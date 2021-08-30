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США поставили Україні майже 2,2 млн доз вакцин проти COVID-19, - Блінкен. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж Здоров'я

Друга партія американських вакцин проти COVID-19 доставлена ​​в Україну. Кількість вакцин наближається до позначки 2,2 мільйона доз.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен у Twitter.

"Я радий повідомити, що друга партія вакцин проти COVID-19 доставлена ​​в Україну в межах нашої програми. Кількість вакцин, відправлених в Україну, на сьогодні наближається до позначки 2,2 млн доз. Цей крок підтверджує прихильність США перемозі над глобальною пандемією і допомозі Україні", - написав дипломат.

Також читайте: Вакцини Moderna залишилося в Україні тільки для другої дози, - МОЗ

США поставили Україні майже 2,2 млн доз вакцин проти COVID-19, - Блінкен 01
США поставили Україні майже 2,2 млн доз вакцин проти COVID-19, - Блінкен 02
Фото: Блінкен/Twitter

США поставили Україні майже 2,2 млн доз вакцин проти COVID-19, - Блінкен 03

Автор: Наталя Джума
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Зелені суки ковідний фонд розібрали по кишеням, а тепер чекають від Ковакса вакцини.
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30.08.2021 08:18 Відповісти
Це ж новиє літса, а не абищо.
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30.08.2021 08:27 Відповісти
"Друзьям" - уколы и одеяла. "Врагам" - самолёты, вертолеты, оружие ...
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30.08.2021 08:59 Відповісти
Вони забов'язані нам щось поставляти, за власний рахунок? Сумніваюсь.
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30.08.2021 10:41 Відповісти
Ось же піндоси все чіпують нас))) А насправді то є повний піз... Продинаміти міжнародні закупки. Роздеребанити ковідний фонд. А потім бідкатися. І просити бо ж..а. Статистика каже що ще дуже ймовірний 20-й. Як москалі кажуть "можем повторить".
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30.08.2021 09:44 Відповісти
нужно открывать производство в каждой стране, и бесплатно передавать технологию изготовления всем желающим
для того, чтоб реально вести борьбу с коронавирусом, а не просто стараться заработать побольше денег на общем несчастье.
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30.08.2021 10:30 Відповісти
такая проблема есть, но она не в самой технической базе, а в жадности.
если бы цель была победить коронавирус, а не заработать побольше бабла, тогда при бесплатной передачи технологии изготовления вакцины, недорогой (если сравнивать со стоимостью последствий коронавируса и закупкой вакцин у монополистов с огромными наценками) модернизации/обновления оборудования а также дополнительному обучению персонала, уже сейчас больше половины стран моглы бы выпускать вакцины.
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30.08.2021 14:46 Відповісти
Дякуємо.
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30.08.2021 10:42 Відповісти
Вот где настоящие друзья 👍
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30.08.2021 11:43 Відповісти
 
 