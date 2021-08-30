США поставили Україні майже 2,2 млн доз вакцин проти COVID-19, - Блінкен. ФОТО

Друга партія американських вакцин проти COVID-19 доставлена ​​в Україну. Кількість вакцин наближається до позначки 2,2 мільйона доз.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен у Twitter.

"Я радий повідомити, що друга партія вакцин проти COVID-19 доставлена ​​в Україну в межах нашої програми. Кількість вакцин, відправлених в Україну, на сьогодні наближається до позначки 2,2 млн доз. Цей крок підтверджує прихильність США перемозі над глобальною пандемією і допомозі Україні", - написав дипломат.

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Фото: Блінкен/Twitter