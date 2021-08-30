США поставили Україні майже 2,2 млн доз вакцин проти COVID-19, - Блінкен. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж Здоров'я
Друга партія американських вакцин проти COVID-19 доставлена в Україну. Кількість вакцин наближається до позначки 2,2 мільйона доз.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен у Twitter.
"Я радий повідомити, що друга партія вакцин проти COVID-19 доставлена в Україну в межах нашої програми. Кількість вакцин, відправлених в Україну, на сьогодні наближається до позначки 2,2 млн доз. Цей крок підтверджує прихильність США перемозі над глобальною пандемією і допомозі Україні", - написав дипломат.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
для того, чтоб реально вести борьбу с коронавирусом, а не просто стараться заработать побольше денег на общем несчастье.
если бы цель была победить коронавирус, а не заработать побольше бабла, тогда при бесплатной передачи технологии изготовления вакцины, недорогой (если сравнивать со стоимостью последствий коронавируса и закупкой вакцин у монополистов с огромными наценками) модернизации/обновления оборудования а также дополнительному обучению персонала, уже сейчас больше половины стран моглы бы выпускать вакцины.