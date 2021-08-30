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Україна посилює автомобільне і залізничне сполучення з Молдовою, - Кубраков. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж

Уряд працює над рішеннями, які дадуть поштовх для посилення обох країн, зокрема через інфраструктуру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Цього року в межах президентської програми "Велике будівництво" відновили 116 км траси Р-08 Немирів-Ямпіль, яка є основною складовою дорони з Києва до Кишинева. Нині ведуться підготовчі роботи до будівництва нового міжнародного моста через річку Дністер у Вінницькій області в околицях прикордонних населених пунктів Ямпіль і Косеуць.

"Україна бере на себе всі фінансові зобов’язання щодо будівництва моста. Спільними зусиллями маємо забезпечити логістику до будівельного майданчику, безпеку усіх процесів. Це буде найшвидший та найкомфортніший шлях між двома столицями – минаючи Придністров’я", - заявив Кубраков.

Зазначається, що зараз Україну і Молдову з'єднує лише один міст у зоні пункту пропуску "Могилів-Подільський - Отач".

Дивіться: Оновленим мостом через Північно-Кримський канал відкрили рух, - "Укравтодор". ФОТОрепортаж

Серед пріоритетів також відновлення залізничного сполучення між Україною і Молдовою після пандемії коронавірусу.

За словами глави Мінінфраструктури, в 2019 році залізницею подорожували приблизно 90 тис. пасажирів. За 2019 рік кількість пасажирів зросла на 30%. Найпопулярнішим був рейс Кишинів - Одеса. Через розпал пандемії сполучення було зупинено.

Відтепер поїзд Кишинів - Одеса курсуватиме щодня. Пасажири можуть вранці виїхати з Кишинева (7:09) і ще до обіду (10:55) бути в Одесі. Зворотний рейс - ввечері (18:36 - 22:33). Наступний пріоритетний напрямок - Київ-Кишинів.

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"Опрацьовуємо також можливості посилення співпраці у морському, річному та авіаційному транспорті. Якщо "Велике будівництво" всередині країни – для цілісності та єдності України, то масштабні інфраструктурні проєкти з дружніми сусідніми країнами – це наша інвестиція у безпеку та добробут в регіоні", - підсумував Кубраков.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський і Президентка Республіки Молдова Майя Санду підписали спільну заяву про важливість розвитку українсько-молдавських двосторонніх відносин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Візит у Молдову: Зеленський зустрівся з Санду

Україна посилює автомобільне і залізничне сполучення з Молдовою, - Кубраков 01
Україна посилює автомобільне і залізничне сполучення з Молдовою, - Кубраков 02
Україна посилює автомобільне і залізничне сполучення з Молдовою, - Кубраков 03

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+8
Чаусов становится все больше... Пора дорогу расширять.
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30.08.2021 09:16
+5
Украина усиливает автомобильное и ж/д сообщение с Молдовой!? УСИЛИВАЕТ!? Очень грамотный редактор .... в ЦЕНЗОР.НЕТ
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30.08.2021 09:22
+5
Україна посилює автомобільне і залізничне сполучення з Молдовою, - Кубраков - Цензор.НЕТ 1915
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30.08.2021 09:37
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Чаусов становится все больше... Пора дорогу расширять.
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30.08.2021 09:16 Відповісти
Украина усиливает автомобильное и ж/д сообщение с Молдовой!? УСИЛИВАЕТ!? Очень грамотный редактор .... в ЦЕНЗОР.НЕТ
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30.08.2021 09:22 Відповісти
Да, філологічна деградація прогресує
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30.08.2021 09:32 Відповісти
таков конструктив
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30.08.2021 09:40 Відповісти
не могу понять - у нас прямо пробки стоят в сторону молдовы? есть один мост - нафига строить еще один? денег много лишних?
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30.08.2021 09:33 Відповісти
Скоро, на всех трассах Украины загоревшие парни предлагающие рандолевые печатки.
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30.08.2021 09:36 Відповісти
Україна посилює автомобільне і залізничне сполучення з Молдовою, - Кубраков - Цензор.НЕТ 1915
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30.08.2021 09:37 Відповісти
Отныне поезд Кишинев - Одесса будет курсировать ежедневно. Пассажиры могут утром выехать из Кишинева (7:09) и еще до обеда (10:55) быть в Одессе. Обратный рейс - вечером (18:36 - 22:33). Следующее приоритетное направление - Киев-Кишинев, ромы и карманники добро пожаловать.
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30.08.2021 09:39 Відповісти
ну и Чауса можно транспортировать регулярно
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30.08.2021 10:59 Відповісти
Тысячи чаусов.
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30.08.2021 11:00 Відповісти
Ну хоть с этими еще можно, и то хорошо.
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30.08.2021 09:43 Відповісти
Ось що Вовочка животворящий робить. Україна посилює автомобільне і залізничне сполучення з Молдовою, - Кубраков - Цензор.НЕТ 8736
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30.08.2021 09:55 Відповісти
Щодо поїздів "Одеса - Кішінів"...
Спочатку планувалось, що будуть їздити два поїзди - один наш, і один молдовський, але по факту в Молдові зрозуміли, що в них проблеми з рухомим складом, тож в результаті їздить тільки один.
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30.08.2021 10:32 Відповісти
 
 