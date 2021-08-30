Україна посилює автомобільне і залізничне сполучення з Молдовою, - Кубраков. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж
Уряд працює над рішеннями, які дадуть поштовх для посилення обох країн, зокрема через інфраструктуру.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.
Цього року в межах президентської програми "Велике будівництво" відновили 116 км траси Р-08 Немирів-Ямпіль, яка є основною складовою дорони з Києва до Кишинева. Нині ведуться підготовчі роботи до будівництва нового міжнародного моста через річку Дністер у Вінницькій області в околицях прикордонних населених пунктів Ямпіль і Косеуць.
"Україна бере на себе всі фінансові зобов’язання щодо будівництва моста. Спільними зусиллями маємо забезпечити логістику до будівельного майданчику, безпеку усіх процесів. Це буде найшвидший та найкомфортніший шлях між двома столицями – минаючи Придністров’я", - заявив Кубраков.
Зазначається, що зараз Україну і Молдову з'єднує лише один міст у зоні пункту пропуску "Могилів-Подільський - Отач".
Серед пріоритетів також відновлення залізничного сполучення між Україною і Молдовою після пандемії коронавірусу.
За словами глави Мінінфраструктури, в 2019 році залізницею подорожували приблизно 90 тис. пасажирів. За 2019 рік кількість пасажирів зросла на 30%. Найпопулярнішим був рейс Кишинів - Одеса. Через розпал пандемії сполучення було зупинено.
Відтепер поїзд Кишинів - Одеса курсуватиме щодня. Пасажири можуть вранці виїхати з Кишинева (7:09) і ще до обіду (10:55) бути в Одесі. Зворотний рейс - ввечері (18:36 - 22:33). Наступний пріоритетний напрямок - Київ-Кишинів.
"Опрацьовуємо також можливості посилення співпраці у морському, річному та авіаційному транспорті. Якщо "Велике будівництво" всередині країни – для цілісності та єдності України, то масштабні інфраструктурні проєкти з дружніми сусідніми країнами – це наша інвестиція у безпеку та добробут в регіоні", - підсумував Кубраков.
Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський і Президентка Республіки Молдова Майя Санду підписали спільну заяву про важливість розвитку українсько-молдавських двосторонніх відносин.
Будь ласка, зачекайте...
Спочатку планувалось, що будуть їздити два поїзди - один наш, і один молдовський, але по факту в Молдові зрозуміли, що в них проблеми з рухомим складом, тож в результаті їздить тільки один.