Гранати, набої і комплектуючі деталі до зброї: перехожий виявив у закинутій будівлі в Броварах дві сумки з боєприпасами. ФОТОрепортаж

У місті Бровари (Київська область) на території занедбаної споруди місцевий житель виявив дві сумки, в яких були вибухонебезпечні предмети, і відразу повідомив про це в поліцію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області

За вказаною адресою негайно прибула слідчо-оперативна група, група реагування патрульної поліції Броварського районного управління поліції та вибухотехніки.

Правоохоронці виявили гранату Ф-1, чотири гранати РГД-5, тротилові шашки, кайданки, гранату "ВОГ" та два запали "УЗРГМ", а також 988 набоїв різного калібру, магазин до АК-74 з набоями калібру 5,45 мм в кількості 30 шт., деталі до карабіна Мосіна та до автомата Калашнікова.

Усі вилучені речові докази направлено на проведення відповідних експертиз.

Фахівець вибухотехнічної служби обстежив навколишню місцевість, щоб виключити наявність інших вибухонебезпечних предметів.

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За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Досудове розслідування триває.

Досудове розслідування триває.

Працівники поліції встановлюють особу людини, яка залишила небезпечні предмети, і шляхи походження боєприпасів.

"Якщо ви знайшли вибухонебезпечні предмети або маєте інформацію про осіб, які незаконно їх зберігають, просимо повідомити на спецлінію поліції "102". Анонімність гарантується!" - додали у відомстві.





Фото: сайт поліції