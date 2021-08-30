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Гранати, набої і комплектуючі деталі до зброї: перехожий виявив у закинутій будівлі в Броварах дві сумки з боєприпасами. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

У місті Бровари (Київська область) на території занедбаної споруди місцевий житель виявив дві сумки, в яких були вибухонебезпечні предмети, і відразу повідомив про це в поліцію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області

За вказаною адресою негайно прибула слідчо-оперативна група, група реагування патрульної поліції Броварського районного управління поліції та вибухотехніки.

Правоохоронці виявили гранату Ф-1, чотири гранати РГД-5, тротилові шашки, кайданки, гранату "ВОГ" та два запали "УЗРГМ", а також 988 набоїв різного калібру, магазин до АК-74 з набоями калібру 5,45 мм в кількості 30 шт., деталі до карабіна Мосіна та до автомата Калашнікова.

Усі вилучені речові докази направлено на проведення відповідних експертиз.

Гранати, набої і комплектуючі деталі до зброї: перехожий виявив у закинутій будівлі в Броварах дві сумки з боєприпасами 01

Фахівець вибухотехнічної служби обстежив навколишню місцевість, щоб виключити наявність інших вибухонебезпечних предметів.

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За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Досудове розслідування триває.

Гранати, набої і комплектуючі деталі до зброї: перехожий виявив у закинутій будівлі в Броварах дві сумки з боєприпасами 02

Досудове розслідування триває.

Працівники поліції встановлюють особу людини, яка залишила небезпечні предмети, і шляхи походження боєприпасів.

"Якщо ви знайшли вибухонебезпечні предмети або маєте інформацію про осіб, які незаконно їх зберігають, просимо повідомити на спецлінію поліції "102". Анонімність гарантується!" - додали у відомстві.

Гранати, набої і комплектуючі деталі до зброї: перехожий виявив у закинутій будівлі в Броварах дві сумки з боєприпасами 03
Гранати, набої і комплектуючі деталі до зброї: перехожий виявив у закинутій будівлі в Броварах дві сумки з боєприпасами 04
Фото: сайт поліції

Автор: Наталя Джума
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Чого він шлявся по "заброшенным зданиям"?
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30.08.2021 11:22 Відповісти
Вакцинироваться хотел
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30.08.2021 11:31 Відповісти
да с пивбара шел. проходил мимо. вот и обнаружил...
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30.08.2021 11:49 Відповісти
Гранати, набої і комплектуючі деталі до зброї: перехожий виявив у закинутій будівлі в Броварах дві сумки з боєприпасами - Цензор.НЕТ 1943
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30.08.2021 11:51 Відповісти
нет, он расклеивал против зеленского листовки
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30.08.2021 22:10 Відповісти
Да пошел по грибочки, наверное. А кто ищет, тот всегда найдет - баклажанчики.
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30.08.2021 11:42 Відповісти
внимание людей привлекло то, что мужик где то шастал а не сам арсенал. потому и живем хреново, что смотрим не на то, думаем о другом и все превращаем в (подъе....ку) когда за нашими спинами твориться хрен знает что и в президенты +руководство страной попадают хрен знает кто. прикольно же....
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30.08.2021 12:24 Відповісти
это не арсенал, а какой-то дикий набор Плюшкина. Человек в здравом уме не станет собирать такой бесполезный металлолом!
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30.08.2021 12:53 Відповісти
приципить это соседке снизу на дверь и шарахнуть ))
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30.08.2021 13:29 Відповісти
 
 