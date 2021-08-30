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нагорода (1103) військовослужбовці (3944) 54 окрема бригада (145) 72 окрема механізована бригада (198)

Після виконання бойових завдань з району ООС повернулися військові частини ОК "Північ". ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж

Після дев'яти місяців виконання бойових завдань вдома зустрічали воїнів 72 бригади імені Чорних Запорожців і 54-го окремого розвідувального батальйону імені Михайла Тиші.

Як інформує Цензор.НЕТ, у Білій Церкві на Київщині зустріли окрему механізовану бригаду Чорних Запорожців, а в Новоград-Волинському Житомирської області - воїнів розвідувального батальйону.

Особовий склад 72 бригади протягом дев'яти місяців виконував завдання за призначенням у районі проведення ООС на Авдіївському напрямку. Розвідники ж, чию військову частину на День Незалежності України почесно назвали ім'ям Михайла Тиші, несли службу вздовж всієї лінії розмежування Донецької області протягом такого ж терміну.

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Хвилиною мовчання воїни і гості урочистостей згадали загиблих побратимів. На території військового містечка 72 бригади в пам'ять про воїнів поклали квіти до пам'ятного знаку загиблим. За цю ротацію загинули три захисники 72 бригади - старший солдат Сергій Петраускас, солдат Владислав Мороз, старший солдат В'ячеслав Мінкін. Навіки залишаться в пам'яті і два воїни з 54 батальйону - старший солдат Олександр Пекур та старший солдат Олексій Кайданович.

Серед представників вищого командування особовий склад 72-ї бригади вітали заступник командувача Сухопутних військ ЗС України генерал-майор Олександр Голоднюк, колишній командир 72-ї бригади генерал-лейтенант Андрій Грищенко, начальник відділу морально-психологічного забезпечення управління ОК "Північ" полковник Олег Гуменний.

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За сумлінне виконання бойових завдань військовослужбовці 72-ї бригади нагороджені нагрудним знаком Міністра оборони України "За зразкову службу" та відзнакою – 9-мм пістолет АПС. Від Головнокомандувача ЗС України - почесним нагрудним знаком "За досягнення у військовій службі II ступеня", від командувача Сухопутних військ ЗС України - знаком "За особливу службу" III ступеня та цінними подарунками. Від командувача операції Об'єднаних сил - "Козацьки хрестом" I, II і III ступенів, відзнакою "За перемогу і вірність". Вручили подарунки і нагороди і від командувача військ ОК "Північ" і командира власне бригади - нагрудний знак "Україна або смерть", а також нагороду - кільце Чорних запорожців "Адамова голова", медалі "За оборону Авдіївки". Приєднався до привітань і нагород Почесний консул Литви в Луганській області, президент фонду князя Костянтина Острозького Робертас Габулас. Вручив армійцям нагороди князя Костянтина Острозького.

Урочистості з нагоди повернення 54-го окремого розвідувального батальйону також відбулися за участю гостей та з врученням нагород.

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Після виконання бойових завдань з району ООС повернулися військові частини ОК Північ 01
Після виконання бойових завдань з району ООС повернулися військові частини ОК Північ 02
Після виконання бойових завдань з району ООС повернулися військові частини ОК Північ 03
Після виконання бойових завдань з району ООС повернулися військові частини ОК Північ 04
Після виконання бойових завдань з району ООС повернулися військові частини ОК Північ 05
Після виконання бойових завдань з району ООС повернулися військові частини ОК Північ 06
Після виконання бойових завдань з району ООС повернулися військові частини ОК Північ 07
Після виконання бойових завдань з району ООС повернулися військові частини ОК Північ 08
Після виконання бойових завдань з району ООС повернулися військові частини ОК Північ 09
Після виконання бойових завдань з району ООС повернулися військові частини ОК Північ 10
Після виконання бойових завдань з району ООС повернулися військові частини ОК Північ 11
Після виконання бойових завдань з району ООС повернулися військові частини ОК Північ 12
Після виконання бойових завдань з району ООС повернулися військові частини ОК Північ 13
Після виконання бойових завдань з району ООС повернулися військові частини ОК Північ 14
Після виконання бойових завдань з району ООС повернулися військові частини ОК Північ 15
Після виконання бойових завдань з району ООС повернулися військові частини ОК Північ 16
Після виконання бойових завдань з району ООС повернулися військові частини ОК Північ 17
Після виконання бойових завдань з району ООС повернулися військові частини ОК Північ 18
Після виконання бойових завдань з району ООС повернулися військові частини ОК Північ 19
Після виконання бойових завдань з району ООС повернулися військові частини ОК Північ 20
Після виконання бойових завдань з району ООС повернулися військові частини ОК Північ 21

Автор: Наталя Джума
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Дякуємо Вам ,козаки, за наше мирне життя.
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30.08.2021 13:15 Відповісти
Класс, нашел на фотках своего кума!
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30.08.2021 13:27 Відповісти
Гарний привід!!! Віка вам та здоров"я !!)))
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30.08.2021 13:31 Відповісти
После выполнения боевых задач из района ООС вернулись воинские части ОК "Север" - Цензор.НЕТ 1718

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30.08.2021 13:28 Відповісти
ЦН не змінюється ,знов ОК"Север" ,чому не ОК"Пивнич"(рос) ??))))
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30.08.2021 13:30 Відповісти
Да .убрали указ Порошенко о 6 месяцах в оос теперь 9 месяцев минимум .месяц отпуск с семьями два на полигонах .уходить с ВСУ начали массово да и людей начали просто задачи..ать как по команде
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30.08.2021 13:32 Відповісти
шо за маузер в кобуре и кому....о телек подарили
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30.08.2021 13:42 Відповісти
З поверненням, рідненькі !!! Героям слава !!!
Після виконання бойових завдань з району ООС повернулися військові частини ОК "Північ" - Цензор.НЕТ 7309
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30.08.2021 14:36 Відповісти
Низкий поклон вам, защитники!!!
Після виконання бойових завдань з району ООС повернулися військові частини ОК "Північ" - Цензор.НЕТ 5441
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30.08.2021 16:23 Відповісти
 
 