П'яний водій збив подружжя із 5-річною донькою дорогою до бази відпочинку на Хортиці, - поліція. ФОТО

На острові Хортиця дорогою до бази відпочинку водій іномарки в стані алкогольного сп'яніння, рухаючись на підвищеній швидкості, травмував подружжя та їхню п'ятирічну дочку. Його затримали згідно зі статтею 208 КПК України. Проводиться досудове розслідування кримінального провадження.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Запорізької області.

"29 серпня близько 20-ї години до відділу поліції № 1 Запорізького районного управління надійшло повідомлення про те, що на острові Хортиця сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій постраждали троє людей.

На місці події, поліцейські встановили, що водій автомобіля "Honda Accord", 1972 року народження на автодорозі між кафе "Козацьке подвір’я" та будинком відпочинку "Пектораль" не дотримуючись швидкісного режиму, скоїв наїзд на пішоходів: чоловіка і жінку 1986 та 1993 років народження, а також їхню малолітню доньку", - йдеться в повідомленні.



Фото: сайт поліції

Обох батьків з численними травмами доставили до лікарні, а дитину з політравмою госпіталізували до Запорізької обласної дитячої лікарні. Наразі її стан тяжкий.

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Встановлено, що водій транспортного засобу перебував у стані алкогольного сп’яніння. В його крові виявлено 1,6 проміле алкоголю. За скоєння тяжкого правопорушення поліцейські затримали чоловіка згідно статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами". Проводиться досудове розслідування.

Поліція звертається до свідків ДТП або водіїв транспортних засобів, які мають відеозаписи, що стосуються вказаної події, із проханням відгукнутись та звернутись за телефоном (098) 987-94-44 або 102.

Нагадаємо: У Мелітополі поліція затримала водія легковика, який в стані алкогольного сп’яніння скоїв наїзд на трьох пішоходів.