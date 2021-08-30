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П'яний водій збив подружжя із 5-річною донькою дорогою до бази відпочинку на Хортиці, - поліція. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

На острові Хортиця дорогою до бази відпочинку водій іномарки в стані алкогольного сп'яніння, рухаючись на підвищеній швидкості, травмував подружжя та їхню п'ятирічну дочку. Його затримали згідно зі статтею 208 КПК України. Проводиться досудове розслідування кримінального провадження.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Запорізької області.

"29 серпня близько 20-ї години до відділу поліції № 1 Запорізького районного управління надійшло повідомлення про те, що на острові Хортиця сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій постраждали троє людей.

На місці події, поліцейські встановили, що водій автомобіля "Honda Accord", 1972 року народження на автодорозі між кафе "Козацьке подвір’я" та будинком відпочинку "Пектораль" не дотримуючись швидкісного режиму, скоїв наїзд на пішоходів: чоловіка і жінку 1986 та 1993 років народження, а також їхню малолітню доньку", - йдеться в повідомленні.

Пяний водій збив подружжя із 5-річною донькою дорогою до бази відпочинку на Хортиці, - поліція 01
Фото: сайт поліції

Обох батьків з численними травмами доставили до лікарні, а дитину з політравмою госпіталізували до Запорізької обласної дитячої лікарні. Наразі її стан тяжкий.

Також дивіться: Одна людина загинула, ще п'ятьох госпіталізовано внаслідок ДТП на Прикарпатті, - поліція. ФОТОрепортаж

Встановлено, що водій транспортного засобу перебував у стані алкогольного сп’яніння. В його крові виявлено 1,6 проміле алкоголю. За скоєння тяжкого правопорушення поліцейські затримали чоловіка згідно статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами". Проводиться досудове розслідування.

Поліція звертається до свідків ДТП або водіїв транспортних засобів, які мають відеозаписи, що стосуються вказаної події, із проханням відгукнутись та звернутись за телефоном (098) 987-94-44 або 102.

Нагадаємо: У Мелітополі поліція затримала водія легковика, який в стані алкогольного сп’яніння скоїв наїзд на трьох пішоходів.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+10
Есть вероятность, что отмажется. Страна погружена в хаос тотальной коррупции и безвластия. Моя история тому пример. Я, жертва преступления, вынужден тратить последние деньги для того, чтобы доказать что преступление было и что я жертва. Абсурд для нормальной страны! В моём случае Государство Украина, в лице Полиции и Суда, полностью защищает интересы преступника. Такое государство нежизнеспособно. Сейчас меня обложили со всех сторон - Следственное управление уже 15 месяцев фальсифицирует дело - Николаевская судмедэкспертиза помогает второй фальсифицированной экспертизой - Прокуратура не видит в этом никаких нарушений - Руководство МВД присылает какие-то невразумительные ответы, не касающиеся сути жалоб, Суды нарушают все сроки и принимают решения задним числом. Вся гниль украинской правоохранительной и судебной системы в моём деле. Завтра это может коснуться любого гражданина Украины. И сейчас ситуация такая, что чтобы сдвинуть это расследование мне нужно потратить колоссальные средства на адвокатов и медэкспертизы (они платные и очень дорогие). А все деньги давно ушли на лечение. Только общественный резонанс может как то помочь. Прошу распространять эту информацию в сетях https://www.youtube.com/watch?v=H1n74acRS2k.
……..
Вот эта история в ФБ - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=100822815524308&id=100067897680637
А вот как украинский суд помогает топить это дело - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=131109312495658&id=100067897680637
Вот ещё публикации по моей истории - https://nikcenter.org/newsItem/63933
, https://rp.mk.ua/2021/07/29087/
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30.08.2021 14:01
+7
А чего номер заретушировали? Страна должна знать своих "героев".
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30.08.2021 13:54
+7
Зачем видеозаписи? Не хватает доказательств, чтобы обвинить падлюку в преступлении и закрыть на два месяца в СИЗО? Наверное, отпустили под честное слово алкаша?
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30.08.2021 13:59
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Ну і шоа!? Какая разніца?
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30.08.2021 13:50 Відповісти
Дайте ему еще 100 дней
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30.08.2021 13:51 Відповісти
Що за "кАзацкое подворье" ? До чого в Україні кізяки расейські ? Не забувайте, що Херсонська, Запорізька, Одеські області будуть перші, по яких буде удар Мордора !
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30.08.2021 14:16 Відповісти
На Хортиці не кацапські, а українські.
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30.08.2021 14:29 Відповісти
А назва "кАзацкое подворье" ??? Не кОзаки, а кАзаки - це кацапські кізяки там.
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30.08.2021 14:38 Відповісти
Тут скоріш за все цензор так пише, російськомовне видання.
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30.08.2021 14:42 Відповісти
Щас бы в 2021 году употреблять слово "иномарка".
Якась нинаша машина.
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30.08.2021 13:52 Відповісти
А чего номер заретушировали? Страна должна знать своих "героев".
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30.08.2021 13:54 Відповісти
доказательства есть?
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30.08.2021 14:04 Відповісти
у нас потерпевшие должны были снять видео как на них едет и сбивает машина и чтобы номера были отчетливо видны и момент удара и желательно после удара съемку не прекращать
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30.08.2021 14:09 Відповісти
На бампере и лобовике доказательства...
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30.08.2021 14:12 Відповісти
Там від центральної дороги до бази з кілометр. Доводиться іти пішки.
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30.08.2021 13:56 Відповісти
Зачем видеозаписи? Не хватает доказательств, чтобы обвинить падлюку в преступлении и закрыть на два месяца в СИЗО? Наверное, отпустили под честное слово алкаша?
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30.08.2021 13:59 Відповісти
Ну это ж не Семенченко... Тут доказательства нужны!
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30.08.2021 14:13 Відповісти
на Хортице ужасные дороги, там и трезвому днем не то что разгоняться, а ехать 30 кмч уже страшно
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30.08.2021 14:00 Відповісти
Уточняю... по все Хортице пипецкая дорога. А в том районе где дтп , тоже , пипец дырочная.
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30.08.2021 14:45 Відповісти
Есть вероятность, что отмажется. Страна погружена в хаос тотальной коррупции и безвластия. Моя история тому пример. Я, жертва преступления, вынужден тратить последние деньги для того, чтобы доказать что преступление было и что я жертва. Абсурд для нормальной страны! В моём случае Государство Украина, в лице Полиции и Суда, полностью защищает интересы преступника. Такое государство нежизнеспособно. Сейчас меня обложили со всех сторон - Следственное управление уже 15 месяцев фальсифицирует дело - Николаевская судмедэкспертиза помогает второй фальсифицированной экспертизой - Прокуратура не видит в этом никаких нарушений - Руководство МВД присылает какие-то невразумительные ответы, не касающиеся сути жалоб, Суды нарушают все сроки и принимают решения задним числом. Вся гниль украинской правоохранительной и судебной системы в моём деле. Завтра это может коснуться любого гражданина Украины. И сейчас ситуация такая, что чтобы сдвинуть это расследование мне нужно потратить колоссальные средства на адвокатов и медэкспертизы (они платные и очень дорогие). А все деньги давно ушли на лечение. Только общественный резонанс может как то помочь. Прошу распространять эту информацию в сетях https://www.youtube.com/watch?v=H1n74acRS2k.
……..
Вот эта история в ФБ - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=100822815524308&id=100067897680637
А вот как украинский суд помогает топить это дело - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=131109312495658&id=100067897680637
Вот ещё публикации по моей истории - https://nikcenter.org/newsItem/63933
, https://rp.mk.ua/2021/07/29087/
показати весь коментар
30.08.2021 14:01 Відповісти
Ответы на все жалобы как под копирку - 2 варианта - или следствие ведётся (17 месяцев!!!) - или - порушень не виявлено! Так и здесь может быть. Будут лет 5 расследовать, а потом по тихому закроют.
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30.08.2021 14:04 Відповісти
здеся всем на это накакать Пьяный водитель сбил супругов с 5-летней дочкой по дороге к базе отдыха на Хортице, - полиция - Цензор.НЕТ 2860
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30.08.2021 14:06 Відповісти
здеся все правильные милиционеры - милиция всегда права! Пьяный водитель сбил супругов с 5-летней дочкой по дороге к базе отдыха на Хортице, - полиция - Цензор.НЕТ 2759
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30.08.2021 14:06 Відповісти
Ты не одноклассник случаем мне будешь?? 89 сш
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30.08.2021 14:46 Відповісти
Чему тут удивляться. У кого деньги и власть тот и прав(НЕ ВИНОВЕН!)
Вот не давний пример:"" Более 30 медиа сначала разместили, а потом удалили информацию том, что нардеп от партии "слуга народа" Александр Трухин попал в ДТП под Киевом"". Источник: https://censor.net/ru/v3285248
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30.08.2021 14:09 Відповісти
зепутана?
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30.08.2021 14:19 Відповісти
Только за то, что сел за руль пьяным нужно давать 3 года тюрьмы!
И никаких отстрочек исполнения.
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30.08.2021 14:40 Відповісти
100% Шкода тільки що потерпілих пішоходів менше не стане. Ну хіба на кілька відсотків. Пішоходи (+_70%), які ніколи не сиділи за кермом (а навіть якщо і сиділи недовго))) чомусь впевнені, що коли вони виходять на дорогу, то всі машини раптом зупиняться))) А ще більший відсоток вірить, що вони вічні і їх ніколи не зіб"є машина, бо вони ПРАВІ. Та кому потрібна ваша правота у труні?? Кому вона допоможе?? Вам?? Водія посадять, скажете? Так. Нехай. Але кого це втішить, необережні?? Вас на небесах, чи в інвалідній колясці?? Чи Ваших рідних?... Шануйтеся на дорогах і будьте уважні. Скільки б річку чи море в тюрму не садили б, життя потопаючих в руках.... Саме так.
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30.08.2021 17:36 Відповісти
Станет меньше смертей пассажиров.
Пешеход всегда прав!
Не всегда жив, но прав всегда.
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30.08.2021 17:52 Відповісти
нужно писать-пьяный тупой дебил, потому как именно такие садятся за руль в таком виде...
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30.08.2021 14:43 Відповісти
Проїзжа частина вулиці це "лінія фронту". Там бувають пяні водії, хворі на голову (неадекватні), на серце, бувають машини без гальм, навіть без водіїв вже бувають. Загалом "страх Божий" Все це порушення і підлягає покаранню. Питання. На що надіються (чи про що думають) пішоходи виходячи на проїзжу частину вулиці? Чи це не їхнє здоровя, не їхнє життя???? Невже те, що цього водія посадять (чи навіть розстріляють) потішить цих покалічених людей?????? Люди, якщо цінують своє життя і життя своїх дітей, повинні поступатись машинам, бо машини важкі і небезпечні. Ось що головне. А правила... Правила це потім, в суді їх покрутять і МОЖЕ комусь щось присудять. Ситуацію на дорогах ЦЕ не змінить. Тільки ВАША обережність збереже ВАМ життя.
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30.08.2021 14:51 Відповісти
Жодного дня без жахливих ДТП і жодноі реакціі від МВС треба щось міняти, далі терпіти цих чортів не можна.
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30.08.2021 14:54 Відповісти
"слугам" можна, чому б і народу не поганять?
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30.08.2021 15:24 Відповісти
В цивілізованих країнах пішоходи ходять по тротуарах а не по дорогах для транспорту!! Водій не винен.
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30.08.2021 15:32 Відповісти
"водитель иномарки " - як спомин із 90 х ......бандит , 100%
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30.08.2021 15:38 Відповісти
вот вам и ссылочка, на правдивую информацию
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30.08.2021 18:55 Відповісти
 
 