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Чиновники Торгово-промислової палати України незаконно легалізували іноземців, - контррозвідка СБУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Чиновники Торгово-промислової палати України незаконно легалізували іноземців, - контррозвідка СБУ. ФОТО

Посадові особи Торгово-промислової палати України займалися легалізацією іноземців із держав "міграційного ризику".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За даними контррозвідки СБУ, фігуранти налагодили протиправну схему запрошень в Україну так званих "бізнесменів" з країн Близького Сходу та Центральної Азії та сприяли їм в оформленні посвідок на тимчасове і постійне проживання в нашій державі. Також використовували фіктивні підстави для реєстрації шлюбів іноземців з громадянами України.

Встановлено, що зловмисники за грошову винагороду (від $1 тис. до $3 тис.) виготовляли фіктивні запрошення для в’їзду іноземців, а також сприяли в підготовці необхідних документів для їх подачі до Мін’юсту та Державної міграційної служби України. У подальшому це слугувало підставою для оформлення документів на право перебування в нашій державі, а також давало змогу безперешкодно перетинати державний кордон України та виїжджати до країн ЄС.

За результатами обшуків вилучено комп’ютерну техніку, телефони, інші носії інформації та документи, які підтверджують протиправну діяльність.

Вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень та обрання міри запобіжного заходу.

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Чиновники Торгово-промислової палати України незаконно легалізували іноземців, - контррозвідка СБУ 01
Чиновники Торгово-промислової палати України незаконно легалізували іноземців, - контррозвідка СБУ 02

Автор: Наталя Джума
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Тепер зрозуміло чого невивезені "українці" з афганістану розмножуються діленням.
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30.08.2021 14:49 Відповісти
відняли хлібушок в СБУ
на ето оні нє магут пайтіть!
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30.08.2021 14:52 Відповісти
тобі не вистачає чужинців тут? Тим більше з країн із чуждим менталітетом
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31.08.2021 08:13 Відповісти
вот бы ввести такую фишку, чтобы когда суд оправдывает фигуранта, автоматически увольнялась СОГ (полиции ДБР кто там еще у нас занимается ОРД) причем в первую очередь, это должно касаться полиции, потому что в сбу люди адекватные. сбушников вообще проверяют на детекторе лжи
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30.08.2021 20:02 Відповісти
Жена Пшонки (того самого, что сбежал с Яныком) владеет ТПП Украины. Руководство из Краматорска.
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30.08.2021 21:19 Відповісти
 
 