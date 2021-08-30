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Новини Фото Політика УкраїниФоторепортаж Убивство Кирила Тлявова
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допит (675) суд (8041) вбивство (2875) Кирило Тлявов (43) Приходько Іван (3)

Суд допитав обвинувачуваних у справі про вбивство Кирила Тлявова. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж

30 серпня Переяслав-Хмельницький районний суд допитав чотирьох обвинувачених у справі про вбивство п'ятирічного Кирила Тлявова.

Першим суд почав допит обвинуваченого за статтею про "вбивство з необережності" експоліцейського Івана Приходька. За версією слідства, це він здійснив постріл у дитину. Сам Іван Приходько свою провину заперечує, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами Приходька, того дня, 31 травня 2019 року, у дворі ще одного фігуранта справи Володимира Петрівця, стріляв він і третій обвинувачений - Дмитро Кривошей. Також експоліцейський сказав, що зброю він побачив на порозі будинку, стріляв з неї в залізну коробку, але мішені ніхто з них спеціально не робив. Чи стріляв Володимир Петровець зі зброї, Іван Приходько не бачив. Також експоліцейський стверджує, що в день стрілянини, він був у футболці. Хоча, слідство говорить, що він був у светрі і на светрі знайшли сліди пороху.

Суд допитав обвинувачуваних у справі про вбивство Кирила Тлявова 01

Володимир Петровець під час свого допиту підтвердив, що рушницю знайшли у дворі його будинку. За словами Петрівця з неї стріляли Приходько і Кривошей. Також обвинувачений сказав, що в його будинку проживали інші люди, кому він його орендував.

Під час допиту Дмитра Кривошея він заперечував, що стріляв того дня і на запитання судді Олександра Реви, чому інші обвинувачені кажуть, що він стріляв, Кривошей відповів, що "вони всі між собою родичі". "Ніякої зброї я в руках не тримав. Показання Петрівця і Приходька неправдиві", - заявив у залі суду Кривошей.

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Суд допитав обвинувачуваних у справі про вбивство Кирила Тлявова 02

І Приходько, і Кривошей, і Петровець відмовилися відповідати під час допиту на питання прокурора Сергія Самчука, а всі, крім, Приходька, відмовилися відповідати і на запитання представника потерпілої і самої потерпілої Олександри Тлявової, бабусі вбитого хлопчика.

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Суд допитав обвинувачуваних у справі про вбивство Кирила Тлявова 03

Під час допиту четвертого обвинуваченого, який був 31 травня 2019 року неповнолітнім, журналістів попросили вийти із залу судового засідання.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+3
Твари!!!!!!!!!!! и продажное наше кривосудие!!!!!
Царство Небесное бедному мальчику Кириллу......
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30.08.2021 16:21
+2
Падаль ментовская,загубили невинную жизнь! Засудить их будет сложно. У нас это редко работает. Круговая порука и феодализм.
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30.08.2021 16:23
+1
чорт нквдшный
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31.08.2021 07:37
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Твари!!!!!!!!!!! и продажное наше кривосудие!!!!!
Царство Небесное бедному мальчику Кириллу......
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30.08.2021 16:21 Відповісти
Падаль ментовская,загубили невинную жизнь! Засудить их будет сложно. У нас это редко работает. Круговая порука и феодализм.
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30.08.2021 16:23 Відповісти
Звітки ти таке розумне? Суд якось і без твоїх шмарклів розбереться. Вінні будуть покарані, в цьому навіть у такаї потвори, як ти немає сумнівів.
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30.08.2021 17:00 Відповісти
вон милиция уже возмущается , шо граждане сомневаются в том шо закон один для всех Суд допитав обвинувачуваних у справі про вбивство Кирила Тлявова - Цензор.НЕТ 5998
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30.08.2021 17:47 Відповісти
Нещодовно, якийсь військовий випадково поранив неповнолітнього, жодного галасу. Де був ваш гнів? Напевно вашому колцентру це було не в тему. Так, міліція "возмущается", вашим безпідставним і безглуздим сумнівам в покаранні винних. Для сумнівів в цій ситуації не було і немає підстав. А те, що підсудні намагаються себе захищати в суді, це право кожного злочинця. Так побудовано правосуддя в кожній цивілізованій країні.
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30.08.2021 18:18 Відповісти
Не нужно приравнивать правосудие в Украине и правосудие в тех странах за которые вы пишите. Люди в форме все равно даже на скамье подсудимых гораздо выше по статусу чем обычные. Но вы , товарищ милиционер , вряд ли способны разглядеть это. Сквозь ваши очки и регалии. Суд допитав обвинувачуваних у справі про вбивство Кирила Тлявова - Цензор.НЕТ 4588
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30.08.2021 19:46 Відповісти
Що з пострілом військового , він також у однострої? Повий, собако, хоть для порядку.
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31.08.2021 01:05 Відповісти
собака это ты -пес смердячий
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31.08.2021 07:36 Відповісти
чорт нквдшный
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31.08.2021 07:37 Відповісти
На Житомирщині затримали військовослужбовця, який напередодні завдав важке вогнепальне поранення 9-річному хлопчику.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Житомирської області.
«Було встановлено, що до завдання дитині вогнепального поранення причетний житель м. Києва, військовослужбовець, знайомий батька, який приїхав напередодні. Попередньо, подія сталась унаслідок необережного поводження зі зброєю.
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30.08.2021 18:23 Відповісти
они играют в русскую рулетку
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30.08.2021 22:12 Відповісти
Ніякої ігри немає. У середній школі міліції поводженню зі зброєю вчили майже до автоматизму. Зброя завжди у боєвому стані, патрон у патроннику пістолет на запобіжнику. Для застосування зброї достатньо одної руки. До зняття із запобіжника, пістолет це майже кастет. Необхідно стріляти запобіжник пальцем донизу і постріл самовзводом. ПМ це дуже чудова зброя для міліції. Легка, безпечна і безотказна. Іншу зброю на період служби брати до рук не треба. Все просто.
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31.08.2021 01:18 Відповісти
Ружьё нашли на пороге дома... Патроны тоже, видимо, нашли неподалёку. И жестяную банку... Короче, нашли всё, кроме мозгов...
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30.08.2021 16:36 Відповісти
о, такие ублюдки и по водителю шмальнут, ели он откажется выйти из автомобиля
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30.08.2021 22:11 Відповісти
Ні, дурню. Зброя застосовується для примусової зупинки транспорту. Коли транспорт зупинено, все досить палити.
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31.08.2021 10:25 Відповісти
Осторожней живите в феодальном государстве и не ждите справедливости. Если хотите справедливости, то делайте её сами. Это как кушать, хотите ешьте, но не ждите, что кто-то пожрёт, а вы будете сыты.
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17.09.2021 04:05 Відповісти
 
 