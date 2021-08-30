Суд допитав обвинувачуваних у справі про вбивство Кирила Тлявова. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж
30 серпня Переяслав-Хмельницький районний суд допитав чотирьох обвинувачених у справі про вбивство п'ятирічного Кирила Тлявова.
Першим суд почав допит обвинуваченого за статтею про "вбивство з необережності" експоліцейського Івана Приходька. За версією слідства, це він здійснив постріл у дитину. Сам Іван Приходько свою провину заперечує, повідомляє Цензор.НЕТ.
За словами Приходька, того дня, 31 травня 2019 року, у дворі ще одного фігуранта справи Володимира Петрівця, стріляв він і третій обвинувачений - Дмитро Кривошей. Також експоліцейський сказав, що зброю він побачив на порозі будинку, стріляв з неї в залізну коробку, але мішені ніхто з них спеціально не робив. Чи стріляв Володимир Петровець зі зброї, Іван Приходько не бачив. Також експоліцейський стверджує, що в день стрілянини, він був у футболці. Хоча, слідство говорить, що він був у светрі і на светрі знайшли сліди пороху.
Володимир Петровець під час свого допиту підтвердив, що рушницю знайшли у дворі його будинку. За словами Петрівця з неї стріляли Приходько і Кривошей. Також обвинувачений сказав, що в його будинку проживали інші люди, кому він його орендував.
Під час допиту Дмитра Кривошея він заперечував, що стріляв того дня і на запитання судді Олександра Реви, чому інші обвинувачені кажуть, що він стріляв, Кривошей відповів, що "вони всі між собою родичі". "Ніякої зброї я в руках не тримав. Показання Петрівця і Приходька неправдиві", - заявив у залі суду Кривошей.
І Приходько, і Кривошей, і Петровець відмовилися відповідати під час допиту на питання прокурора Сергія Самчука, а всі, крім, Приходька, відмовилися відповідати і на запитання представника потерпілої і самої потерпілої Олександри Тлявової, бабусі вбитого хлопчика.
Під час допиту четвертого обвинуваченого, який був 31 травня 2019 року неповнолітнім, журналістів попросили вийти із залу судового засідання.
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Як передає Укрінформ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Житомирської області.
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