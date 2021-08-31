Лісову пожежу ліквідують на Луганщині, - ДСНС. ФОТОрепортаж

На Луганщині біля села Пурдівка спалахнула лісова пожежа. Вогонь локалізували і продовжують його гасіння.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

30 серпня о 13:25 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про необхідність допомоги лісництву у ліквідації пожежі хвойної підстилки у лісі поблизу села Пурдівка Сєвєродонецького району. За допомогою техніки працівники Піщаного лісництва Новоайдарського лісомисливського господарства по периметру зони пожежі проклали мінералізовану смугу (проводилася оранка трактором ґрунту на певну ширину).

Завдяки злагодженим діям рятувальників, лісників та ЗСУ вдалося запобігти поширенню вогню. Від лісників було залучено 12 одиниць техніки і 29 працівників, від ЗСУ – 2 техніки та 15 співробітників, від ДСНС 6 одиниць пожежної техніки 35 чоловік особового складу та штаб Головного управління ДСНС України у Луганській області. За допомогою безпілотного літального приладу рятувальники постійно здійснювали моніторинг ситуації.

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Пожежу локалізовано о 14:30. Гасіння пожежі триває.

Під час пожежі загиблих і постраждалих не виявили.









