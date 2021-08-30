В Одесу доставили 133 біженців з Афганістану, - Держміграції. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Суспільство
В Одесу з Бориспільського аеропорту доставили 133 громадян Афганістану, евакуйованих з Кабула літаком Збройних сил України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУ Державної міграційної служби в Одеській області.
"Серед евакуйованих громадян 48 - дорослих, 85 - дітей, найменшій дитині 7 днів (народився в аеропорту Кабула, коли його мати чекала евакуації). Найстаршій евакуйованій 85 років і вона мужньо допомагала іншим матерям з дітьми. Двом дорослим надали медичну допомогу і госпіталізували співробітники швидкої допомоги, завдяки чому їхні життя врятовані", - сказано в повідомленні.
Всім евакуйованим зроблені тести на наявність коронавірусної інфекції, хворих не виявлено.
Топ коментарі
+9 дмитрий иванов 527db324
показати весь коментар30.08.2021 17:19
+9 5 копійок
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+9 Шрек Баблокат
показати весь коментар30.08.2021 17:34
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а пальці витирають об будь-що
чесно.
Та й мексиканці не слабо так працюють по своїх.
Знаю, правда, чувака, который на мексиканке женился.
И видел нашего женатого на китаянке..ребенок желтый
Мы своих граждан, с явно сепарскими наклонностями, почему-то терпим, а эти чем хуже ?
,
зеленые дебилы, млять
В Одессу они приехали по приглашению афганской диаспоры в Одессе, размещены в СЕМЬЯХ местных афганцев, с работой им они и помогут, как и со всем остальным.
А дальше --захотят, будут в США или ЕС пробиваться.
Колись в Києві мені теж розказували про громаду афганців, які були одружені з українками, переконували, що вони - сімейні, серйозні, осіли в нас.