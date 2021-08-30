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В Одесу доставили 133 біженців з Афганістану, - Держміграції. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство

В Одесу з Бориспільського аеропорту доставили 133 громадян Афганістану, евакуйованих з Кабула літаком Збройних сил України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУ Державної міграційної служби в Одеській області.

"Серед евакуйованих громадян 48 - дорослих, 85 - дітей, найменшій дитині 7 днів (народився в аеропорту Кабула, коли його мати чекала евакуації). Найстаршій евакуйованій 85 років і вона мужньо допомагала іншим матерям з дітьми. Двом дорослим надали медичну допомогу і госпіталізували співробітники швидкої допомоги, завдяки чому їхні життя врятовані", - сказано в повідомленні.

Всім евакуйованим зроблені тести на наявність коронавірусної інфекції, хворих не виявлено.

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В Одесу доставили 133 біженців з Афганістану, - Держміграції 01
В Одесу доставили 133 біженців з Афганістану, - Держміграції 02
В Одесу доставили 133 біженців з Афганістану, - Держміграції 03

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+9
И что теперь с ними делать? В семьи чиновников подселить? Кого вы понавывозили ДЛБы? В Одессу доставили 133 беженца из Афганистана, - Госмиграция - Цензор.НЕТ 331
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30.08.2021 17:19
+9
Вітаю одеситів з поповненням. В Одессу доставили 133 беженца из Афганистана, - Госмиграция - Цензор.НЕТ 4623
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30.08.2021 17:22
+9
В Одессу доставили 133 беженца из Афганистана, - Госмиграция - Цензор.НЕТ 4679
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30.08.2021 17:34
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Шо, вже страшно?
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30.08.2021 17:19 Відповісти
конечно, тут наема не знаешь куда сбагрить
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30.08.2021 17:21 Відповісти
Та, краще вже Наєм, ніж Труханов.
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30.08.2021 17:23 Відповісти
А навіщо в Одесі афганці? Чи Одесу не жалко?
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30.08.2021 17:46 Відповісти
Думаєте всю з'їдять?
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30.08.2021 17:49 Відповісти
засруть.
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30.08.2021 18:05 Відповісти
вони сруть будь-де
а пальці витирають об будь-що
чесно.
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30.08.2021 20:57 Відповісти
Да у них тут осередок такой нехилый...))) Треть 7 километра. Будет не скучно. В Одесу доставили 133 біженців з Афганістану, - Держміграції - Цензор.НЕТ 1126
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30.08.2021 21:00 Відповісти
Мустафа Найем - это месть афганских муджахедов украинской части советского контингента.))))))))), а в развитии и всей Украине.)))) Так, сказать - бомба замедленного действия )))) Не?))))
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30.08.2021 18:18 Відповісти
Головне, пояснити їм правильно, хто тут таліби. Хоча й самі швидко розберуться.
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30.08.2021 17:18 Відповісти
думаю пару неделек чуваки будут сидеть тихо, пока не освоятся. А вот потом... работы нет, бабла нет, свободного времени дохрена, скукотища, тухес ищет приключений...
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30.08.2021 17:47 Відповісти
Думаю що, у Штати поїдуть.
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30.08.2021 17:50 Відповісти
А кто их туда пустит? У них своих обизян пол Мексики под забором Трампа воет.
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30.08.2021 17:51 Відповісти
Так ото на противагу латиносам їх і везуть. Одні з другими не дуже *********.
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30.08.2021 17:54 Відповісти
Ненене, так это не работает . Если к стаду обезьян добавить стадо других обезьян, то будет не ноль, а два стада обезьян
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30.08.2021 17:57 Відповісти
Так скажете, он подивіться на афро-американців, якщо їм не заважати то, вони досить таки ефективно один-одного мочать. Жоден білий так не скоротив демографію БЛМ, як своїж.
Та й мексиканці не слабо так працюють по своїх.
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30.08.2021 18:02 Відповісти
І в цьому винний видатний Ч.Дарвін)))))
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30.08.2021 18:20 Відповісти
Хорошо подмечено
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30.08.2021 18:33 Відповісти
Штати афганців вивозять в Катар. В Штати зараз дуже важко потрапити.
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30.08.2021 19:55 Відповісти
Можливо, "Укрзалізниця" не резинова.
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30.08.2021 17:59 Відповісти
на последнем фото тоже *сироты*?
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30.08.2021 17:19 Відповісти
Можливо, одружений на афганці.
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30.08.2021 17:20 Відповісти
Не встречал никого, шоб женился на афганке, или сирийке, в основном наоборот.
Знаю, правда, чувака, который на мексиканке женился.
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30.08.2021 17:33 Відповісти
Тримають у руках паспорти. Люди є різні.
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30.08.2021 17:39 Відповісти
Видел афганца (таджика) который женился на таджичке..и не на простой, дочке секретаря обкома...снимал квартиру по соседству...дежит контейнеры на 7...
И видел нашего женатого на китаянке..ребенок желтый
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30.08.2021 21:05 Відповісти
И что теперь с ними делать? В семьи чиновников подселить? Кого вы понавывозили ДЛБы? В Одессу доставили 133 беженца из Афганистана, - Госмиграция - Цензор.НЕТ 331
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30.08.2021 17:19 Відповісти
Тих, хто платив.
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30.08.2021 19:50 Відповісти
Питання-Що вони забули в Одесі???))))
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30.08.2021 17:19 Відповісти
Почему в Одессу их закинули? Ответ прост. Будут и в другие города закидывать где много ватного населения
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30.08.2021 17:21 Відповісти
Бо в Кийові холодно, вони замерзнуть і повмирають.
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30.08.2021 17:35 Відповісти
Вітаю одеситів з поповненням. В Одессу доставили 133 беженца из Афганистана, - Госмиграция - Цензор.НЕТ 4623
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30.08.2021 17:22 Відповісти
В Одесу доставили 133 біженців з Афганістану, - Держміграції - Цензор.НЕТ 1381 Сотней больше, сотней меньше. Уже по барабану. ( Они, кстати, мирные. Никогда не слышала, чтобы афганцы геволт устроили.) Самые буйные- братаны Найемы, да и те в Киеве.
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30.08.2021 21:04 Відповісти
Получат Украинские паспорты и рванут дальше в Европу.
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30.08.2021 17:22 Відповісти
Скоріше будуть подавати на зеленку в США.
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30.08.2021 17:24 Відповісти
За займе не один рік з досить сумнівніми сподіваннями на позитивну відповідь. До того ж гринкард потребує досить немалих грошей на фінальному етапі.
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30.08.2021 19:57 Відповісти
Нет. Им надо получить статус беженцев : у нас получать они не очень хотят, т.к у нас им платят маленькое пособие и т.д. Будут пытаться выехать в ЕС, но это трудно с их паспортами, а, получив у нас статус б-ца, вообще никуда выехать нельзя- прибежал, сиди под веником, грейся....)
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30.08.2021 21:10 Відповісти
Треба допомогати. Тим більше в нас демографічна криза.
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30.08.2021 17:27 Відповісти
Мы там тоже, в свое время, наследили с интернациональным долгом - пришло время помочь многострадальному народу !
Мы своих граждан, с явно сепарскими наклонностями, почему-то терпим, а эти чем хуже ?
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30.08.2021 17:28 Відповісти
Україна посилала своїх солдатів у Афганістан? Хіба що як миротворців у складі сил ООН. Не треба звалювати вину совка на наші плечі. Окрім афганців ще багато народів терплять бідність і несправедливість. Ми - в тім числі. То чому до своїх громадян відношення як до собак, а чужим людям - ласкаво просимо?
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30.08.2021 21:08 Відповісти
В Одессу доставили 133 беженца из Афганистана, - Госмиграция - Цензор.НЕТ 4679
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30.08.2021 17:34 Відповісти
Не прёт Одессе-маме. Саакашвили улетел, Ишак прилетел, пляжи говном залило а теперь ещё этих красавцев понавезли.
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30.08.2021 17:41 Відповісти
А какого не в Кривой Рог?капец,зекрыса больше городов в Украине не знает?
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30.08.2021 17:41 Відповісти
В Афганистане промышленного производства нет. Чуваки привыкли к чистому горному воздуху. Отвезти их в Кривой Рог - это как сразу в газовую камеру сунуть...
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30.08.2021 17:49 Відповісти
Можна ж було в Омськ.
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30.08.2021 17:52 Відповісти
Они хоть знают что бандеровцы страшнее талибов ?
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30.08.2021 17:44 Відповісти
если смотрели рашатв - тогда знают
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30.08.2021 17:48 Відповісти
Надо их гнать к бульбашам,вот обрадуются
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30.08.2021 18:27 Відповісти
Та бульбаши их сразу в Прибалтику пропихнут.
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30.08.2021 18:28 Відповісти
То, може якісне поповнення буде?
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30.08.2021 17:52 Відповісти
, Та марно сподіватися що це поповнення зменшить кількість в 73%. З ким поведешся, від того наберешся.

,
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30.08.2021 17:58 Відповісти
Ой, ці ловко на Байрам баранцям горло ріжуть не гірше Кадирова в молодості. Могли б курси для бандерівців відкрити.
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30.08.2021 18:04 Відповісти
ми й самі вміємо баранів різати (дивився правда відео в ютубі аби все правильно зробити - братам-казахам велика подяка).
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30.08.2021 21:11 Відповісти
Видимо, Зеленский, находясь в США, согласится принять беженцев Афганистана ...
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30.08.2021 17:59 Відповісти
что значит видимо? Об этом официально заявлено.
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30.08.2021 22:51 Відповісти
Одеса, Київ, Львів, Харків, Ужгород ці ті маленькі міста куди прагне кожен біженець і переселенець. А куди ще, не в Лисичанск, же.
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30.08.2021 18:07 Відповісти
3 фотка по уровню загара и шмоткам-богатые детектед
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30.08.2021 18:22 Відповісти
А чи може Україна собі дозволити приймати біженців? Нам чи не щодня розповідають, що незабаром не буде чим пенсії платити, а ці явно приїхали без грошей з надією отримати житло та допомогу і працювати вони точно не будуть (та й з робочими місцями у нас теж проблема, адже на фоні коронавірусу багато приватників поскорочували людей або взагалі закрилися). На наші шиї вже ОРДЛО повісили, тепер ще й цих? Нехай їх багатші країни до себе забирають - у нас такої можливості точно немає.
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30.08.2021 18:24 Відповісти
Везите сразу на седьмой километр, там уже афганские владельцы контейнеров ждут реализаторов
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30.08.2021 19:54 Відповісти
заселите их всех во дворец кивалова.....
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30.08.2021 20:04 Відповісти
А чому багаті краіни Перськоі затоки не приймають братів мусульман?,ні всі вони в Європу прутся де зовсім інша культура і цивілізація ,часто серед цих біженців бувають заслані ісламісти.
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30.08.2021 20:37 Відповісти
А говорили что Украина бедная и афганцы туда не поедут .
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30.08.2021 20:49 Відповісти
Пробудут месяц другой и в Европу свалят так что не надо паники да и при том с их внешностью их бы там реально казнили
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30.08.2021 20:56 Відповісти
були в нас лиш кримські татари, а тепер ще будуть кримські афганці
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30.08.2021 21:02 Відповісти
зачем им в зубы смотреть - вы же не Саддама Хуссейна словили.

зеленые дебилы, млять
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30.08.2021 21:51 Відповісти
Вот радость-то какая одесситам подвалила.
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30.08.2021 22:50 Відповісти
При чем здесь радость?
В Одессу они приехали по приглашению афганской диаспоры в Одессе, размещены в СЕМЬЯХ местных афганцев, с работой им они и помогут, как и со всем остальным.
А дальше --захотят, будут в США или ЕС пробиваться.
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31.08.2021 00:14 Відповісти
Тобто, це якісь їхні знайомі, родина чи просто чужі люди ?
Колись в Києві мені теж розказували про громаду афганців, які були одружені з українками, переконували, що вони - сімейні, серйозні, осіли в нас.
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31.08.2021 05:24 Відповісти
хорошо, правильно.
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31.08.2021 02:25 Відповісти
Дерибасовская 2022 В Одесу доставили 133 біженців з Афганістану, - Держміграції - Цензор.НЕТ 8026

В Одесу доставили 133 біженців з Афганістану, - Держміграції - Цензор.НЕТ 302
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31.08.2021 11:13 Відповісти
Евакуювали з жопи в жопу
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31.08.2021 14:15 Відповісти
Гимарой привезли на свою голову
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31.08.2021 18:53 Відповісти
 
 