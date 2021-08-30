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Український легкоатлет Цвєтов відмовився фотографуватися з представниками ПКР на церемонії нагородження Паралімпіади. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Політика України Спорт
Український легкоатлет Ігор Цвєтов відмовився сфотографуватися з представниками Паралімпійського комітету Росії на церемонії нагородження.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Трибуну.
Українець виборов срібло Паралімпіади-2020 на бігу на дистанції 100 метрів. Перше і третє місця посіли Дмитро Сафронов і Артем Калашян, які представляють ПКР.
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