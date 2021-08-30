Український легкоатлет Цвєтов відмовився фотографуватися з представниками ПКР на церемонії нагородження Паралімпіади. ФОТО

Український легкоатлет Ігор Цвєтов відмовився сфотографуватися з представниками Паралімпійського комітету Росії на церемонії нагородження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Трибуну.

Українець виборов срібло Паралімпіади-2020 на бігу на дистанції 100 метрів. Перше і третє місця посіли Дмитро Сафронов і Артем Калашян, які представляють ПКР.

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