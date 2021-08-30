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Забудовник своїми силами демонтує паркан ЖК, який намагався без дозволу звести в Микільській слобідці. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Київські новини

На Микільсько-Слобідській, 7/9, в Києві демонтують будівельний паркан скандального ЖК Sundance, який планували звести в межах прибережної захисної смуги річки Дніпро.

Про це повідомили Цензор.НЕТ місцеві жителі.

25 серпня Департамент міського благоустрою КМДА виніс припис замовнику будівництва ТОВ "Нова Слобідка", на сьогодні планувався примусовий демонтаж, але за пів години до початку робіт, забудовник своїми силами почав демонтаж.

Забудовник своїми силами демонтує паркан ЖК, який намагався без дозволу звести в Микільській слобідці 01

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На місці, де жителям Микільської слобідки обіцяли облаштувати парк, знову з'явився "сміливий" забудовник - тестує громадськість на здатність знести техніку, - журналістка Рінгіс. ФОТО

Забудовник своїми силами демонтує паркан ЖК, який намагався без дозволу звести в Микільській слобідці 02
Забудовник своїми силами демонтує паркан ЖК, який намагався без дозволу звести в Микільській слобідці 03
Забудовник своїми силами демонтує паркан ЖК, який намагався без дозволу звести в Микільській слобідці 04

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Незаконна забудова на Микільській слобідці: Кличко доручив заблокувати проїзд до будмайданчика. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, проти будівництва ЖК Sundance виступають місцеві жителі і правозахисні організації, бо будівництво ведеться в межах прибережної захисної смуги р. Дніпро і пам'ятки "Історичний ландшафт київських гір і долини річки Дніпро". Також, за даними Департаменту архітектури і містобудування КМДА, містобудівні умови і обмеження на цю земельну ділянку не видавалися.

15 серпня в районі Микільської слобідки знову з'явилася будівельна техніка.

19 серпня поблизу будмайданчика бетономішалка забудовника в'їхала в натовп протестувальників, також там сталася бійка.

Після цього біля стін КМДА пройшов пікет з вимогою припинити незаконне будівництво в прибережній зоні Дніпра.

Місцеві жителі виступають за створення тут парку відпочинку. Першу чергу парку "Микільська слобідка" вже підтримала Київрада.

Автор: Анастасія Потіха
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Господи, что это за название Слободка? Какой-то уголовщиной от такого названия веет. Неужели нельзя переименовать во что- то более украинское. При чем тут Украина и слобода?
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30.08.2021 18:48 Відповісти
По вашему беззаконие на украинском языке это нормально? Киев уничтожают, спасите столицу чтобы потом было что переименовывать. Скоро останется вместе Киева звалище и будете счастливы.
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30.08.2021 19:18 Відповісти
Вы читать умеете? Перечитайте.
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30.08.2021 20:25 Відповісти
Это от невежества веет. У слова вполне украинская этимология. Славянский мир значительно шире мира русского. Слобожанщина или Слободская Украина на слуху с 16-го века в Восточной Европе.
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30.08.2021 19:25 Відповісти
Это вы о своём невежестве? Самокритично, однако.
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30.08.2021 20:26 Відповісти
с Кличко сейчас никто ссориться не хочет - ведь Кличко будущий президент
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30.08.2021 20:22 Відповісти
Это вы так решили?
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30.08.2021 20:24 Відповісти
 
 