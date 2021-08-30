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Парашутист встановив рекорд, розгорнувши в небі найбільший прапор. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Суспільство
Площа прапора, який розгорнув у небі під Києвом підполковник ЗСУ Анатолій Глиненко, становить 530,59 м².
Про це повідомила в фейсбуці керівник Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова, інформує Цензор.НЕТ.
"Новий рекорд України в номінації "Найбільша площа прапора України, розгорнутого парашутистом у повітрі" був оголошений на аеродромі Бородянка під Києвом після приземлення рекордсмена", - написала вона.
Парашутист, який встановив рекорд, - військовослужбовець військово-морських сил ЗСУ, підполковники Анатолій Глиненко.
Топ коментарі
+22 Senator S 01a656ec
показати весь коментар30.08.2021 19:17
+19 Alex Uzh
показати весь коментар30.08.2021 19:21
+9 Scorpman Y
показати весь коментар30.08.2021 19:21
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Будь ласка, зачекайте...
скок подоляку выделили.. 2.5 млн.грн...
Или ОП(Г) как всегда - деньги распилили и забыли про свой пиар..
Пользы для Украины было бы неизмеримо больше.
радуются самому большому флагу.
Я бы запустил его при попутном ветре над ДНР - пусть смотрят и пытаются сбить !
Але прапор давно впав, гроші витрачено, парашутист молодець, на цьому казочці кінець.
Україна взростила достойних синів!
Слава українським воїнам!
наш Украинский славный Флаг !!!
пипец - зебилыпля...
...
Скільки було вою до вчорашнього дня з приводу евакуації з Афганістану?
Це, зветься інформаційна війна.