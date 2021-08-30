УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6150 відвідувачів онлайн
Новини Фото Суспільство
6 606 45
рекорд (109) прапор (435)

Парашутист встановив рекорд, розгорнувши в небі найбільший прапор. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Суспільство

Площа прапора, який розгорнув у небі під Києвом підполковник ЗСУ Анатолій Глиненко, становить 530,59 м².

Про це повідомила в фейсбуці керівник Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова, інформує Цензор.НЕТ.

"Новий рекорд України в номінації "Найбільша площа прапора України, розгорнутого парашутистом у повітрі" був оголошений на аеродромі Бородянка під Києвом після приземлення рекордсмена", - написала вона.

Парашутист, який встановив рекорд, - військовослужбовець військово-морських сил ЗСУ, підполковники Анатолій Глиненко.

Також дивіться: Новий рекорд АН-225 "Мрія": вісім найсильніших спортсменів України зрушили літак вагою 330 тонн на 4 метри 30 сантиметрів. ВIДЕО

Парашутист встановив рекорд, розгорнувши в небі найбільший прапор 01

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+22
Супер!!!Слава Україні!!! Парашютист установил рекорд, развернув в небе самый большой флаг - Цензор.НЕТ 328
показати весь коментар
30.08.2021 19:17
+19
Фото бомба. І красота ж яка, і прапор її доповнює)
показати весь коментар
30.08.2021 19:21
+9
кстати, вспомнилось.. там полсотни парашютистов должны были гопак станцевать.. 24го.
скок подоляку выделили.. 2.5 млн.грн...
Или ОП(Г) как всегда - деньги распилили и забыли про свой пиар..
показати весь коментар
30.08.2021 19:21
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Супер!!!Слава Україні!!! Парашютист установил рекорд, развернув в небе самый большой флаг - Цензор.НЕТ 328
показати весь коментар
30.08.2021 19:17 Відповісти
Парашютист установил рекорд, развернув в небе самый большой флаг - Цензор.НЕТ 5578
показати весь коментар
30.08.2021 19:19 Відповісти
кстати, вспомнилось.. там полсотни парашютистов должны были гопак станцевать.. 24го.
скок подоляку выделили.. 2.5 млн.грн...
Или ОП(Г) как всегда - деньги распилили и забыли про свой пиар..
показати весь коментар
30.08.2021 19:21 Відповісти
смотрела, правда, не долго - не впечатлило...
показати весь коментар
30.08.2021 19:56 Відповісти
А Филькину грамоту у Вас можно попросить ?
показати весь коментар
30.08.2021 20:31 Відповісти
Фото бомба. І красота ж яка, і прапор її доповнює)
показати весь коментар
30.08.2021 19:21 Відповісти
Супер то оно супер, но лучше бы он сверху попал Ахметову кирпичом по башке.
Пользы для Украины было бы неизмеримо больше.
показати весь коментар
30.08.2021 19:23 Відповісти
это ппц, тут экономика в клоаке а они флагами меряются
показати весь коментар
30.08.2021 19:24 Відповісти
Типичный шшиддовский стиль: вместо зарплаты - почётную грамоту, фото на доску почёта, значок передовика, автопробег, велопробег, ногопробег, проход на руках вниз головой, самый длинный вареник, самый большой сухарь - лишь бы только не платить людям денег.
показати весь коментар
30.08.2021 19:29 Відповісти
Причем московия уже не выберется из этой клоаки ...
показати весь коментар
30.08.2021 19:29 Відповісти
только вчера смотрел ихние новости, всем пенсам по 15к рублев единоразово выплатят. а теперь вопрос-за чей счет ани гуляють ? и при чем тут сп-2? ответь малахольный
показати весь коментар
30.08.2021 19:34 Відповісти
По 15к?*****.
показати весь коментар
30.08.2021 19:50 Відповісти
ну да лучше флаг в небе, чем 15к в кармане
показати весь коментар
30.08.2021 19:55 Відповісти
Краще б тобі з носака по піздюлятору.Фу,***.Не смерди,їбань ****************..
показати весь коментар
30.08.2021 20:57 Відповісти
15к чего?
показати весь коментар
30.08.2021 21:23 Відповісти
Брехня, пенсам по 10К дерев'яних, 15К дерева воякам і мусорам при тому, тільки після виборів.
показати весь коментар
31.08.2021 09:22 Відповісти
Парашутист встановив рекорд, розгорнувши в небі найбільший прапор - Цензор.НЕТ 1648
показати весь коментар
30.08.2021 20:02 Відповісти
ты же пятый канал так смотришь )
показати весь коментар
30.08.2021 20:42 Відповісти
Не смотри 5 кпанал, кацап ., береги свой пукан от возгорания
показати весь коментар
30.08.2021 21:08 Відповісти
А шо они пенсам какие-то срубли дают? Почему не могут денег дать?
показати весь коментар
30.08.2021 21:22 Відповісти
ты наверное пошутить хотел?
показати весь коментар
30.08.2021 21:28 Відповісти
Нет, я вопрос задал.
показати весь коментар
30.08.2021 21:43 Відповісти
Во-первых - это красиво! Слава Україні!
показати весь коментар
30.08.2021 19:29 Відповісти
мы, мы видим и восхищаемся! Парашутист встановив рекорд, розгорнувши в небі найбільший прапор - Цензор.НЕТ 4263Слава Україні!
показати весь коментар
30.08.2021 19:59 Відповісти
Вата себя очень плохо чувствует при виде таких фотографий.
показати весь коментар
30.08.2021 19:31 Відповісти
Вата неудержимо РЖОТ с наивных лохов, которые в самой бедной стране Европы
радуются самому большому флагу.
показати весь коментар
30.08.2021 19:37 Відповісти
Ну хотя бы радуются, а не злорадно РЖУТ. По крайней мере позитивные эмоции, а не желчь с бессильной злобой.
показати весь коментар
30.08.2021 19:44 Відповісти
Мы доподлинно не знаем, что думают люди про самый большой флаг над Бородянкой.
Я бы запустил его при попутном ветре над ДНР - пусть смотрят и пытаются сбить !
показати весь коментар
30.08.2021 20:20 Відповісти
яка краса..
показати весь коментар
30.08.2021 19:33 Відповісти
Зате кожен може вирішити сам, який колір зверху - жовтий чи блакитний.
Але прапор давно впав, гроші витрачено, парашутист молодець, на цьому казочці кінець.
показати весь коментар
30.08.2021 19:40 Відповісти
Парашутист встановив рекорд, розгорнувши в небі найбільший прапор - Цензор.НЕТ 504
показати весь коментар
30.08.2021 20:08 Відповісти
Ахвігенні гроші, 800 грн за взлет літака і хай 1000 на прапор з фалами. А-а-а, країна роззорилася!
показати весь коментар
31.08.2021 09:18 Відповісти
Справжній український полковник!
Україна взростила достойних синів!
Слава українським воїнам!
показати весь коментар
30.08.2021 20:12 Відповісти
точно не фотошоп. красава
показати весь коментар
30.08.2021 20:20 Відповісти
К этому флагу да 10-20 шаров с гелием - он бы не упал, а парил бы несколько дней.
показати весь коментар
30.08.2021 20:26 Відповісти
разрывает любой ватный пердак -
наш Украинский славный Флаг !!!
показати весь коментар
30.08.2021 20:39 Відповісти
...
пипец - зебилыпля...
...
показати весь коментар
30.08.2021 20:39 Відповісти
Якщо на українців не вплинули мільйонні голодомори, репресії,депортації, окупація Криму Донбасу, вбитих росіянами 13000 українців і вони не "побігли" як прибалти 1991 році до цивілізованої Європи, ЄС, НАТО - то їм (українцям) тим паче вже не допоможуть ніякі пробіги, сумні пісні, прапорці. Здається, це в генах у українців,й мати талант просерати всі шанси, які їм посилає доля. Це як у циган в генах бути жебраками немитими (скільки б їм не надавали житло, роботу), так і гени менталітет українця - болтатись в вічному мєждужоп'ї
показати весь коментар
31.08.2021 07:22 Відповісти
У мене тут за вікном працює з десяток циган. Реально і нормально виконують свою роботу. То ж, весь ваш кацапський висер в цілому не вражає.
показати весь коментар
31.08.2021 09:13 Відповісти
М-да, підполковник демонструє майстерність (багато ви бачили таких офіцерів?), а йому закидають негаразди з економікою країни!
Скільки було вою до вчорашнього дня з приводу евакуації з Афганістану?
Це, зветься інформаційна війна.
показати весь коментар
31.08.2021 09:10 Відповісти
 
 