Під Одесою розкопали один з найбільших в Україні некрополів жертв сталінських репресій: співробітники НКВС розстріляли тут до 20 тис. осіб. ВІДЕО+ФОТО

Тривалий час інформація про цей пустир була засекречена.

Некрополь жертв сталінських репресій неподалік Одеси може стати найбільшою такою могилою в Україні. Пошуковці, які нині працюють на розкопках, підозрюють - під тоннами будівельного сміття останки майже 20 тисяч одеситів, яких у 37-38 роках без суду і слідства оголосили ворогами народу. 8000 із них могли розстріляти саме на цьому могильнику, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

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Шостий кілометр Овідіопольської дороги, поряд одеський аеропорт. Довгий час інформація про цей пустир була засекречена - це спецоб'єкт НКВС. Тут поховано, за різними даними від 5 до 20 тисяч людей.

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Саме тут розстріляли діда одесита Федора Бартковського. Про місце страти родича він дізнався лише 13 років тому - каже чоловіка вбили на цьому місці 19 жовтня 1938-го. Показує світлину великої сім'ї - жоден з родичів до останнього не знав, де похований дідусь

Через те, що земля з частиною могильника була в приватній власності, - роботи завмерли на роки і відновилися лише зараз.

Велика кількість забитих дерев'яних кілків і навкруги розтягнута обмежувальна стрічка. Ось такий вигляд має розстрільна яма на яку натрапили під час розкопок. За попередніми даними, всередині там може бути до 80 розстріляних людей.

Зараз пошуковці визначають місця, де лежать останки. Поруч з ними часто знаходять речі страчених. Тут і довоєнне взуття і монети 37 року і навіть скляні пляшечки самих нквсників.

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"Розстрільні команди брали з собою спирт, парфуми, щоб змивати кров і змивати запахи. Тому безліч таких пляшечок знаходиться в районі безпосередньо ям з останками", - пояснює пошуковець Іван Градецький.

Усі роботи тут проводять лише вручну, бо на кожному кроці кістки. Техніка працювала тільки на початку - аби забрати звідси тони сміття, кажуть історики.

"Найжахливіше те, що тут була стара територія міського звалища, і верх цинізму, який тоді відбувався, що виривали в сміттєвому шарі ось ці ями, туди їх скидали, цих людей, або розстрілювали і засипали тим же сміттям. Люди навіть після смерті виявилися в сміттєзвалищі поховані", - зазначає пані історик-археолог Тетяна Самойлова.

Багатьох репресованих - підозрюють пошуковці - радянська влада розстріляла саме на цьому місці. Адже земля тут всіяна кулями та гільзами від нагану, пістолету ТТ та гвинтівки.

"Понад 8 тисяч людей, які були засуджені до страти - з них більша частина, ми так вважаємо, знаходиться саме тут. У 2008 році були зроблені перші дослідження і розкопки . Тоді були знайдені черепа, прострілені впритул", - говорить керівник робочої групи від мерії Олег Бриндак.

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Усі ями історики маркують та консервують, аби вже навесні розпочати ексгумацію тіл. Лише тоді стане відома остаточна кількість похованих тут жертв НКВС.









