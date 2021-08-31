Генерал-майор Кріс Донахью - останній американський солдат, який залишив Афганістан. ФОТО дня

Світ облетіло фото останнього американського солдата, який покинув територію Афганістану в межах виведення сил із країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони США у соцмережі Фейсбук.

"Останній американський солдат, який залишив Афганістан: Генерал-майор Кріс Донахью, командувач 82-ї повітряно-десантної дивізії, XVIII повітряно-десантного корпусу і Форт-Бреггом, сідає на борт C-17 ВПС. США 30 серпня 2021 року завершує місію США в Кабулі", - прокоментували в Міноборони США це фото.

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