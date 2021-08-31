Генерал-майор Кріс Донахью - останній американський солдат, який залишив Афганістан. ФОТО дня
Фото Цензор.НЕТ Події
Світ облетіло фото останнього американського солдата, який покинув територію Афганістану в межах виведення сил із країни.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони США у соцмережі Фейсбук.
"Останній американський солдат, який залишив Афганістан: Генерал-майор Кріс Донахью, командувач 82-ї повітряно-десантної дивізії, XVIII повітряно-десантного корпусу і Форт-Бреггом, сідає на борт C-17 ВПС. США 30 серпня 2021 року завершує місію США в Кабулі", - прокоментували в Міноборони США це фото.
Топ коментарі
+58 AbOriginal_UA
показати весь коментар31.08.2021 08:48
+50 Sergey Yakovenko
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+28 Super Gut
показати весь коментар31.08.2021 09:06
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Будь ласка, зачекайте...
после того, как талибы установят свой средневековый режим, сопротивление им только усилится
так что у афганцев всё впереди
Ну и "воевать - не строить", а вот строительство то как раз и было очень ограниченным.
А вы уверены, что арабам ХОЧЕТСЯ жить так, как живут европейцы?
Американцы строили в Афганистане больницы, школы, разрешили женщинам работать в гос учреждениях и ходить без паранджи... А сколько автобанов построили они в Афганистане? А сколько заводов и фабрик? Ну и так далее.
Руководство США оказалось недальновидным, это факт. Я не Востоковед, хотя и ездил в командировки, интересовался их бытом, традициями и я НЕ знаю, КАК надо было США вести там свою политику. Но то, что они её вели неверно - это факт!
изучайте мат.часть, товариСч.)
Представители пуштунских племен (паштаны, пуштуны, пахтаны), исповедующие ортодоксальный ислам суннитского направления, насчитывают ок. 13 млн. чел. Они расселены преимущественно к югу от Гиндукуша, в юго-восточных и южных пограничных с Пакистаном районах, хотя живут также и на севере. Все пуштуны говорят на языке пушту, который состоит из нескольких диалектов и близок к персидскому языку (фарси). Среди пуштунов существуют оседлые и кочевые племена. И те, и другие отличаются воинственностью, многие споры у них до сих пор решаются на основе традиционного кодекса чести - «пуштунвали», в основу которого положены гостеприимство, защита личного достоинства и кровная месть. Согласно этому кодексу, пуштуны подчиняются вождям племени (ханам) и старейшинам родов и кланов (маликам), которые образуют джиргу - совет родовых или племенных старейшин. Племена делятся на ветви, которые подразделяются на кланы (хели), а кланы - на роды, отношения между которыми часто носят характер отчужденности или даже враждебности. Основные племенные объединения пуштунов - сарбани (дуррани, юсуфзаи и др.), батани (гильзаи, хаттаки и др.), гургушти (сафи, какары и др.) и каррани (вазири, ахмадзаи, оракзаи и др.). Общее число племен, по разным источникам, достигает 400.
К числу крупнейших племенных групп, населяющих Афганистан, относятся дуррани (ок. 7 млн. чел., 2005) и гильзаи (ок. 5 млн. чел., 2005), которые до нач. 20 в. рассматривались как две различные этнические группы. Дуррани населяют в основном юго-запад Афганистана, районы Кандагара, Фараха и Герата, а также большинство городов страны, и включают ветви зирак (баракзаи, популзаи или карзаи, садозаи, алькозаи и др.) и панджпай (нурзаи, ализаи, адозаи, хугиани, исхакзаи и др.). В отличие от большинства пуштунов, дуррани более образованы и урбанизированы, часто двуязычны, но предпочитают изъясняться на дари. Наибольшим влиянием в стране издавна пользуются роды саддозаи (клан популзаи) и мохаммадзаи (клан баракзаи). В создании Афганистана как самостоятельного государства (Дурранийской державы) в 1747 большую роль сыграл выходец из клана популзаи племени абдали (или дуррани) Ахмад шах Дуррани, оттеснивший гильзаев от управления государством. В этой связи захват г.Кабул талибами и их недолгое пребывание у власти рассматривается как исторический реванш, поскольку среди талибов преобладают гильзаи. Казненный талибами президент Наджибулла принадлежал к другому пуштунскому племени - ахмадзаи. Нынешний президент Афганистана, Хамид Карзай, также принадлежит к дуррани, клану популзаи
http://afgan-bazar.ru/node/3494
Никто не возражает, что в то время, когда в Европе были темные века после падения Римской империи, на Ближнем Востоке были гораздо более продвинутые цивилизации, но вот уже с 14-15 века, а особо после Ренессанса, с развитием капитализма все меняется, Европа делает гигантские шаги в развитии, не прекращающиеся и поныне, а вот на Ближнем Востоке со времен средневековья не было уже никакого особого развития, все, что некоторые, отнюдь не все, страны там имеют - это уже благодаря достижениям западной цивилизации, западной науке и технике, благодаря западным деньгам, выручаемым за ближневосточную нефть. а уж Афганистан точно не является примером развитой цивилизации ни в прошлом, ни в настоящее время, там и поныне истинное средневековье.
А вот в 16-18 веках, влияние Османской империи на Европейскую политику, было гораздо более сильным, чем даже влияние США на Европу во времена Рональда Рейгана. Османы были в те времена самой сильной империей в мире. И даже проиграв, вместе с Германской империей и Австро-Венгерской империями Первую мировую войну, но так и не дав АНТАНТЕ захватить укрепления пролива Дарданеллы, в начале 30-х получили Конвенцию Монтрё, по которой контролируют и проливы и Мраморное море и определяют, кому и на сколько заходить в Чёрное море.
ми говорили про бiльш раню iсторiю...
Я резко перейду на другой народ, на ромов (цыган). Кочующий, крайне малограмотный в 20-м веке.
За последние годы наблюдаю, как они принимают некоторую форму оседлости. Они покупают маленькие домики в дачных поселках, рядом с городами покрупнее. Их дети начинают ходить в школу. Да, учатся не очень хорошо, потому что их неграмотные матери просто не могут помочь детям делать домашние задания. Но ведь мал по малу начинают учиться. У меня есть знакомая, так ее зять, он из ромов, живут в селе, недалеко от областного центра, он уже грамотный, торгует запасными частями для с/х техники и ведет совсем не кочевой образ жизни, жена его довольная, тёща хвалит.
А у моего сына знакомый ромал, совсем молодой, работает программистом...
Собственно, на мой взгляд, США просто не составили, в своё время, нормального плана развития для Афганистана и пытались в Восточной стране пропагандировать идеи Запада. Наверное неверно и преждевременно.
Дело в Османской империи, в Персии. Персия веками вела дела с Европой и особенно не враждовала. Влияние османской империи, на политическую жизнь Европы, в 16-18-м веках, было даже значительно бОльшим, чем влияние на Европу США, времен правления Рональда Рейгана.
И Христианство с Мусульманством достаточно сильно схожие. Мусульманство вообще изначально очень миролюбивая религия, но её радикализовали, в первую очередь сами христиане, со своими Крестовыми походами и иудеи, у которых были деньги и такие средства их получения, за которые по Корану полагается смертная казнь.
Сходится Востоку и Западу не нужно. А вот дружить, торговать - обязательно надо.
P. S. путин-*****.
От пам'ятаю як кацапи програли Чечні. Ото сміх, тому хто бошки рюсскіх різав (Кадиров) дали звання герой Рассєі й данину й досі вправно сплачують.
P. S. путин-*****, кацапи- ідіоти.
А почему вы посчитали, что другие территории станут для них чужими? А вдруг поддержат?
Ну и другой вариант применения талибов - например, на деньги Ирана, против Израиля...
Оставив в Афганистане кучу боевой техники, оружия, боеприпасов, денег (пилили вместе с американцами и там десятки миллиардов долларов), ваш Байден совершил катастрофическую ошибку. И плохих последствий может не произойти, лишь только если Звёзды лягут очень уж удачно для мира.
Якби навпаки, то останніми б уходили загони прикриття - сержанти і рядові.
Так что просто понаблюдаем за дальнейшим развитием событий.
А генерал? Ну так информационные войны никто не отменял и Байден нынче в обороне, так что может генерал получил именно такой, недвусмысленный приказ (что не отменяет факта его личной смелости).
Он багато хто говорить нібито совкова армія втікала з Афгану, а насправді (не зачіпаємо окупаційний і злочинний характер війни) було добре сплановане і організоване виведення.
Щодо відправки літка, то, як версія, літак міг злітати без персоналу аеропорту, бо повітряний трафік над Кабульським аеропортом 30 серпня 2021 р. не був напруженим.
Крім того, навколо аеропорта могла висіти авіація прикриття.
Если бы не успели до вчера, то сегодня генерал как раз бы и отходил, под прикрытием отряда сержантов и рядовых - давайте смотреть на это честно.
И для примера. В 2014-м, украинские войска ОТКАЗАЛИСЬ отходить из под Иловайска без оружия и боевой техники.
А уже потім під неї таліби пристроїли свій "ультиматум".
И ещё. Одна провинция так пока и не покорилась талибам, та самая, где командует сын того самого командира душманов, которого так и не смогла победить Советская армия и провинцию которого никогда не контролировала.
А ультиматум, он и есть ультиматум. Раз пришлось его выполнить, то остаётся только обсыхать.
Даааа, печально, после Рейгана не было в США ни одного нормального, сильного Президента, а из тех кто был после него, самым сильным и умным всё же был Трамп, у которого украли победу на выборах.
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3277625-bajden-oficijno-ogolosiv-pro-vivid-vijsk-z-afganistanu-do-31-serpna.html
До 9 липня датою виводу було визначене 11 вересня.
Контрольовану Ахмад Шахом Панджерську долину совєцькі війська займали кілька разів при проведенні армійських операцій (свої озброєні загони Ахмад Шах виводив із долини якраз перед операціями ОКСВА, отримуючи попередньо розвіддані). Потім совєцькі війська передавали зайняті території "зеленим" (афганській армії). Афганська армія втікала із переданої їй Панджшерської долини одразу за совєцькою армією, і в долину знову входили загони Ахмад Шаха.
Мне, в те времена, один из заместителей Шеварнадзе (который тогда был министром иностранных дел СССР) рассказывал, что в Афганистане и Пакистане, чуть ли не половина сотрудников советских посольств зарабатывали на продаже оружия, боеприпасов, наркотиков... Чему же удивляться, что душманы знали всё заранее... Потом Шеварнадзе устроил большую чистку в посольствах, а заодно и в МГИМО.
Бежали американцы, аж пятки сверкали. Это тысяча экс-военнослужащих США, добровольцами полетели в Афганистан спасать своих сторонников.
Вчера из аэропорта Кабула, ПОСЛЕДНИМ, вылетел украинский борт. Там были и наши армейские спецназовцы, которые искали в Кабуле нуждающихся в эвакуации ТАМ, куда отказались идти спецназовцы США и Канады. Вывезли предпоследним и последним бортом всех, кого сумели найти, но более 200 граждан эвакуировать не смогли!
Когда при Трампе, выводили войска из Сирии, то он вывел войска не далеко от Сирии, с предупреждением, что они вступят в боевые действия, если на их сторонников нападут, авиация продолжала контроль воздушного пространства, а не выводила из строя свои боевые машины, как при Байдене в Афганистане, и в Сирии оставались штатовские военные советники!
Вот это ОРГАНИЗОВАННЫЙ вывод!!!
Чекайте,ще Голівуд на замовлення Пентагону блокбастер з цією сценою зніме.
З доблесними американськими генералами,що років 15 створювали потужну армію Афганістану,вбухуючи десятки мільярдів.
А якщо цей генерал зі своїми десантниками такий крутяк,чому виводити в аеропорт афганців,направили бійців ССО ?
Чому вони взагалі там опинились ? Бо Зєльонкіну не жалко ?
Вот потому ты и подвержен кацапской малоросской пропаганде!
Завидую по хорошему Американцам!!!!
Криворожский Клоун только шаурму может жрать на камеру....