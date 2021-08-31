Сучасний діагностичний та реабілітаційний дитячий заклад: у Дніпрі завершується реконструкція лікарні №5. ФОТО

Реконструкція дитячої лікарні №5 наближається до завершення. У медустанові відкриють консультативно-діагностичне, педіатричне відділення, а також розширять реабілітаційний центр.

Про це розповів голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Валентин Резниченко, передає Цензор.НЕТ.

"Теплі, комфортні, сучасні. Такими повинні бути медустанови, особливо для маленьких пацієнтів. За новим форматом перетворюємо дитячу лікарню №5 в Дніпрі. Після реконструкції її буде не впізнати", - підкреслив він.

В рамках президентської програми "Велике будівництво" облаштовуються комфортні палати, діагностичний реабілітаційний центри і відновлюють басейн.

Зазначається, що за рік лікарня зможе приймати до 4 тис. пацієнтів.

"Допомагаємо дітям з різними патологіями. Завдяки новому обладнанню розширимо можливості діагностики. Отримаємо новий цифровий рентгенапарат, обладнання для вимірювання кісткової тканини", - розповіла гендиректор лікарні Наталя Фоменкова.

Роботи вже на завершальному етапі. Фахівці замінили всі комунікації, зараз роблять розведення мереж. Триває внутрішнє оздоблення. Утеплюють стіни, готують їх під фарбування. Приміщення оснастили потужної вентиляцією з системою клімат-контролю. Палати з яскравим ремонтом розраховані на одного-двох дітей. Крім того, медзаклад буде відповідати вимогам інклюзії: лікарню оснастять 4 спеціальними ліфтами для маломобільних груп населення, а в басейні встановлять гідравлічний підйомник.

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Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що в рамках "Великої будівництва" в кожній області України з'являться лікарні нового формату, які будуть відповідати рівню провідних європейських клінік.



