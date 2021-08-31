На Дніпропетровщині серед соняшників виявили майже 7 тис. кущів конопель вартістю 13,5 млн грн, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події
Майже 7 тис. кущів вартістю 13 млн гривень росли на полі між соняшників на території Криничанського району.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.
"У ході операції "МАК" поліцейські управління боротьби з наркозлочинністю ДБН, співробітників відділу аеропідтримки УМАЗ ДПП України спільно зі слідчим відділення поліції № 6 Кам’янського РУП провели аеророзвідку земельної ділянки площею 175 Га, розташованої між селами у Криничанському районі Дніпропетровської області. В ході обстеження вони виявили між соняшниками оброблені та доглянуті коноплі з ознаками культивування.
Зразки нарковмісних рослин направили на експертизу. За цінами "чорного" ринку їхня вартість становить понад 13,5 мільйонів гривень.
Наразі поліцейські встановили власника земельної ділянки. Після отримання результатів експертизи вирішуватиметься питання про відкриття кримінального провадження за ст. 310 Кримінального кодексу України (посів або вирощування снотворного маку чи конопель). Вживаються заходи для встановлення осіб, причетних до насадження та культивування нарковмісних рослин.
Нагадаємо, за чинним законодавством незаконний посів або вирощування конопель кількістю 50 і більше рослин карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років.
Будь ласка, зачекайте...
На уборке анаши.
Не за водку, не за деньги,
Волонтёром, для души!
- ой какой же вы бледный... как жеж вы запустили то себя...вам бы травки попить..
- приехали ! травку попить...таблетки покурить...вы, доктор, сами хоть поняли шо сказали?
але ж у всього є своє число і 6999 кущів - теж показник )))
(один таки скурили копчики))))))
"Задолго до легализации правительство Канады заявило в качестве основной цели устранение нелегального рынка, в то время как налоговым поступлениям отводилась роль одного из побочных последствий. В большинстве провинций налоги составляют 1 доллар с каждого грамма сухой марихуаны - из них 25 центов поступает в федеральную казну, а 75 центов остается в бюджете региона."
Около трети миллиарда баксов в год, это для канады с ее 37 миллионами населения, плюс/минус такая-же цифра была бы и у нас, и выведение 4-5 миллиардов в год из тени, а значит граждане так или иначе занятые в наркобизнесе,те что из низов пирамиды зарабатывали бы примерно те же деньги, только были бы трудоустроены и получали бы не подачку от наркобарыги,а официальную зарплату, со всеми вытекающими, социальные гарантии, отчисления в пенсионный фонд.... Зачем нам это все, объем рынка не изменится от наличия или отсутствия легальности этого рынка, меняются только выгодонабувачі
вот и мутировали заразившись....