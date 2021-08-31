Злочинна група напала на водія-експедитора і відібрала у нього 200 тис. грн. Серед членів ОЗУ був 17-річний підліток, - поліція Вінниччини. ФОТОрепортаж

Поліція затримала організовану злочинну групу, яка скоїла розбійний напад на водія-експедитора і відібрала в нього понад 200 000 гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Вінницької області.

Злочин стався близько третьої години ночі на вулиці Богдана Хмельницького в м. Погребище. Під час розвантаження товару зловмисники розпилили водію в обличчя перцевий газ, забрали з машини гроші та втекли.

Під час оперативних та розшукових заходів поліцейські встановили, що зловмисники втекли на автомобілі Citroen, де на них чекав ще один співучасник злочину.

За словами начальника управління карного розшуку Андрія Дамзіна, для затримання нападників було введено план "Перехват" та задіяні усі необхідні сили поліції. Двох зловмисників оперативники затримали одразу після вчинення злочину поблизу м. Погребища. Один з них – 17-річний підліток. Інших двох учасників організованої злочинної групи затримали у смт Стрижавка та м. Вінниця.

З’ясувалось, що злочин організував 28-річний житель Стрижавки. Зловмисники вивчали час виїзду водія-експедитора, його маршрут руху, місця розрахунків за замовлення. Автомобіль, на якому пересувались нападники, організатор злочину взяв у знайомого. Після вчинення розбою, гроші нападники сховали у лісопосадці.

Зловмисники затримані у процесуальному порядку за підозрою у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Двом з них вже оголошено про підозру. За такий злочин передбачено до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

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Один з учасників злочинної групи має кримінальне минуле та судимість за наркозлочини.













Фото: сайт Нацполіції