Сталася пожежа в готельно-ресторанному комплексі на Закарпатті, - ДСНС. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події
Рятувальники ліквідували пожежу в Іршавському готельно-ресторанному комплексі, яка виникла у вівторок вранці.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
"31 серпня о 4:45 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в готельно-ресторанному комплексі, розташованому на вул.Гагаріна в м.Іршава. Займання виникло на даху будівлі, в якій на першому поверсі діє кафе, на другому - ресторан, а на мансардному - тривали роботи з облаштування готельних номерів", - випливає з повідомлення.
Всього для гасіння вогню було задіяно 6 одиниць техніки та 28 рятувальників особового складу ДСНС.
О 5:45 загоряння локалізували, а о 6:55 - ліквідували. Полум'я пошкодило покрівлю комплексу на площі 450 кв.м. Причина та збиток з'ясовуються.
Будь ласка, зачекайте...