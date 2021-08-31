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Волинь (650) дороги (1505) Укравтодор (489) Велике будівництво (718)

48,7 км доріг до Шацьких озер оновили на Волині, - "Укравтодор". ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж

На всіх 48,7 км оновлених доріг укладено тришарове покриття, на яке підрядники дали п'ятирічну гарантію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Укравтодор".

Так, в рамках президентської програми "Велике будівництво" оновили 26 км траси Т-03-02 Піща - Шацьк - Любомль - Володимир-Волинський - Павлівка - Горохів - Берестечко - Козин - / М-06 / від села Піща до села Положеве і по всій протяжності 22,5 км дорогу Т-03-06 / Т-03-02 / - Шацьк - Вілиця - Прип'ять - Любохини - / Т-03-08 / від селища Шацьк до села Любохини.

"Зараз маршрути до Шацьких озер стали комфортними і безпечними. Підрядні організації працювали з березня. За цей відрізок часу відремонтували майже 48 км доріг в природний парк", - розповів заступник голови "Укравтодору" Андрій Івко.

Тепер на всіх 48,7 км оновлених доріг, за словами Івка, укладено тришарове покриття, на яке підрядники дали п'ятирічну гарантію.

Крім того, на оновлені дороги нанесена нова дорожня розмітка, встановлено нові дорожні знаки, бар'єрну огорожу, сигнальні стовпчики, облаштували посадочні майданчики, встановили нові і відремонтували існуючі автопавільйони.

Читайте: Ремонт 75 км дороги на П'ятихатки завершено в Дніпропетровській області, - "Укравтодор"

У межах населених пунктів проклали тротуари, облаштували і зміцнили узбіччя.

У цьому році "Укравтодор" планує оновити на Волині понад 195 км доріг державного значення.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський підкреслив, що програма "Велике будівництво" створила 200 тисяч нових робочих місць.

48,7 км доріг до Шацьких озер оновили на Волині, - Укравтодор 01
48,7 км доріг до Шацьких озер оновили на Волині, - Укравтодор 02
48,7 км доріг до Шацьких озер оновили на Волині, - Укравтодор 03

Автор: Анастасія Потіха
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когда-то бубасика наградят.....лишней миской тюремной баланды!
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31.08.2021 13:53 Відповісти
если тольк кайлом махать будет хорошо на великом строительстве)
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31.08.2021 15:05 Відповісти
А бубочка уже отдыхал на Шацких озерах? Знач все еще впереди 48,7 км дорог к Шацким озерам обновили на Волыни, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 4064
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31.08.2021 13:54 Відповісти
За Порошенка без всякої величі в області капітально відремонтували в рази більше доріг, ніж за цих два з лишнім роки. Зараз доробляються ще заплановані при тому ж таки попереднику напрямки, до того ж, робиться це невеликими відрізками і значно повільніше. В той самий Світязь по дорозі від Любомля навіть ямковий ремонт не зроблений, ями вже повибивались чималі. А все їхнє "велике будівництво" це кілька кілометрів дороги від Шацька до с.Світязь, ще ніби на Пульмо зробили, туди не їздив. Зате бордів поналіплювали де треба і де не треба. Великий будівник язиком і на бордах.
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31.08.2021 14:13 Відповісти
Мы ехали на грузовой машине кампанией в 1964 году отдыхать на Шацкие озёра из Владимир-Волынского. Дорога была ужасная. Сначала все куры укачались, мы их прирезали, а потом женщины укачались.
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31.08.2021 14:13 Відповісти
Нещасні жінки! Ви і їх прирізали? 48,7 км доріг до Шацьких озер оновили на Волині, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 190
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31.08.2021 15:57 Відповісти
Та ні ! Але було якесь замішання. Щось треба ж робити.
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31.08.2021 18:01 Відповісти
 
 