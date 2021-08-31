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Закарпаття (1581) зброя (5760) СБУ (10042) операція Об'єднаних сил (4158)

Затримано чоловіка, який торгував на Закарпатті зброєю, нелегально вивезеною з території ООС, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

На Закарпатті СБУ викрила та блокувала канал незаконної торгівлі зброєю. За попередньою інформацією, організатором схеми виявився місцевий житель, який продавав зброю і засоби ураження, які підпільно вивезли з території ООС. Зловмисника затримали на місці злочину під час спецоперації СБУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як вдалося з'ясувати слідству, організатор підшукував клієнтів через особисті зв'язки.

Правоохоронці затримали чоловіка на одній із вулиць Мукачевого під час спроби збуту: 2 пістолетів Glock; 14 гранат із запалами до них; 22 штик-ножів; прицілу нічного бачення.

Ще раніше, у ході досудового розслідування, правоохоронці задокументували факт збуту зловмисником автомата АК-74 та двох гранат РГД-5.

Чоловіка затримали відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру.

Дивіться також: Сховок із бойовими засобами ураження виявили в центрі Кропивницького, вилучили реактивні протитанкові гранати та ящик набоїв. ФОТОрепортаж

Тривають слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до незаконного переправлення військових засобів ураження з району проведення операції Об'єднаних сил.

Затримано чоловіка, який торгував на Закарпатті зброєю, нелегально вивезеною з території ООС, - СБУ 01
Затримано чоловіка, який торгував на Закарпатті зброєю, нелегально вивезеною з території ООС, - СБУ 02
Затримано чоловіка, який торгував на Закарпатті зброєю, нелегально вивезеною з території ООС, - СБУ 03
Затримано чоловіка, який торгував на Закарпатті зброєю, нелегально вивезеною з території ООС, - СБУ 04

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
В Молдове 700 баксов Глок без очереди. Бери-нихачу.
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31.08.2021 14:23
+5
Глоки из АТО? Встречались иногда в 14-м у добровольцев, когда добровольцы вооружались самостоятельно
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31.08.2021 14:15
+5
С зоны АТО?
Новые штыкножи и Глоки?
Контрабанду с Европы и воровство со складов прикрыли зоной АТО, как всегда.
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31.08.2021 14:46
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Интересно, каким безумцам нужны штык-ножи от АК? Это ж реально доробло из хз какого "железа" Задержан мужчина, торговавший на Закарпатье оружием, нелегально вывезенным с территории ООС, - СБУ - Цензор.НЕТ 1801 Еще и палевное...
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31.08.2021 14:09 Відповісти
Ножеманы те еще безумцы... Затримано чоловіка, який торгував на Закарпатті зброєю, нелегально вивезеною з території ООС, - СБУ - Цензор.НЕТ 8269
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31.08.2021 16:34 Відповісти
Один для коллекции - еще тудой-сюдой. А как нож оно гавно, клинок чуть ли не полностью надо перетачивать. Не стоит даже мыслей....
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31.08.2021 16:50 Відповісти
Что толку от таких публикаций, если прайс-лист не публикуют?
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31.08.2021 14:09 Відповісти
Та счас приличный фикс в ножнах можно купить в интернет-магазине, из хорошей стали, с гарантией и ксивой, что не "холодный". И не дорого.
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31.08.2021 14:12 Відповісти
Мне отето интересно, хто вообще покупает штык нож АК, и главное - с какой целью?
Оно неудобное, тяжелое, некрасивое и незаконное, шо с ним можно делать?
Соседу по гаражам с под-полы показывать, шо ты, типа, непростой человек, а апасный?
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31.08.2021 14:25 Відповісти
Кто знает, что такое штык от АК, только поржет с того дурня, кто его таскает... Задержан мужчина, торговавший на Закарпатье оружием, нелегально вывезенным с территории ООС, - СБУ - Цензор.НЕТ 6045
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31.08.2021 14:26 Відповісти
И как торги, народ хорошо вооружается или ещё нет ? ))
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31.08.2021 14:11 Відповісти
Глоки из АТО? Встречались иногда в 14-м у добровольцев, когда добровольцы вооружались самостоятельно
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31.08.2021 14:15 Відповісти
Сказали из АТО, значит из АТО. Счас тебе спалят всю малину в МВД и таможне... Задержан мужчина, торговавший на Закарпатье оружием, нелегально вывезенным с территории ООС, - СБУ - Цензор.НЕТ 8615
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31.08.2021 14:22 Відповісти
блин... я бы купил.....
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31.08.2021 14:21 Відповісти
В Молдове 700 баксов Глок без очереди. Бери-нихачу.
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31.08.2021 14:23 Відповісти
С зоны АТО?
Новые штыкножи и Глоки?
Контрабанду с Европы и воровство со складов прикрыли зоной АТО, как всегда.
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31.08.2021 14:46 Відповісти
Сейчас это оружие можно будет по дешёвке у СБУ выкупить.
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31.08.2021 15:22 Відповісти
підходить до мужчинки з закорпаття секретний агент Х і каже:
- Ой, мужчинко, так хочу глоків і штик-ножів, що аж 1000 доларів за них дав би!
а на другий день до нього підбігає сек-агент У і просто плаче:
- Мужчинко, так мені дуже потрібні 300 доларів, що віддав би за них останні 2 глоки і 40 штиків!
Вуоля! - і всім медальки))) ну, крім мужчинки.
...

Цікаво, а зловили того, у кого він взяв ці скарби?
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31.08.2021 21:49 Відповісти
 
 