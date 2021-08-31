Затримано чоловіка, який торгував на Закарпатті зброєю, нелегально вивезеною з території ООС, - СБУ. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події
На Закарпатті СБУ викрила та блокувала канал незаконної торгівлі зброєю. За попередньою інформацією, організатором схеми виявився місцевий житель, який продавав зброю і засоби ураження, які підпільно вивезли з території ООС. Зловмисника затримали на місці злочину під час спецоперації СБУ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Як вдалося з'ясувати слідству, організатор підшукував клієнтів через особисті зв'язки.
Правоохоронці затримали чоловіка на одній із вулиць Мукачевого під час спроби збуту: 2 пістолетів Glock; 14 гранат із запалами до них; 22 штик-ножів; прицілу нічного бачення.
Ще раніше, у ході досудового розслідування, правоохоронці задокументували факт збуту зловмисником автомата АК-74 та двох гранат РГД-5.
Чоловіка затримали відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру.
Тривають слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до незаконного переправлення військових засобів ураження з району проведення операції Об'єднаних сил.
Будь ласка, зачекайте...
Оно неудобное, тяжелое, некрасивое и незаконное, шо с ним можно делать?
Соседу по гаражам с под-полы показывать, шо ты, типа, непростой человек, а апасный?
Новые штыкножи и Глоки?
Контрабанду с Европы и воровство со складов прикрыли зоной АТО, как всегда.
- Ой, мужчинко, так хочу глоків і штик-ножів, що аж 1000 доларів за них дав би!
а на другий день до нього підбігає сек-агент У і просто плаче:
- Мужчинко, так мені дуже потрібні 300 доларів, що віддав би за них останні 2 глоки і 40 штиків!
Вуоля! - і всім медальки))) ну, крім мужчинки.
...
Цікаво, а зловили того, у кого він взяв ці скарби?