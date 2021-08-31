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Затримано члена правління "Укрпрофоздоровниці", який вимагав 1 млн грн за відчуження санаторію профспілок, - прокуратура. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Під процесуальним керівництвом Подільської окружної прокуратури міста Києва викрили чиновника ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" в здирстві та отриманні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва. 

За даними слідства, член правління - заступник голови правління ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" вимагав від представника приватного товариства 1 мільйон гривень за прийняття позитивного рішення щодо відчуження нерухомого майна "Укрпрофоздоровниці" наглядовою радою підприємства та укладення договору купівлі-продажу санаторію, розташованого на березі Дніпродзержинського водосховища на Дніпропетровщині, який перебуває в його веденні.

У ході контролю за вчиненням злочину задокументовано передачу чиновнику першої частини неправомірної вигоди в сумі 200 тис. гривень. 31 серпня 2021 року під час передачі ще 300 тис. гривень член правління був затриманий у порядку ст. 208 КПК України.

Зараз слідчі дії тривають. За місцем роботи чиновника проводяться обшуки.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу. Встановлюються інші особи, які можуть бути причетні до скоєння кримінального злочину.

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Затримано члена правління Укрпрофоздоровниці, який вимагав 1 млн грн за відчуження санаторію профспілок, - прокуратура 01
Затримано члена правління Укрпрофоздоровниці, який вимагав 1 млн грн за відчуження санаторію профспілок, - прокуратура 02
Затримано члена правління Укрпрофоздоровниці, який вимагав 1 млн грн за відчуження санаторію профспілок, - прокуратура 03
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Профсоюзы выражают недовольство: работодатели в секретарши берут красивых, а спрашивают как с умных.
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31.08.2021 16:11 Відповісти
Це надзвичайно серйозна тема...В совітські часи жодна державна інституція (враховуючи компартійну і колгоспну) не володіла таким майном,як профспілки...І все це колосальне майно - земля,будівлі,пансіонати,бази і будинки відпочинку,готелі тощо тихо перейшло в незалежну Україну і тихо розкрадається...По закону профспілки можуть перевіряти і контролювати тільки самі профспілки,нового закону нема - і йде все то майно наліво,а правоохоронці та інші тільки присосались до процесу і кожний зриває свою долю...Як сталось що зараз зауважили оте відчуження...мабуть нове корито для зелених,ще не освоєне...от і прорвалось на публіку...
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31.08.2021 16:55 Відповісти
Не только профсоюзы,есть и другие "кормушки" где "тихому" сначала банкротят" затем " за долги,типа 20 тыс. передают собственность и землю на десятки миллионов долларов( в Одессе,лесных зонах ВСЕХ областей) По тихому. Так еще и долги висят. Схема старая мусорник с контейнером оставляют на старом юрлице,а все остальное имущество передают. И даже 20 тыс. НИКТО не платит. Живут чинуши- феодалы. Им третья за тридцать лет амнистия. Накрали живите,пользуйтесь,будет четвертая,может быть пятая,если нашу страну не сожрут эти вампиры. Они НИКОГДА не нажрутся,у них есть детки ( золотое говно,которое тусит и "вне политики" НО У КОРМУШКИ и жрет в три горла на прокуратурах,судах,полиции....... Ну кто где устроился. С силиконовыми губами,киркоровыми в плейлисте но ЗА ДЕНЬГИ украинцев.)Надо ЛИШИТЬ чиновников права что то РЕШАТЬ,ЗАПРЕЩАТЬ. Какой смысл в запрете если его можно обойти заплатив? Поэтому минимум чиновников ,сократить их тысяч до двести в стране( всего). Нахрена они нам всрались? Пусть громада выбирает себе полицию,судей,и тех чиновников,которые согласна оплачивать. Остальных на подьем экономики. Сколько специалистов сразу,все знают. Пусть зарабатывают где угодно не не с наших налогов. А все имущество передать кабмину. Пусть управляют. Не смогут, спрашивать причину,особенно в области расходы откуда? И заполнять нары в первую очередь не продавщицами с супермаркета,укравлей 2тыс.гр( кстати до 8лет,ибо как можно у ВЛАДЕЛЬЦА супермаркета украсть. Низзя. Надо по полной.А когда он не заплатит МИЛЛИАРД,скрыв налоги,то и ничего,это он и у этой продавщицы украл но ПО ЗАКОНУ,или нет,но ему попустят. Тех кто крадет миллиарды НЕ сажают их "доят". Ну Беня украл 5,5млд$ ,по наглому,украл нефть из трубы,по наглому и это доказать раз плюнуть. Но уважаемого члена общества обижать низзя.) Так и этих ,профсоюзных подонков поймут и "простят",но те "простит" "обмажут руки салом" от того что уже "заделили". Ведь амнистия,никто ж не задаст вопрос ОТКУДА у прокурора и судьи ЭТО и много."Честным" людям такие вопросы в государстве задавать НЕКОМУ.
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31.08.2021 17:41 Відповісти
Чиновник ЧАСТНОГО акционерного общества! Это как? Чиновники, как правило, в госучреждениях!
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31.08.2021 17:49 Відповісти
 
 