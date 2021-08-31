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СБУ ліквідувала підпільну мережу з виготовлення фальшивих COVID-сертифікатів: вартість одного становила 1 600 грн. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

СБУ ліквідувала масштабну схему з виготовлення міжнародних сертифікатів про вакцинацію від COVID-19. Організували її зловмисники з Волинської, Львівської та Чернівецької областей.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби СБ України, інформує Цензор.НЕТ.

За даними слідства, вартість одного підробленого міжнародного свідоцтва про вакцинацію становила 1600 грн. Щодня ділки виготовляли до 20 таких "документів". Здебільшого вдома. А в одній з областей навіть орендували для цього офіс.

Підробки виготовляли з використанням реквізитів ліцензованих лікарів та медичних закладів України, що дозволяло їх власникам безперешкодно перетинати кордон іноземних держав.

Зловмисники знаходили "клієнтів" через Інтернет, а готові підробки надсилали замовникам поштою в усі регіони України.

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У ході проведених обшуків за місцем мешкання учасників оборудки і в орендованому офісі вилучено:

  • комп’ютери, принтери та мобільні термінали із доказами протиправної діяльності;
  • файли бланків міжнародних свідоцтв про вакцинацію;
  • дублікати печаток медичних установ;
  • банківські картки, через які здійснювалися "розрахунки" та інші докази, що підтверджують незаконну діяльність.

СБУ ліквідувала підпільну мережу з виготовлення фальшивих COVID-сертифікатів: вартість одного становила 1 600 грн 01
СБУ ліквідувала підпільну мережу з виготовлення фальшивих COVID-сертифікатів: вартість одного становила 1 600 грн 02
СБУ ліквідувала підпільну мережу з виготовлення фальшивих COVID-сертифікатів: вартість одного становила 1 600 грн 03

Також читайте: Підробити COVID-сертифікат в "Дії" неможливо, - Мінцифри

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 358 (підроблення, збут чи використання документів, печаток, штампів та бланків) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії задля виявлення всіх причетних до схеми осіб.

Викриття протиправної діяльності проводили співробітники Управління Служби безпеки України у Волинській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+3
Та просто трубку не брать с незнакомых номеров должна быть привычка и дело с концом СБУ ликвидировала подпольную сеть по изготовлению фальшивых COVID-сертификатов: стоимость одного составляла 1 600 грн - Цензор.НЕТ 6419
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31.08.2021 17:09
+2
Это только начало,люди,чтоб не колоть себе заразу и не то придумают.Фиг вы нас так просто уничтожите,рептилоиды мерзкие! 🤣
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31.08.2021 17:13
+2
Мій кум уже кілька разів їздив у Європу з так званим "ковід-сертифікатом".

Всі коди, все є. Каже, заплатив за нього 1000 гривень.

Крім того. Цей "сертифікат" не є документом суворої звітності, за підробку якого має бути крисмінальна, чи адміністративна відповідальність.
Хтось може мені показати статтю в законодавстві саме про покарання за підробку "ковід-сертифікатів"? Конкретно, і тицьніть пальцем. Із пруфами.
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31.08.2021 19:22
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И чо даже кюар код проходил проверку? 😆😆😆😂😂😂🤣🤣🤣.
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31.08.2021 17:04 Відповісти
З цигаркових пачок і брали його СБУ ликвидировала подпольную сеть по изготовлению фальшивых COVID-сертификатов: стоимость одного составляла 1 600 грн - Цензор.НЕТ 7880
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31.08.2021 17:07 Відповісти
Мій кум уже кілька разів їздив у Європу з так званим "ковід-сертифікатом".

Всі коди, все є. Каже, заплатив за нього 1000 гривень.

Крім того. Цей "сертифікат" не є документом суворої звітності, за підробку якого має бути крисмінальна, чи адміністративна відповідальність.
Хтось може мені показати статтю в законодавстві саме про покарання за підробку "ковід-сертифікатів"? Конкретно, і тицьніть пальцем. Із пруфами.
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31.08.2021 19:22 Відповісти
Щас неприятные звоночки пойдут несознательным гражданам.
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31.08.2021 17:06 Відповісти
Та просто трубку не брать с незнакомых номеров должна быть привычка и дело с концом СБУ ликвидировала подпольную сеть по изготовлению фальшивых COVID-сертификатов: стоимость одного составляла 1 600 грн - Цензор.НЕТ 6419
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31.08.2021 17:09 Відповісти
На крайняк можно румынский паспорт купить, шо за то три года, шо за ето, так хоть пенсия будет нормальная.
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31.08.2021 17:12 Відповісти
Вот вакцины есть, а лубрикаторов полно - так что люди не верят в вакцины ?
апчхи(бежит покупать справку что не лох) СБУ ликвидировала подпольную сеть по изготовлению фальшивых COVID-сертификатов: стоимость одного составляла 1 600 грн - Цензор.НЕТ 170
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31.08.2021 17:06 Відповісти
Это только начало,люди,чтоб не колоть себе заразу и не то придумают.Фиг вы нас так просто уничтожите,рептилоиды мерзкие! 🤣
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31.08.2021 17:13 Відповісти
Не ту сторону СБУ выбрали. Сами потом пострадают от ограничений. Глупые и недальновидные.
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31.08.2021 19:27 Відповісти
От потім і говорять що вакцина не ефективна...бо її і кололи ,а просто виготовили фальшивку про вакцинацію ! Продовжуємо мораль ССср - де не крав тільки лінивий все можна було сфальшувати .
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31.08.2021 20:24 Відповісти
От потім і говорять що вакцина не ефективна...бо її і не кололи ,а просто виготовили фальшивку про вакцинацію ! Продовжуємо мораль ССср - де не крав тільки лінивий і все можна було сфальшувати .
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31.08.2021 20:25 Відповісти
Хорошо, что СБУ есть чем заняться
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31.08.2021 21:33 Відповісти
 
 