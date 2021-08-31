Затримано бойовика "самооборони Криму", який активно допомагав РФ окупувати острів і отримав за це медаль, - СБУ. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події
Контррозвідники Служби безпеки України викрили і затримали на Херсонщині активного учасника незаконного збройного формування. Ним виявився колишній мешканець Ялти, який у лютому 2014 року за ідейними переконаннями вступив до так званої "Ялтинської роти народної самооборони Криму". Він зі зброєю в руках здійснював патрулювання українських міст.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
У лютому-березні 2014 року зловмисник брав активну участь у протидії мирним акціям і залякуванні патріотично налаштованих мешканців півострова.
Сприяння зловмисника окупаційній "адміністрації" на території АР Крим було високо оцінено військовим керівництвом країни-агресора: він нагороджений медаллю "За возвращение Крыма" від Міністерства оборони Російської Федерації.
Контррозвідники СБУ затримали зловмисника після його приїзду на материкову Україну.
Наразі проросійському активісту оголошено про підозру і вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу за ч. 2 ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізований або збройних формувань) Кримінального кодексу України.
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