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Затримано бойовика "самооборони Криму", який активно допомагав РФ окупувати острів і отримав за це медаль, - СБУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Затримано бойовика

Контррозвідники Служби безпеки України викрили і затримали на Херсонщині активного учасника незаконного збройного формування. Ним виявився колишній мешканець Ялти, який у лютому 2014 року за ідейними переконаннями вступив до так званої "Ялтинської роти народної самооборони Криму". Він зі зброєю в руках здійснював патрулювання українських міст.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

У лютому-березні 2014 року зловмисник брав активну участь у протидії мирним акціям і залякуванні патріотично налаштованих мешканців півострова.

Сприяння зловмисника окупаційній "адміністрації" на території АР Крим було високо оцінено військовим керівництвом країни-агресора: він нагороджений медаллю "За возвращение Крыма" від Міністерства оборони Російської Федерації.

Контррозвідники СБУ затримали зловмисника після його приїзду на материкову Україну.

Наразі проросійському активісту оголошено про підозру і вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу за ч. 2 ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізований або збройних формувань) Кримінального кодексу України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Контррозвідка СБУ за півроку викрила 3 агентурні мережі й затримала 18 агентів російських спецслужб. ІНФОГРАФІКА

Затримано бойовика самооборони Криму, який активно допомагав РФ окупувати острів і отримав за це медаль, - СБУ 01
Затримано бойовика самооборони Криму, який активно допомагав РФ окупувати острів і отримав за це медаль, - СБУ 02
Затримано бойовика самооборони Криму, який активно допомагав РФ окупувати острів і отримав за це медаль, - СБУ 03

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+23
Чого вони всі сюди пруться, ще й медалі з собою везуть.
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31.08.2021 17:33
+20
Безвиз приехал оформлять. В Гейропу. Соскучился по цивилизации. Когда в ведре на плечах две извилины, да и те прямые, ходят и патрулировать, и за безвизом. Придурок, если кратко. ))
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31.08.2021 17:40
+17
Задержан боевик "самообороны Крыма", который активно помогал РФ оккупировать полуостров и получил за это медаль, - СБУ - Цензор.НЕТ 2872
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31.08.2021 17:36
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Чого вони всі сюди пруться, ще й медалі з собою везуть.
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31.08.2021 17:33 Відповісти
Безвиз приехал оформлять. В Гейропу. Соскучился по цивилизации. Когда в ведре на плечах две извилины, да и те прямые, ходят и патрулировать, и за безвизом. Придурок, если кратко. ))
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31.08.2021 17:40 Відповісти
Всё просто - медальки они в соц сетях постят...а не с собой возят...думал проскочит...вопрос сколько мудаков проскочили?....
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31.08.2021 17:48 Відповісти
Закордонний паспорт приїхав робити.
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31.08.2021 17:59 Відповісти
Розвідка.
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31.08.2021 18:13 Відповісти
прутся патамушта приказ "не стрелять!"
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31.08.2021 21:52 Відповісти
И чего ж он сюда припёрся, не спросили? Интересно.
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31.08.2021 17:34 Відповісти
Сейчас получит медаль от Зермака
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31.08.2021 17:34 Відповісти
ликвидировать памидоры
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31.08.2021 17:35 Відповісти
А что-же ялтинский "дружинник" ошивался на Херсонщине? За европаспортом приехал или соцвыплаты у фошиздов оформить?
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31.08.2021 17:36 Відповісти
Задержан боевик "самообороны Крыма", который активно помогал РФ оккупировать полуостров и получил за это медаль, - СБУ - Цензор.НЕТ 2872
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31.08.2021 17:36 Відповісти
Фіг там. Зеленський скоро обміняє.
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31.08.2021 18:00 Відповісти
Чого преться? Досвід передавати.
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31.08.2021 17:36 Відповісти
Навіщо його хлебало ховаєте. Це я до того, що коли самий гуманний суд його виправдає або вибире міру покарання не пов'язану з позбавленням волі, можливо ця мразота нарветься на патріота, який його добре порихтує.
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31.08.2021 17:40 Відповісти
Згоден, кацапські ресурси не закриваючи обличчя, навмисно показують наших патріотів, а ми "прям" охороняємо життя та здоров'я мордоровців.
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31.08.2021 17:49 Відповісти
Москалів дозволено жмурити на лугандоні. А на решті України їх ще слід плутати з туристами.
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31.08.2021 18:11 Відповісти
таких надо использовать на всю катушку, выпотрошив из него все что можно, а потом дать бежать....и кончать "при попытке к бегству"
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31.08.2021 17:56 Відповісти
А где примечание. "Допрошен и расстрелян."
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31.08.2021 18:15 Відповісти
Затримано бойовика "самооборони Криму", який активно допомагав РФ окупувати острів і отримав за це медаль, - СБУ - Цензор.НЕТ 3607
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31.08.2021 18:27 Відповісти
Поместить эту медаль в достойное для неё место-в задницу этого ублюдка...
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31.08.2021 19:22 Відповісти
Якщо це чмо не було державним службовцем то судити за тероризм. Якщо відмовляться міняти то хай сидить. Потім інтернувати з пожиттєвою забороною вїзду в Україну.
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31.08.2021 20:55 Відповісти
Хай эта гнида глотнёт эту медаль, как она есть - целиком, и откроем канал на "ютуб" с ренген-снимками, как она проходит через его тухлое нутро, наматывает кишки и выходит из этого 3/14дараса под звуки гимна 3/14дерации...
Нетфликс обзавидуется!
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31.08.2021 22:53 Відповісти
Якщо в когось знаходять цю медаль - її засовують власнику в дупу.
Це - нормально, це регламент такий.
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31.08.2021 23:39 Відповісти
Наручники на ноги , за фаркоп і везіть до Києва .
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01.09.2021 00:22 Відповісти
 
 