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міст (827) Тернопільщина (471) Велике будівництво (718)

Новий 64-метровий міст побудували на Тернопільщині, - ОДА. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж

Для транспорту і пішоходів відкрився міст у Лисівці на Тернопільщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Тернопільська ОДА.

"Це перший міст цього року, який здаємо в експлуатацію. Усього на даний момент дорожники ремонтують 15 мостів Тернопільщини. У планах - ремонт ще семи мостів", - розповів заступник голови ОДА Ігор Гайдук.

Міст у Лисівці довжиною 64 м був зведений практично з "нуля". Проїжджу частину розширили до 8 м і влаштували на мосту дві смуги руху і два тротуари по 2,25 м кожна.

Міст - частина траси державного значення Р-24 Татарів - Косів - Коломия - Кам'янець-Подільський.

Нагадаємо, метою програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" є комфортний проїзд по Україні різними шляхами.

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Новий 64-метровий міст побудували на Тернопільщині, - ОДА 01
Новий 64-метровий міст побудували на Тернопільщині, - ОДА 02
Новий 64-метровий міст побудували на Тернопільщині, - ОДА 03
Новий 64-метровий міст побудували на Тернопільщині, - ОДА 04
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Топ коментарі
+4
64-розрядний міст..
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31.08.2021 17:41
+2
Побільше б таких мостів.
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31.08.2021 18:06
+1
Это плохо.
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31.08.2021 17:45
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64-розрядний міст..
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31.08.2021 17:41 Відповісти
основне, що для плит на берегоукріплення, грошей вистачило на цють-цють по ліву сторону... Тепер, моліться із препіЗе!дентом , щоб підняття води не було ніколи.
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31.08.2021 20:21 Відповісти
Очень важная новость!!!, А сколько будок построили за это время?)))
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31.08.2021 17:43 Відповісти
Это плохо.
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31.08.2021 17:45 Відповісти
А на Марс нас коли повезуть? Ми тут сидим, як лохи, а вони нам мостами голову морочать. Хатім на Марс!
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31.08.2021 17:57 Відповісти
вас, нєугамонних хатящих, треба пєрвимі отправіть..
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31.08.2021 20:30 Відповісти
Побільше б таких мостів.
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31.08.2021 18:06 Відповісти
всі дороги ведуть у Київ Буковель. Новий 64-метровий міст побудували на Тернопільщині, - ОДА - Цензор.НЕТ 4206
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31.08.2021 18:56 Відповісти
пощастило людям і повезло
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31.08.2021 20:33 Відповісти
"и спасибо Степан Петровичу главЗе!білу за то, что нам так весело добре с "Великим будівництвом ".
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31.08.2021 18:55 Відповісти
Бо старий міст просто завалився.. від старості ))
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31.08.2021 19:56 Відповісти
Бандеревці будують на совість, міст збудовано якісно.
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09.11.2021 10:36 Відповісти
шарики перила поддерживают.
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31.08.2021 20:18 Відповісти
повз, ними викладено: "Нехай шастать параболоїд".
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31.08.2021 20:25 Відповісти
там така лужа шо на велике проедешь..нежинки))
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31.08.2021 21:44 Відповісти
Почему пустили людей а не 50 груженых самосвалов? Раньше вроде так на прочность испытывали, но то при советах ддэкомунизация однако
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31.08.2021 21:58 Відповісти
 
 