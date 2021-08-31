Новий 64-метровий міст побудували на Тернопільщині, - ОДА. ФОТОрепортаж

Для транспорту і пішоходів відкрився міст у Лисівці на Тернопільщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Тернопільська ОДА.

"Це перший міст цього року, який здаємо в експлуатацію. Усього на даний момент дорожники ремонтують 15 мостів Тернопільщини. У планах - ремонт ще семи мостів", - розповів заступник голови ОДА Ігор Гайдук.

Міст у Лисівці довжиною 64 м був зведений практично з "нуля". Проїжджу частину розширили до 8 м і влаштували на мосту дві смуги руху і два тротуари по 2,25 м кожна.

Міст - частина траси державного значення Р-24 Татарів - Косів - Коломия - Кам'янець-Подільський.

Нагадаємо, метою програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" є комфортний проїзд по Україні різними шляхами.

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