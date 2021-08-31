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шахрайство (672) підробка (340) СБУ (10042) США (14482)

СБУ спільно з колегами зі США ліквідувала угруповання, яке підробляло ID-картки країн ЄС. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

СБУ у співпраці з правоохоронними органами США провела спецоперацію, в результаті якої припинила діяльність угруповання з виробництва підроблених документів.

Зловмисники виготовляли високоякісні фальшивки, в основному ID-картки країн Європейського Союзу, а також інші дозвільні документи, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБ України.

Встановлено, що злочинне угруповання діяло на території Львова. Зловмисники "спеціалізувалися" на виготовленні підроблених документів будь-якої складності, а свої послуги рекламували через анонімний сервер у мережі "Darknet".

Зазвичай вони виготовляли фальшиві ID-карти, які давали змогу незаконно перетинати кордон різних країн. Їхніми клієнти здебільшого були нелегальні мігранти з країн Близького Сходу, які хотіли "легалізуватися" на території "західних країн".

Ділки виготовляли кілька десятків фальшивок на місяць. Після виготовлення підробки переправляли за кордон через водіїв міжнародних перевезень.

У межах відкритого кримінального провадження правоохоронці провели санкціоновані обшуки за місцями проживання фігурантів та у приміщеннях, де виготовляли підроблені документи, у ході яких виявлено та вилучено печатки, бланки, голограми, комп’ютерну техніку, задіяну в процесі виготовлення та збуту підроблених документів.

Також дивіться: СБУ ліквідувала підпільну мережу з виготовлення фальшивих COVID-сертифікатів: вартість одного становила 1 600 грн. ФОТОрепортаж

СБУ спільно з колегами зі США ліквідувала угруповання, яке підробляло ID-картки країн ЄС 01
СБУ спільно з колегами зі США ліквідувала угруповання, яке підробляло ID-картки країн ЄС 02
СБУ спільно з колегами зі США ліквідувала угруповання, яке підробляло ID-картки країн ЄС 03
СБУ спільно з колегами зі США ліквідувала угруповання, яке підробляло ID-картки країн ЄС 04
СБУ спільно з колегами зі США ліквідувала угруповання, яке підробляло ID-картки країн ЄС 05
СБУ спільно з колегами зі США ліквідувала угруповання, яке підробляло ID-картки країн ЄС 06

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Тривають слідчі дії.

Спецоперація проводилася кіберфахівцями та слідчими Управління СБУ у Львівській області за координації Департаменту кібербезпеки СБУ, а також за сприяння Іміграційної та Митної служби Міністерства внутрішньої безпеки США.

Автор: Анастасія Потіха
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Ну то есть дал штуку евро за айди, а любой мент проверил по коду на нем и ....
СБУ совместно с коллегами из США ликвидировала группировку, изготавливавшую фальшивые ID-карты стран ЕС - Цензор.НЕТ 8622

прикольный бизнес я считаю
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31.08.2021 17:48 Відповісти
Фальшивая ай-ди карта не позволяет пересекать границу разных стран, в ней написано шо вы болгарский цыган, ни один вменяемый пограничник ету липу не схавает.
Она позволяет в Германии на стройке работать за две с половиной таузенд ойро.
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31.08.2021 17:50 Відповісти
Одни лохи кидали других и забыли поделиться и теперь у них вот изъяли компы. Занесут нормально, никто их в буцэгарне и не увидит. Хорошо же на фоточках никого не показывать, легче отмазываться потом
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31.08.2021 17:55 Відповісти
Ну надо будет еще шото объяснять иммиграционной и таможенной службе Министерства внутренней безопасности США.
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31.08.2021 17:57 Відповісти
пацаны к успеху шли, а тут такое... СБУ спільно з колегами зі США ліквідувала угруповання, яке підробляло ID-картки країн ЄС - Цензор.НЕТ 4676
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31.08.2021 18:28 Відповісти
Последнее фото , фотограф с потолка фотографировал,,,,)))
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31.08.2021 18:49 Відповісти
а що вам не подобається?
Сам Баканов фотографував, на прохання Байдена, Трампа та Моніки.
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31.08.2021 19:01 Відповісти
Ти диви які Кулібіни.
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31.08.2021 19:05 Відповісти
Останнє фото СБУ-шники не здогадалися перевнрнути?
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31.08.2021 21:22 Відповісти
 
 