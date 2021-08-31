СБУ спільно з колегами зі США ліквідувала угруповання, яке підробляло ID-картки країн ЄС. ФОТОрепортаж

СБУ у співпраці з правоохоронними органами США провела спецоперацію, в результаті якої припинила діяльність угруповання з виробництва підроблених документів.

Зловмисники виготовляли високоякісні фальшивки, в основному ID-картки країн Європейського Союзу, а також інші дозвільні документи, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБ України.

Встановлено, що злочинне угруповання діяло на території Львова. Зловмисники "спеціалізувалися" на виготовленні підроблених документів будь-якої складності, а свої послуги рекламували через анонімний сервер у мережі "Darknet".

Зазвичай вони виготовляли фальшиві ID-карти, які давали змогу незаконно перетинати кордон різних країн. Їхніми клієнти здебільшого були нелегальні мігранти з країн Близького Сходу, які хотіли "легалізуватися" на території "західних країн".

Ділки виготовляли кілька десятків фальшивок на місяць. Після виготовлення підробки переправляли за кордон через водіїв міжнародних перевезень.

У межах відкритого кримінального провадження правоохоронці провели санкціоновані обшуки за місцями проживання фігурантів та у приміщеннях, де виготовляли підроблені документи, у ході яких виявлено та вилучено печатки, бланки, голограми, комп’ютерну техніку, задіяну в процесі виготовлення та збуту підроблених документів.

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Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Тривають слідчі дії.

Спецоперація проводилася кіберфахівцями та слідчими Управління СБУ у Львівській області за координації Департаменту кібербезпеки СБУ, а також за сприяння Іміграційної та Митної служби Міністерства внутрішньої безпеки США.