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Подружжя Зеленських відвідало Меморіал жертвам Голодомору у Вашингтоні. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ За кордоном

Президент України Володимир Зеленський із дружиною в рамках візиту до США відвідали встановлений у Вашингтоні Меморіал жертвам Голодомору 1932-1933 років.

Про це повідомляє пресслужба глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

Подружжя Зеленських поклало символічні снопи пшениці до підніжжя Меморіалу. Після цього пам'ять жертв вшанували члени офіційної делегації України.

Меморіал жертвам Голодомору 1932-1933 років було відкрито у Вашингтоні 7 листопада 2015 року. Проєкт пам'ятника належить американці українського походження Ларисі Курилас. Зведення меморіалу здійснювалося за рахунок державного бюджету України та приватних пожертвувань.

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Подружжя Зеленських відвідало Меморіал жертвам Голодомору у Вашингтоні 01Подружжя Зеленських відвідало Меморіал жертвам Голодомору у Вашингтоні 02Подружжя Зеленських відвідало Меморіал жертвам Голодомору у Вашингтоні 03Подружжя Зеленських відвідало Меморіал жертвам Голодомору у Вашингтоні 04Подружжя Зеленських відвідало Меморіал жертвам Голодомору у Вашингтоні 05Подружжя Зеленських відвідало Меморіал жертвам Голодомору у Вашингтоні 06Подружжя Зеленських відвідало Меморіал жертвам Голодомору у Вашингтоні 07
Подружжя Зеленських відвідало Меморіал жертвам Голодомору у Вашингтоні 08
Подружжя Зеленських відвідало Меморіал жертвам Голодомору у Вашингтоні 09
Подружжя Зеленських відвідало Меморіал жертвам Голодомору у Вашингтоні 10
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Топ коментарі
+35
Чета Зеленских посетила Мемориал жертвам Голодомора в Вашингтоне - Цензор.НЕТ 9832
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31.08.2021 21:44
+24
Потвора зелена ,навіщо ганьбити світлу пам"ять загинувших !!!)))
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31.08.2021 21:44
+22
Подружжя Зеленських відвідало Меморіал жертвам Голодомору у Вашингтоні - Цензор.НЕТ 817

Пресс-служба президента Зеленского отказала спецкореспонденту телеканала «Прямой» в США Екатерине Лисуновой в аккредитации на ВСЕ встречи Зеленского в Америке.
О том, что «Прямой» оказался единственным медиа из Украины, не допущенным пресс-службой президента Украины, сообщает Тарас Березовец.
«Но, слава Конституции США и Первой поправке, гарантирующей свободу слова, "Прямой" аккредитовала пресс-служба Белого дома. Что еще вам нужно знать об открытости власти и свободе слова в Украине?» - пишет он в телеграм-канале.
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31.08.2021 21:53
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Я навіть не знаю що сказати.
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31.08.2021 21:43 Відповісти
что там и говорить, макнули головой в говно зелю знатно в США
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31.08.2021 22:35 Відповісти
До клована все равно это не дойдет... Турне косячества только в самом разгаре.
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31.08.2021 22:43 Відповісти
це називаеться вивчення історіюї своєї батькивщини через преЗЕденські подорожі по світу -ну хоч так, не митьйом так катаньеєм
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01.09.2021 00:11 Відповісти
Чета Зеленских посетила Мемориал жертвам Голодомора в Вашингтоне - Цензор.НЕТ 9832
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31.08.2021 21:44 Відповісти
Потвора зелена ,навіщо ганьбити світлу пам"ять загинувших !!!)))
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31.08.2021 21:44 Відповісти
протокольное мероприятие...главное чтобы молча отыграл свою роль...не умничая...
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31.08.2021 21:50 Відповісти
Ця гнида разом з Ленкою-впопучленкою немає право навіть близько наближатись до українських святинь !!!)))
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31.08.2021 21:58 Відповісти
так!...ми це знаємо ! але там...вони не мають права їх туди не пустити - протокол...(так я і преЗЕ не має права проїгнорувати)
артист буде корчити з себе сумного і розчуленого (але буде думати як це воно вигляда зі сторони...і чи добре поставлений кадр)
тому...там воно представляє Україну...і дай Боже щоби не зганьбилося...
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31.08.2021 22:03 Відповісти
известный мемориал.. помню, как Баба Йуля там зашкварилась..
Чета Зеленских посетила Мемориал жертвам Голодомора в Вашингтоне - Цензор.НЕТ 9791
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31.08.2021 21:45 Відповісти
Теж відома гнида !!!)))
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31.08.2021 22:17 Відповісти
Це просто безграмотність, або свідома зрада . Український геноцид -це означає, що Україна робила геноцид. А може російський геноцид, або геноцид українців?
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31.08.2021 22:50 Відповісти
Голодомо́р 1932-1933 років - акт геноциду українського народу, організований керівництвом ВКП та урядом СРСР у 1932-1933 роках шляхом створення штучного масового голоду.
Убивство голодом відбувалося в Україні й на Кубані як до 1933 р., так і в 1932 році.
Різниця полягає лише в масштабах злочину!
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31.08.2021 23:00 Відповісти
До чого ваші посилання з вікипедії? Там просто безграмотно написано.
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31.08.2021 23:04 Відповісти
А ви не знаєте про що мова? Вже і зраду чіпляєте. Кому, Юлії Тимошенко, яку Путька кинув у в'язницю! Можливо редактори, які ведуть сторінку Тимошенко і невірно побудували морфологію речення, але ви що, перший день знаєте Тимошенко? В Україні нема людини, окрам Юлії Тимошенко, яка пройшла крізь всі кола олігархічно-кремлівського пекла і не зламалася. А ви ще допомагаєте цим кремлівським падлам, тицяєте в її бік кривим пальцем...(((
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31.08.2021 23:01 Відповісти
Це вже друге питання. Чому мудрий нарід вибрав навіть не Юлю, а Зеленського?
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31.08.2021 23:05 Відповісти
Не знаю. Може він настільки мудрий, що аж надзвичайно тупий. А може це народ-мазохіст. Хоче сидіти все життя в гавні.
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31.08.2021 23:12 Відповісти
Зеля згадав свій жартик про сеньора голодоморах ?
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31.08.2021 21:45 Відповісти
Чета Зеленских посетила Мемориал жертвам Голодомора в Вашингтоне - Цензор.НЕТ 5754
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31.08.2021 21:47 Відповісти
Ой, а де ж маски? Хоча - це ж всі "перші", куди нам до них.
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31.08.2021 21:47 Відповісти
Зелена потвора.Ригати хочется.
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31.08.2021 21:49 Відповісти
Президентові Сполучених Штатів Америки
Байдену Джозефу-молодшому
Зеленського Володимира Лісанича

ЗАЯВА
Прошу надати мені можливість разом з моєю дружиною (її звуть Лєна) відвідати Дісней Ленд завтра, 01.09.2021р.
АбирВалг 31 серпня 2021 р.
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31.08.2021 21:50 Відповісти
Резолюция:
Пока рано, еще не готовы ...сначала "Polny *******" Гоголь Борделло
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31.08.2021 22:12 Відповісти
Ленку-впопучленку от шоппинга отвлекают, гады! Ещё и в чёрное обрядили! Не для того она на выгул до гамэрыкы пхалася! Жыстокие вы!
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31.08.2021 21:51 Відповісти
Это визит Президента Украины, но не туристическая поездка "четы". Похоже скоро Лена станет исполнять обязанности Президента Украины, а Зеленский станет первой в мире "первой леди" с ..ем в штанах
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31.08.2021 21:52 Відповісти
Первой в мире "Первой леди"ставшей,по сути,президентом СССР была Раиса Максимовна Горбачева,о чем с искренним негодованием и болью писал Николай Иванович Рыжков(тогдашний Председатель Совета министров СССР,а по нынешнему-премьер-министр) в своей книге "Перестройка.История предательства". Кстати, Н.И.Рыжков-один из самых (признано в мире) толковых премьеров СССР, уроженец днепропетровщины! Так вот,не вдаваясь в подробности,кто хочет-пусть почитает,по сути она явилась "могильщиком"СССР,подмяв под себя,в политико-экономическом плане мужа и "дорулилась" до краха сверхдержавы. Делаем выводы,друзья.
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31.08.2021 22:24 Відповісти
Это фото о многом говорит...... Стремление подчиняться женскому полу еще никогда не приносило хороших результатов.
Подружжя Зеленських відвідало Меморіал жертвам Голодомору у Вашингтоні - Цензор.НЕТ 9359
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31.08.2021 22:46 Відповісти
Подружжя Зеленських відвідало Меморіал жертвам Голодомору у Вашингтоні - Цензор.НЕТ 817

Пресс-служба президента Зеленского отказала спецкореспонденту телеканала «Прямой» в США Екатерине Лисуновой в аккредитации на ВСЕ встречи Зеленского в Америке.
О том, что «Прямой» оказался единственным медиа из Украины, не допущенным пресс-службой президента Украины, сообщает Тарас Березовец.
«Но, слава Конституции США и Первой поправке, гарантирующей свободу слова, "Прямой" аккредитовала пресс-служба Белого дома. Что еще вам нужно знать об открытости власти и свободе слова в Украине?» - пишет он в телеграм-канале.
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31.08.2021 21:53 Відповісти
А в синагогу вже сходили?
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31.08.2021 21:58 Відповісти
Вони в Києві не були в Меморіалі Голодомору.
"Про рогатую скотіну
І про "вільну Україну" - слова з пісні 95 кварталу.
Пам'ятаю коли в День Пам'яті жертв Голодомору, коли вікнах українців горіли свічки пам'яті, на Інтері крутили 95 квартал...
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31.08.2021 21:59 Відповісти
Хоть американцы заставят шмарклю Родину любить. Хотя какая для него это Родина ?
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31.08.2021 22:02 Відповісти
Это вы его заставляете родину любить .
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31.08.2021 22:06 Відповісти
А ведь мог бы сначала в музей Холокоста зайти .
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31.08.2021 22:05 Відповісти
Судячи з його ряхи... Точніше з еволюції ряхи найвеличнішого за ці 2 роки... Воно точно знає як це пухнути з голоду... Он як ряха "опухла" - хоч сало ложкою збирай! Ну а після "сіньйор-голодомор" віри в щирість цього хриплосика ще менше, ніж обіцянкам кремлядів... Тих хоть світом задавити є вірогідність...
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31.08.2021 22:09 Відповісти
Навіть не уявляю чим вас там годують або вприскують, коментатори. Злі, курва, як мухи в серпні.
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31.08.2021 22:10 Відповісти
Цей Зеленський пітор осквернив своєю присутністю Меморіал жертвам Голодомору у Вашингтоні.
Ми все пам'ятаємо, падла ти підзаборная.
І "Сіньор Голодомор" пам'ятаємо, і Юлію Тимошенко пам'ятаємо, і "Україна-проститутка" пам'ятаємо. Все пам'ятаємо, не хвилюйся.
За все ще будеш відповідати.
Мразь ти, Зеленський.
І гніда.
Тьфу....****...(((

Подружжя Зеленських відвідало Меморіал жертвам Голодомору у Вашингтоні - Цензор.НЕТ 9299
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31.08.2021 22:13 Відповісти
дивіться люди, на американському обеліску висічено ті колоски за зерно з яких комуністи виморювали голодом укрїнців і яке експортували, а за виторговану валюту робили індустріалізацію совка... скільки кацапія винна нам за ту індустралізацію??? - винна своє нікчемне й смердюче життя, або триліони доларів....а вони суки ще й крим у нас вкрали...
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31.08.2021 22:21 Відповісти
А от цікаво:під час візиту ***** до США його до цього "Меморіалу" водили? Ні? Ото й видно,бо інакше світ ніколи би не побачив його дурного висеру про Адін народ.
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31.08.2021 23:21 Відповісти
добивает Чета, какая нафиг чета, ленка и зелох, то же мне чета...
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31.08.2021 22:19 Відповісти
І що, навіть жартів криворізьких не буде...?
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31.08.2021 22:54 Відповісти
Эх вот бы где поставить совковые инсталяции...
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31.08.2021 23:00 Відповісти
..внучек НКВДшника, как-никак..(
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31.08.2021 23:34 Відповісти
 
 