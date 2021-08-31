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Подружжя Зеленських відвідало Меморіал жертвам Голодомору у Вашингтоні. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ За кордоном
Президент України Володимир Зеленський із дружиною в рамках візиту до США відвідали встановлений у Вашингтоні Меморіал жертвам Голодомору 1932-1933 років.
Про це повідомляє пресслужба глави держави, інформує Цензор.НЕТ.
Подружжя Зеленських поклало символічні снопи пшениці до підніжжя Меморіалу. Після цього пам'ять жертв вшанували члени офіційної делегації України.
Меморіал жертвам Голодомору 1932-1933 років було відкрито у Вашингтоні 7 листопада 2015 року. Проєкт пам'ятника належить американці українського походження Ларисі Курилас. Зведення меморіалу здійснювалося за рахунок державного бюджету України та приватних пожертвувань.
Топ коментарі
+35 Zelya Vsyo
показати весь коментар31.08.2021 21:44
+24 Дмитро Черних 794bd8a2
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+22 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар31.08.2021 21:53
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Будь ласка, зачекайте...
артист буде корчити з себе сумного і розчуленого (але буде думати як це воно вигляда зі сторони...і чи добре поставлений кадр)
тому...там воно представляє Україну...і дай Боже щоби не зганьбилося...
Убивство голодом відбувалося в Україні й на Кубані як до 1933 р., так і в 1932 році.
Різниця полягає лише в масштабах злочину!
Байдену Джозефу-молодшому
Зеленського Володимира Лісанича
ЗАЯВА
Прошу надати мені можливість разом з моєю дружиною (її звуть Лєна) відвідати Дісней Ленд завтра, 01.09.2021р.
АбирВалг 31 серпня 2021 р.
Пока рано, еще не готовы ...сначала "Polny *******" Гоголь Борделло
Пресс-служба президента Зеленского отказала спецкореспонденту телеканала «Прямой» в США Екатерине Лисуновой в аккредитации на ВСЕ встречи Зеленского в Америке.
О том, что «Прямой» оказался единственным медиа из Украины, не допущенным пресс-службой президента Украины, сообщает Тарас Березовец.
«Но, слава Конституции США и Первой поправке, гарантирующей свободу слова, "Прямой" аккредитовала пресс-служба Белого дома. Что еще вам нужно знать об открытости власти и свободе слова в Украине?» - пишет он в телеграм-канале.
"Про рогатую скотіну
І про "вільну Україну" - слова з пісні 95 кварталу.
Пам'ятаю коли в День Пам'яті жертв Голодомору, коли вікнах українців горіли свічки пам'яті, на Інтері крутили 95 квартал...
Ми все пам'ятаємо, падла ти підзаборная.
І "Сіньор Голодомор" пам'ятаємо, і Юлію Тимошенко пам'ятаємо, і "Україна-проститутка" пам'ятаємо. Все пам'ятаємо, не хвилюйся.
За все ще будеш відповідати.
Мразь ти, Зеленський.
І гніда.
Тьфу....****...(((