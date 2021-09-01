На 5 років посадили майора ЗСУ Винника, який убив солдата Томашука за те, що той засвітив позиції в Instagram. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події
Майор вистрелив солдату в голову. Експертиза з'ясувала, що Винник перебував у стані афекту - в 2014 році він потрапив під Амвросіївкою під артилерійський удар, який росіяни завдали, вирахувавши координати за фотографіями із соцмереж.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Судовий репортер".
Вирок ухвалив Красноармійський районний суд Донецької області.
Убивство сталося навесні 2017 року. Солдати поїхали на стрільби на бойовій машині, Томашук знімав виїзд на телефон і виклав фото і відео з нього в Instagram. Відео опублікували російські ресурси, Томашуку почали писати, що він засвітив позиції українських бійців. Увечері того ж дня Винник викликав бійців, які були на виїзді, до себе в кабінет, і коли Томашук зізнався, що це він виклав відео, вистрілив йому в голову.
Майора відправили на дві психіатричні експертизи. Перша, амбулаторна, визнала його неосудним. Друга, стаціонарна, постановила, що Винник у здоровому глузді і може відповідати за свої дії. Але в останній момент скоєння вбивства перебував у стані вираженого емоційного збудження.
На суді Винник розповів, що під час спілкування з Томашуком згадав, як у 2014 році потрапив під артилерійський удар під Амвросіївкою. Тоді противник вирахував координати захисників України за фото із соцмереж.
Суд врахував пом'якшувальні обставини - щире каяття та вчинення злочину в стані вираженого емоційного збудження. Тому покарання - 5 років позбавлення волі - призначили менше, ніж передбачено законом за вбивство.
У 2017 році Винник провів під вартою приблизно 7 місяців, потім його відпустили на поруки товаришів по службі. Ці 7 місяців йому зарахують день за два, так що вважається, що майор уже відбув 1 рік і 2 місяці покарання.
Будь ласка, зачекайте...
Вот по этому и желаю чтобы такой командир пошел на повышение по службе.А не признана судом Украины на пожизненное коза работала в Министерстве.
Когда положат взвод будет поздно! Тогда вы тоже спросите "за фото"?
Этот(убитый мудак) всеравно ВОЕВАТЬ НЕ ХОТЕЛ И НЕ СТАЛ!
Вас, Шариковых, хватает везде.
На ноль НЕ ОТПРАВЛЯЮТ БЕЗ ПОДГОТОВКИ,поєтому такие Шариковы как ты или Зеленский могут только врать и трепаться.
Логика? Так ты петух по твоей логике!
Взять к примеру только Водафон - наибольший мобильный оператор. Которым полностью владеет российское закрытое акционерное общество "Вымпелком", которое обеспечивает связью правительство и армию России.
А каждый мобильный телефончик светиться на экране у провайдера и он может определить точные координаты телефона. А если десяток солдат с мобильными телефонами легли спать в блиндаже под Авдеевкой то где гарантия, что провайдер не сбросить в Телеграм или ВКонтакте их координаты.
В 2014 году по концентрации телефоном определили координаты лагеря под Зеленопольем.
Не того, кого нужно было расстрелял майор - солдату достаточно было перевести чистильщиком нужников в учебный центр Десна до конца службы. Хотя подозреваю, шо туда будет очередь лет на пять вперед...
Щоб стріляли - не знаю.
Якби такий випадок і стався в Афгані, і не можна було б його списати на бойові, то офіцера б судили.
Вы же не могли прочитать пост над вашим
амфаш
Воинские уставы написаны кровью....
И афаш написал абсолютно верно.
мне кажется что тут хайп больше подняли не потому что инстаграмм, а чтоб убрать видеодоказательства бардака в армии.
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* дегенераты в комментах - просто ад...
такої біди що мама не горюй. Безмозглий гаджетоман!
Суцільна безграмотність! Якесь кацапське невігластво.
Таки як ти кричать " я там був, я воював", та ніде ти не був
ні с ким ти не воював! Смердюче ти як гівно! Маю велику
підозру що ти з Західної України. Таких псевдопатриотів
бачив і наслухався. Так розмовляють тільки вони.
Завітайте до психіатра,він зачекався!
Andrea Petrychenko
Во время войны офицер правильно сделал.
01.09.2021 00:49
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Не засуджую майора, хоча і не кажу що це правильно ... Згоден з тим що суд для
військових повинен бути військовим, а не громадянський, це цирк.