На 5 років посадили майора ЗСУ Винника, який убив солдата Томашука за те, що той засвітив позиції в Instagram. ФОТО

Майор вистрелив солдату в голову. Експертиза з'ясувала, що Винник перебував у стані афекту - в 2014 році він потрапив під Амвросіївкою під артилерійський удар, який росіяни завдали, вирахувавши координати за фотографіями із соцмереж.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Судовий репортер".

Вирок ухвалив Красноармійський районний суд Донецької області.

Убивство сталося навесні 2017 року. Солдати поїхали на стрільби на бойовій машині, Томашук знімав виїзд на телефон і виклав фото і відео з нього в Instagram. Відео опублікували російські ресурси, Томашуку почали писати, що він засвітив позиції українських бійців. Увечері того ж дня Винник викликав бійців, які були на виїзді, до себе в кабінет, і коли Томашук зізнався, що це він виклав відео, вистрілив йому в голову.

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Майора відправили на дві психіатричні експертизи. Перша, амбулаторна, визнала його неосудним. Друга, стаціонарна, постановила, що Винник у здоровому глузді і може відповідати за свої дії. Але в останній момент скоєння вбивства перебував у стані вираженого емоційного збудження.

На суді Винник розповів, що під час спілкування з Томашуком згадав, як у 2014 році потрапив під артилерійський удар під Амвросіївкою. Тоді противник вирахував координати захисників України за фото із соцмереж.

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Суд врахував пом'якшувальні обставини - щире каяття та вчинення злочину в стані вираженого емоційного збудження. Тому покарання - 5 років позбавлення волі - призначили менше, ніж передбачено законом за вбивство.

У 2017 році Винник провів під вартою приблизно 7 місяців, потім його відпустили на поруки товаришів по службі. Ці 7 місяців йому зарахують день за два, так що вважається, що майор уже відбув 1 рік і 2 місяці покарання.