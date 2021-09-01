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вирок (898) вбивство (2876) соціальні мережі (409) Instagram (51) ЗСУ (5726)

На 5 років посадили майора ЗСУ Винника, який убив солдата Томашука за те, що той засвітив позиції в Instagram. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Майор вистрелив солдату в голову. Експертиза з'ясувала, що Винник перебував у стані афекту - в 2014 році він потрапив під Амвросіївкою під артилерійський удар, який росіяни завдали, вирахувавши координати за фотографіями із соцмереж.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Судовий репортер".

Вирок ухвалив Красноармійський районний суд Донецької області.

Убивство сталося навесні 2017 року. Солдати поїхали на стрільби на бойовій машині, Томашук знімав виїзд на телефон і виклав фото і відео з нього в Instagram. Відео опублікували російські ресурси, Томашуку почали писати, що він засвітив позиції українських бійців. Увечері того ж дня Винник викликав бійців, які були на виїзді, до себе в кабінет, і коли Томашук зізнався, що це він виклав відео, вистрілив йому в голову.

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На 5 років посадили майора ЗСУ Винника, який убив солдата Томашука за те, що той засвітив позиції в Instagram 01На 5 років посадили майора ЗСУ Винника, який убив солдата Томашука за те, що той засвітив позиції в Instagram 02На 5 років посадили майора ЗСУ Винника, який убив солдата Томашука за те, що той засвітив позиції в Instagram 03

Майора відправили на дві психіатричні експертизи. Перша, амбулаторна, визнала його неосудним. Друга, стаціонарна, постановила, що Винник у здоровому глузді і може відповідати за свої дії. Але в останній момент скоєння вбивства перебував у стані вираженого емоційного збудження.

На суді Винник розповів, що під час спілкування з Томашуком згадав, як у 2014 році потрапив під артилерійський удар під Амвросіївкою. Тоді противник вирахував координати захисників України за фото із соцмереж.

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Суд врахував пом'якшувальні обставини - щире каяття та вчинення злочину в стані вираженого емоційного збудження. Тому покарання - 5 років позбавлення волі - призначили менше, ніж передбачено законом за вбивство.

У 2017 році Винник провів під вартою приблизно 7 місяців, потім його відпустили на поруки товаришів по службі. Ці 7 місяців йому зарахують день за два, так що вважається, що майор уже відбув 1 рік і 2 місяці покарання.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+78
Военных не имеет право судить суд обычный, должен быть военный трибунал и военные которые были на войне уже по любому немного не такие как гражданские.Должно быть понимание и тщательно разбираться.А эти тиктокеры ,инстаграмщики реально должны нести наказание,мыть парашу рыть окопы пока не поймет что это не приколы а стоит жизни твоим сослуживцам.
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01.09.2021 00:47
+49
вот настоящая трагическая одна из многих многих картин войны с рашистами!!! проклятие на уХйляндиию будет неминуемо!
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01.09.2021 00:36
+48
Майор виховувався на статутах (зокрема, бойових), які в умовах війни давали йому таке право карати аж до розстрілу.
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01.09.2021 00:42
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Это полнейший повод для сохранения сотни подопечных.Или Вы имеете другое мнение?Возможно и другое если в окопе нету Вашего ребенка.
Вот по этому и желаю чтобы такой командир пошел на повышение по службе.А не признана судом Украины на пожизненное коза работала в Министерстве.
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01.09.2021 14:13 Відповісти
не путайте теплое с мягким. прилепили другую тему. типичное манипулирование сознанием. Много платят за ботоводство?
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01.09.2021 14:19 Відповісти
Так какой повод?
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02.09.2021 11:01 Відповісти
Да! Совершенно серьезно!
Когда положат взвод будет поздно! Тогда вы тоже спросите "за фото"?
Этот(убитый мудак) всеравно ВОЕВАТЬ НЕ ХОТЕЛ И НЕ СТАЛ!
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01.09.2021 09:36 Відповісти
а если комуто покажется что если тебя сейчас отпраить на фронт, а там ты начнеш фотать чтото, может тебя тоже прям сейчас, чтоб ПОТОМ поздно не было? Логика точно такая же.
Вас, Шариковых, хватает везде.
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01.09.2021 11:18 Відповісти
Когда такое кому-то кажеться крестись!
На ноль НЕ ОТПРАВЛЯЮТ БЕЗ ПОДГОТОВКИ,поєтому такие Шариковы как ты или Зеленский могут только врать и трепаться.
Логика? Так ты петух по твоей логике!
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02.09.2021 11:00 Відповісти
Скрепоносный, от тебя ФСБ несёт.
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02.09.2021 11:13 Відповісти
Ты идиот или просто расеянин?
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02.09.2021 11:36 Відповісти
У тебя от рождения разве не 2 ноги?!
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02.09.2021 11:38 Відповісти
понабирают с армию сэлфиков
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01.09.2021 08:21 Відповісти
невже неможна було провчити салагу дідівським способом. майор реально в неадекваті, отак просто взяти і вбити солдата за фотки з поїздки на стрільбіще (не на передову!)
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01.09.2021 08:35 Відповісти
И в те времена не было соцсетей..а здесь дебилоид людей положил, когда даже не надо шпиона отправлять...
На 5 років посадили майора ЗСУ Винника, який убив солдата Томашука за те, що той засвітив позиції в Instagram - Цензор.НЕТ 6995
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01.09.2021 08:45 Відповісти
..а сколько самый пещерный суд Украины с подачи очка госудырева даст "первой ляди" за призывы к малоросам "светить" позиции и перемещения ЗСУ агрессору?..(
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01.09.2021 08:48 Відповісти
Я розумію майора.
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01.09.2021 08:57 Відповісти
Страна идиотов и кривых зеркал, с правохренительной системой и морально разложившейся элитой, которая растлила молодое поколение и полностью сбила жизненные ориентиры.
Взять к примеру только Водафон - наибольший мобильный оператор. Которым полностью владеет российское закрытое акционерное общество "Вымпелком", которое обеспечивает связью правительство и армию России.
А каждый мобильный телефончик светиться на экране у провайдера и он может определить точные координаты телефона. А если десяток солдат с мобильными телефонами легли спать в блиндаже под Авдеевкой то где гарантия, что провайдер не сбросить в Телеграм или ВКонтакте их координаты.
В 2014 году по концентрации телефоном определили координаты лагеря под Зеленопольем.
На 5 років посадили майора ЗСУ Винника, який убив солдата Томашука за те, що той засвітив позиції в Instagram - Цензор.НЕТ 8591

Не того, кого нужно было расстрелял майор - солдату достаточно было перевести чистильщиком нужников в учебный центр Десна до конца службы. Хотя подозреваю, шо туда будет очередь лет на пять вперед...
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01.09.2021 09:03 Відповісти
угу, точность тоже "зашкаливает". Есть разведка спутниковая. у всех. Мы же просили НАТО помочь с ней. Т к своей нет. И есть или нет тут телефоны - роли не играет.
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01.09.2021 13:52 Відповісти
А какая точность у Градов и Ураганов. Но нам хватило выше крыши и нашим детям память на всю оставшуюся - о дебилизме руководства ВСУ и страной...
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01.09.2021 14:40 Відповісти
Для тих хто вирішив, що має право розмірковувати про те правий майор чи ні, хотів би нагадати мудрі, на мою думку слова: «Хто не був на війні не має права говорити про неї». Про себе - на війні був офіцером (Афганістан). Про вчинок майора не скажу нічого.
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01.09.2021 09:15 Відповісти
Що офіцери в Афгані давали у рило за значні зальоти - знаю.
Щоб стріляли - не знаю.
Якби такий випадок і стався в Афгані, і не можна було б його списати на бойові, то офіцера б судили.
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01.09.2021 10:25 Відповісти
Телефоны -что с ними делать? Зло на войне наистрашнейшее.
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01.09.2021 09:46 Відповісти
Воинские уставы написаны кровью....
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01.09.2021 10:44 Відповісти
в армии нарушают все. карать смерьтью- средневековая дикость и гигансткий шаг назад в плане духа взвода.
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01.09.2021 11:19 Відповісти
Видимо вы ни дня не служили.
Вы же не могли прочитать пост над вашим
амфаш

Воинские уставы написаны кровью....

И афаш написал абсолютно верно.
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01.09.2021 18:15 Відповісти
Ну от твоєю ми ще допишем устав коли знайдемо...
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01.09.2021 23:01 Відповісти
телефон пусть имеют, но фотать позиции нельзя.
мне кажется что тут хайп больше подняли не потому что инстаграмм, а чтоб убрать видеодоказательства бардака в армии.
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01.09.2021 11:20 Відповісти
могу поспорить, что в этой части не у кого нет инстаграма после этого случая. дураков только так лечить нужно.
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01.09.2021 12:16 Відповісти
Убивать не надо было, отдать под военный трибунал, у нас же не Великая отечественная...............Представьте каково читать подобные новости нашим молодым призывникам, они лучше в психушку лягут но от армии окосят..........
.
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01.09.2021 12:47 Відповісти
шо то я такое пропустил а что инстаграм показует от кудова фотка..
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01.09.2021 17:03 Відповісти
На 5 років посадили майора ЗСУ Винника, який убив солдата Томашука за те, що той засвітив позиції в Instagram - Цензор.НЕТ 4250 http://memorybook.org.ua/22/tomashukoleg.htm
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01.09.2021 17:18 Відповісти
Молодой жизнерадостный хлопец, писал стихи, жить да жить... На 5 років посадили майора ЗСУ Винника, який убив солдата Томашука за те, що той засвітив позиції в Instagram - Цензор.НЕТ 5058

* дегенераты в комментах - просто ад...
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01.09.2021 19:16 Відповісти
на книге -врут типа загинув-в не убили свои
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01.09.2021 17:21 Відповісти
Майора полностью поддерживаю. Своим предательством и созданием угрозы жизням своих сослуживцев солдат заслужил смерть. Не с его мозгами держать в руках оружие, хранить тайну, соблюдать секретность .... Майор , убрав мудозвона, спас жизни десяткам и сотням воинов - защитников Украины....Свободу майору!
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01.09.2021 17:47 Відповісти
Интересно, что в таком случае заслужил генерал "Витя катафалк" и прочие?
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01.09.2021 19:17 Відповісти
Настоящий майор отметелил бы негодяя, упек на губу и подал рапорт вышестоящему командованию,дабы свыше разобрались в сим проступке солдата..Но открыто стрелять в подчиненного,это уж слишком..
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01.09.2021 20:20 Відповісти
Ні це не слішком це не командир це шизонутий у штурвала...довбойб з правами Бога.. мавпа зі зброєю в погонах офцера... 5 років? розстрілять по законам військового часу ..Тутже всі так оруть.. А от оруть вони тому що серуть.. серуть зі страху .. і солдат для них це не людина
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01.09.2021 22:08 Відповісти
ВСі хто тут підтримує убивцу.. в критичній ситуаціїї теж вб'ють зрадять товарища, друга побратима лишби зберігти свою трусливу душонку
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01.09.2021 22:15 Відповісти
У Драбкина"Я воевал на Т-34"есть эпизод когда полковник застрелил командира, мл.л-та, заглогшего танка на дороге,экипаж не долго думая развернул башню и всадил снаряд в"Виллис"п-ка..Трибунал оправдал экипаж..
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04.09.2021 04:40 Відповісти
Я теж підтримую дії майора. Бо той шмарклесос міг наробити
такої біди що мама не горюй. Безмозглий гаджетоман!
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01.09.2021 22:03 Відповісти
Міг і ти падло міг і можеш... Значить щоб ти не зміг тебе рост рілять до того..Згоден падло??
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01.09.2021 22:10 Відповісти
Скажу чесно..і прямо .. Люди ви дебіли і психічно хворі люди...Ідіть ви всі під три чорти.. Хочете суду по правилам війсково часу тоді ловіть... Кожне гівно хоч і служивше ще раз при мені порушить закон буде по карано по законам військогового часу Хоч ти герой хоч не герой і діте й ваших.. за порушення теж.. Виж вже психи х від пальця не можете відрізнити не тещо де по закону аде ні... Позаконам так по законам я хгоден ... Давайте вж вбивать один одного від безмізкості або тупості.. Патріоти ***.. тави вже скоро нелюдями станете а гемороя в мізках так і не замітете..
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01.09.2021 21:53 Відповісти
Рагуль! Ти спочатку навчись писати українською.
Суцільна безграмотність! Якесь кацапське невігластво.
Таки як ти кричать " я там був, я воював", та ніде ти не був
ні с ким ти не воював! Смердюче ти як гівно! Маю велику
підозру що ти з Західної України. Таких псевдопатриотів
бачив і наслухався. Так розмовляють тільки вони.
Завітайте до психіатра,він зачекався! На 5 років посадили майора ЗСУ Винника, який убив солдата Томашука за те, що той засвітив позиції в Instagram - Цензор.НЕТ 7572
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02.09.2021 12:34 Відповісти
А ще один святий ******..Найвеличніший із патріотів..))) На Х пішов..словацький раб
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02.09.2021 14:45 Відповісти
Батрачь тихенько і буде гарненько...
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02.09.2021 14:46 Відповісти
Осбливо оціх 42 двбойба які поставили клас під цім постом яб розстріляв на місті як офцер хоч зараз
Andrea Petrychenko

Во время войны офицер правильно сделал.
01.09.2021 00:49
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Мені подобається 42
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01.09.2021 21:59 Відповісти
Заглохни Лахта
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01.09.2021 22:27 Відповісти
На х пішов ..
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01.09.2021 22:29 Відповісти
Там вас і держать
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01.09.2021 22:30 Відповісти
За створення бардаку і оманливого сулдження що якнетак то вбив і правий
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01.09.2021 22:02 Відповісти
Правильно майор все сделал , на войне предателей и идиотов надо расстреливать без суда и следствия. По тому что их тупость слишком дорого обходиться.
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01.09.2021 22:06 Відповісти
Ат ти не зрадник не ідіот? З чого ти це наскріб..? З свого гнилих мізків? Так вже видно що ти ідіот.. Ну азрадником станеш ..от подивишся..все попреду..Судячі з твоїх слв
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01.09.2021 22:28 Відповісти
Велком на контракт , один обстрел хотя бы 120 минометом и поймешь , что ваше соплежуйство стоит , когда враг знает твои позиции. , За 4 года на этой войне , я уставал им объяснять ,все эти истины , и каждый раз их тупость и безалаберность заканчивалась двухсотыми и трехсотыми.
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01.09.2021 22:45 Відповісти
Я там був .. І не спікся від нервів як де які .. І ні хрін мені тут розказувати..
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01.09.2021 22:49 Відповісти
Ааа так ты то же в фейсбук выкладывал фотки с геолокацией , номерами машин и фото своих позиций , ну тогда другое дело , ясен перец , что ты тут самый умный м, а все идиоты .Но только мне мой опыт подсказывает , что если ты и был в секторе , то максимум во второй линии , а на ноль пару раз на экскурсию прокатился .
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01.09.2021 23:27 Відповісти
Я в феейсбук викладав тільки твою жінку голу до того як вона з тобою зустрілась ...так так Прокатился ))) Тьфу.
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01.09.2021 23:30 Відповісти
Что и следовало ожидать , в ответ одни слюни.
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02.09.2021 10:00 Відповісти
Ви тут всі могли , і можете наробить лиха так що всіх вас за це рострілять кулей в лоба .. Ох і довбойоби ..так і хочется побажати вам ткогошизонутого в командири такого шизанутого в начальники такого шазанутого в друзі...І хай вони вас гасять в лоба..
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01.09.2021 22:19 Відповісти
У військовий час так і роблять - куля у голову за те що допоміг ворогу вбивати своїх вояків.
Не засуджую майора, хоча і не кажу що це правильно ... Згоден з тим що суд для

військових повинен бути військовим, а не громадянський, це цирк.
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01.09.2021 22:26 Відповісти
Щоб такі як ти шизануті його судили і випустили і оправдали. Шизоід це не патріот це лихо ще гірше ніж о той з інстограмом..
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01.09.2021 22:33 Відповісти
лікуй голову
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01.09.2021 22:35 Відповісти
Ні поки як ви просите не приведу по закону військового часу вас к покараню за тупість і безмізкість Не буду... Мий лоба баран
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01.09.2021 22:41 Відповісти
Лахта - тобі в пожиттєвий спам На 5 років посадили майора ЗСУ Винника, який убив солдата Томашука за те, що той засвітив позиції в Instagram - Цензор.НЕТ 6914
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01.09.2021 22:43 Відповісти
Назаров к ответственности приведи, по "законам военного времени" он то не инстаграм запостил а угробил более 30 десантников. Дибилоиды.
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02.09.2021 15:31 Відповісти
У тебе Лахти забули спитати
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02.09.2021 20:40 Відповісти
Ну от і понеслась... банять))) Я все одно повернусь не з таких повртався
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01.09.2021 22:51 Відповісти
Пристрелити боягуза,панікера - можливо.Шмаркатого довбойоба - це вже двадцять два.
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01.09.2021 23:22 Відповісти
Нельзя убивать своих. Это сразу вызовет разложение морального духа в армии и превратит людей в животных-сталинистов. Которые на гражданке маньяками становятся.
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02.09.2021 16:33 Відповісти
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