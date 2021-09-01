Подружжя Зеленських представило україномовний гід у Музеї Джорджа Вашингтона. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ За кордоном
Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська презентували україномовний аудіогід у музеї-садибі першого президента США Джорджа Вашингтона "Маунт Вернон".
Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Укрінформ".
За даними представників музею, українська є шостою мовою, що використовуються в його аудіогідах.
Олена Зеленська нагадала, що це вже 31-й аудіогід українською мовою у світі, запущений у межах проєкту культурної дипломатії.
"Це добра можливість для українців долучитися до історії Сполучених Штатів рідною мовою, - сказала Зеленська. - Завдяки такій народній дипломатії наші народи стають ближчими".
Президент своєю чергою звернув увагу на те що, Джордж Вашингтон воював 8 років, і та війна закінчилася перемогою.
"На жаль, у нас восьмий рік поспіль іде війна, - сказав він. - І ми також віримо в перемогу. І те, що ми тут, є добрим знаком".
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Але не було б ЗЕ й команди , була б Юля , або Гриценко , а на їх фоні Пєтям взагалом би виглядав би повним телепнєм .
Бо такі ж прозахідні , такі ж досвітченні (Юля йще й економіст , з яким по цій тематиці щось ніхто з мілованових не важиться вступати в дискусію) , еле без реноме Кондитера й реноме провала курсу Євроінтеграції через корупцію .
А Толя в військових справах , державоутворенні фахівць в рази крайщий за Пєтю . Але ж ніколи не був а ні прем"єром , а ні презідентом .
Гриценко єдиний кандидат, в якого й проти ЗЕ в другому турі були непогані шанси на виграш . Але ж завдяки Фофці ЗЕ як раз були поцупані голоси й Толіка , а особливо Юлі й саме тому Пєтя продерся в другий тур .
До того , як Лєна ЗЕ не погодилася на чоловіка кандидата й Фофа це не задекларував Пєтя в рейтинга вже рока 2-3 не був лідером (з березня 2016) , а з червня 2018 жодного опитування не було , де б він й другим був . Кілька раз шостим . А по другому туру там відрив в парі з Пє був як мінімум в 8% . Крім Бойка . Але ж така пара була меньш верогітною , ніж Гриценко з Пєтєю . Але якщо б була Гриценко - Порошенко , то там 20% міг би бути відрив в другому турі на користь Толіка !
Чіта Зеленського
Вашингтон не был наркоманом и агентом }{уйла. В этом такая разница.
Олена Зеленська має намір реалізувати проект, який вже створюють
(Ще й зачистили ,або видалили сторінки українського інституту,і не за 20 дол.....)
- Вова , тіше ,, шо ти дєлаєш , шо ти там іщєш ? Ето ж нє комікси Марвел , Вова .!
. .
Порошенко повинен подякувати чий четі , що він залишився в політиці , хоч й з нульовими шансами повернуться на Банкову .
Але не було б ЗЕ й команди , була б Юля , або Гриценко , а на їх фоні Пєтям взагалом би виглядав би повним телепнєм .
Бо такі ж прозахідні , такі ж досвітченні (Юля йще й економіст , з яким по цій тематиці щось ніхто з мілованових не важиться вступати в дискусію) , еле без реноме Кондитера й реноме провала курсу Євроінтеграції через корупцію .
А Толя в військових справах , державоутворенні фахівць в рази крайщий за Пєтю . Але ж ніколи не був а ні прем"єром , а ні презідентом .
Гриценко єдиний кандидат, в якого й проти ЗЕ в другому турі були непогані шанси на виграш . Але ж завдяки Фофці ЗЕ як раз були поцупані голоси й Толіка , а особливо Юлі й саме тому Пєтя продерся в другий тур .
До того , як Лєна ЗЕ не погодилася на чоловіка кандидата й Фофа це не задекларував Пєтя в рейтинга вже рока 2-3 не був лідером (з березня 2016) , а з червня 2018 жодного опитування не було , де б він й другим був . Кілька раз шостим . А по другому туру там відрив в парі з Пє був як мінімум в 8% . Крім Бойка . Але ж така пара була меньш верогітною , ніж Гриценко з Пєтєю . Але якщо б була Гриценко - Порошенко , то там 20% міг би бути відрив в другому турі на користь Толіка !