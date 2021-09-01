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Зеленський (17463) музей (386) США (14488) Олена Зеленська (225)

Подружжя Зеленських представило україномовний гід у Музеї Джорджа Вашингтона. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За кордоном

Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська презентували україномовний аудіогід у музеї-садибі першого президента США Джорджа Вашингтона "Маунт Вернон".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Укрінформ".

За даними представників музею, українська є шостою мовою, що використовуються в його аудіогідах.

Олена Зеленська нагадала, що це вже 31-й аудіогід українською мовою у світі, запущений у межах проєкту культурної дипломатії.

"Це добра можливість для українців долучитися до історії Сполучених Штатів рідною мовою, - сказала Зеленська. - Завдяки такій народній дипломатії наші народи стають ближчими".

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Президент своєю чергою звернув увагу на те що, Джордж Вашингтон воював 8 років, і та війна закінчилася перемогою.

"На жаль, у нас восьмий рік поспіль іде війна, - сказав він. - І ми також віримо в перемогу. І те, що ми тут, є добрим знаком".

Подружжя Зеленських представило україномовний гід у Музеї Джорджа Вашингтона 01Подружжя Зеленських представило україномовний гід у Музеї Джорджа Вашингтона 02Подружжя Зеленських представило україномовний гід у Музеї Джорджа Вашингтона 03
Подружжя Зеленських представило україномовний гід у Музеї Джорджа Вашингтона 04

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+12
Ну вот почему нельзя было эту читу сделать главными по аудиогидам и развлекательным программам, а не доверять этим сраным аниматорам управление государством???!!!
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01.09.2021 02:13
+9
Якось по дурно у звучить - "перша леді". Наче титул, чи якась офіційна псала Хоча насправді правовий статус Лєнки - дружина. І писати треба "Володимир Зєлєнскій з дружиною". Бо статус "перша леді" не передбачений українським законодавством і не несе ніякого ні політичного, ні офіційного, ні правового навантаження. Тим більше, що для не стійкої психіки Лєнки таке згадування у пресі, як "перша леді" спонукає її до не адекватних амбіцій, що проявляється у спробах офіційно закріпити якийсь неофіційний статус за б'юджет ні гроші у не правовий спосіб.
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01.09.2021 04:22
+8
Порошенко.
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01.09.2021 04:10
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Ну вот почему нельзя было эту читу сделать главными по аудиогидам и развлекательным программам, а не доверять этим сраным аниматорам управление государством???!!!
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01.09.2021 02:13 Відповісти
А кому доверить?
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01.09.2021 02:51 Відповісти
Порошенко.
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01.09.2021 04:10 Відповісти
Чета Зеленских представила украиноязычный гид в Музее Джорджа Вашингтона - Цензор.НЕТ 925
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01.09.2021 06:55 Відповісти
Порошенко повинен подякувати чий четі , що він залишився в політиці , хоч й з нульовими шансами повернуться на Банкову .

Але не було б ЗЕ й команди , була б Юля , або Гриценко , а на їх фоні Пєтям взагалом би виглядав би повним телепнєм .
Бо такі ж прозахідні , такі ж досвітченні (Юля йще й економіст , з яким по цій тематиці щось ніхто з мілованових не важиться вступати в дискусію) , еле без реноме Кондитера й реноме провала курсу Євроінтеграції через корупцію .
А Толя в військових справах , державоутворенні фахівць в рази крайщий за Пєтю . Але ж ніколи не був а ні прем"єром , а ні презідентом .
Гриценко єдиний кандидат, в якого й проти ЗЕ в другому турі були непогані шанси на виграш . Але ж завдяки Фофці ЗЕ як раз були поцупані голоси й Толіка , а особливо Юлі й саме тому Пєтя продерся в другий тур .
До того , як Лєна ЗЕ не погодилася на чоловіка кандидата й Фофа це не задекларував Пєтя в рейтинга вже рока 2-3 не був лідером (з березня 2016) , а з червня 2018 жодного опитування не було , де б він й другим був . Кілька раз шостим . А по другому туру там відрив в парі з Пє був як мінімум в 8% . Крім Бойка . Але ж така пара була меньш верогітною , ніж Гриценко з Пєтєю . Але якщо б була Гриценко - Порошенко , то там 20% міг би бути відрив в другому турі на користь Толіка !
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01.09.2021 20:24 Відповісти
народу вокруг ТЬМА ! Хоть бы ермака и кулебу рядом поставили для массовки !!! ПОЗОРИЩЕ !
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01.09.2021 08:11 Відповісти
73% ответит вам ,- патамушта марамушта.
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01.09.2021 05:42 Відповісти
Вот это уровень!Фееричный визит найвеличезного политика мира!
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01.09.2021 15:36 Відповісти
Мирослава Гонгандзе каже шо визит Зеленского в США проходит интенсивно и плодотворно....,перед встречей с Байденом будет большая встреча с бизнесменами США и конгрессменами...
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01.09.2021 04:06 Відповісти
Оце їх головна риса - представляти те, до реалізації чого вони не мають абсолютно ніякого відношення.
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01.09.2021 04:11 Відповісти
Якось по дурно у звучить - "перша леді". Наче титул, чи якась офіційна псала Хоча насправді правовий статус Лєнки - дружина. І писати треба "Володимир Зєлєнскій з дружиною". Бо статус "перша леді" не передбачений українським законодавством і не несе ніякого ні політичного, ні офіційного, ні правового навантаження. Тим більше, що для не стійкої психіки Лєнки таке згадування у пресі, як "перша леді" спонукає її до не адекватних амбіцій, що проявляється у спробах офіційно закріпити якийсь неофіційний статус за б'юджет ні гроші у не правовий спосіб.
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01.09.2021 04:22 Відповісти
Ну,да у короля - первая леди.У осла - ослица.
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01.09.2021 06:06 Відповісти
у свыни- свыня
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01.09.2021 06:56 Відповісти
У свиньи - кнур,боров,хряк,кабан. А то получается какоето ЛГБТ.
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01.09.2021 07:45 Відповісти
Весільний генерал.
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01.09.2021 05:00 Відповісти
Чета Зеленских представила украиноязычный гид в Музее Джорджа Вашингтона - Цензор.НЕТ 7069
Чіта Зеленського
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01.09.2021 05:04 Відповісти
Чіта Зеленських...
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01.09.2021 09:07 Відповісти
Де б вони не були , як би не контролювали вони з Єрмачиною фотки й взагалі укр журналістів, котрі знають, як правильно освітлювати цю чітУ - БУДЕ ВЕСЕЛО , як сказав на початку сцарювання вови Парубій . Лісунова учора у Березовця розповіла, як би її не викреслювали розпорядники української групи від українських журналістів , вона від американьких знає більше, ніж дозволяють дозволеним журнашлюшкам своїм .
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01.09.2021 05:27 Відповісти
Дивний ефект Барабри Стрейзен не полишає перслідувати аферистів від ОПи з інформаційними темниками...
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01.09.2021 05:29 Відповісти
...когда закончиться визит до США, что будет в программе нашего руководителя? Размахивать МЕМорандумами и всхлипывать о судьбах мира в стиле Греты Тунберг? Чтобы строить флот, мало быть Кутузовым... на оба глаза.
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01.09.2021 05:29 Відповісти
Далі шопінг по бутікам та забігайлівкам з шаурмою за державний кошт.
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01.09.2021 06:36 Відповісти
Два пустых места, а не чета
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01.09.2021 06:20 Відповісти
Так, так, почали роздавати аборигенам буси в Вашингтоні...
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01.09.2021 06:26 Відповісти
Чота чіта якась не кондиція.
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01.09.2021 06:39 Відповісти
НА РАБссии первых Леди не бывает к примеру ГУЛАГ-концлагерная зона этого не предусматривает... Чета Зеленских представила украиноязычный гид в Музее Джорджа Вашингтона - Цензор.НЕТ 8062 хотя по ящику она есть Мымра *********....Чета Зеленских представила украиноязычный гид в Музее Джорджа Вашингтона - Цензор.НЕТ 8062
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01.09.2021 06:43 Відповісти
"...Джордж Вашингтон воевал 8 лет, и та война закончилась победой."

Вашингтон не был наркоманом и агентом }{уйла. В этом такая разница. Чета Зеленских представила украиноязычный гид в Музее Джорджа Вашингтона - Цензор.НЕТ 1231
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01.09.2021 06:43 Відповісти
Лєдя-злодійка вкотре пропіарилась на пректі Українського інституту.
Олена Зеленська має намір реалізувати проект, який вже створюють

(Ще й зачистили ,або видалили сторінки українського інституту,і не за 20 дол.....)
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01.09.2021 06:47 Відповісти
Сегодня Байден и Зеленский проведут личную встречу,типа тэт-а-тэт....,но до нее, говорит Мирослава Гонгадзе будет встреча с конгрессменами и деловыми кругами США...по украински это ОЛИГАРХАТ США.... Чета Зеленских представила украиноязычный гид в Музее Джорджа Вашингтона - Цензор.НЕТ 7530Смотрите прямые трансляции Голоса Америки ЧАС-ТАЙМ и будете знать больше....а не ************ Рожу... Чета Зеленских представила украиноязычный гид в Музее Джорджа Вашингтона - Цензор.НЕТ 3628
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01.09.2021 06:49 Відповісти
Ви спочатку підніміть рівень життя українців, щоб вони могли подорожувати та користуватися цими аудіогідамм. Де оті обіцянки, дешеве авто та інше..
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01.09.2021 06:53 Відповісти
-Лєна , нє ну ти пасматрі шо дєлаєцца , ні адной картінкі нєт , что за странная кніга ?

- Вова , тіше ,, шо ти дєлаєш , шо ти там іщєш ? Ето ж нє комікси Марвел , Вова .!


Чета Зеленских представила украиноязычный гид в Музее Джорджа Вашингтона - Цензор.НЕТ 4520 . Чета Зеленских представила украиноязычный гид в Музее Джорджа Вашингтона - Цензор.НЕТ 257 .
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01.09.2021 06:55 Відповісти
Украина парламениско-президенская республика,и реформами в стране занимаются премьер и спикер Рады....,это для тех кто не в танке....,полномочия Зели ограничены Конституцией.... Чета Зеленских представила украиноязычный гид в Музее Джорджа Вашингтона - Цензор.НЕТ 7503 Чета Зеленских представила украиноязычный гид в Музее Джорджа Вашингтона - Цензор.НЕТ 1245
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01.09.2021 06:57 Відповісти
Схоже, Вовік сциться без броніка навіть у Вашингтоні.
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01.09.2021 07:00 Відповісти
Что наприримают в РАДе слуги 73 % с тем и жить будете.... Чета Зеленских представила украиноязычный гид в Музее Джорджа Вашингтона - Цензор.НЕТ 729вы ж Мудрий нарід....аби не Порошенко... Чета Зеленских представила украиноязычный гид в Музее Джорджа Вашингтона - Цензор.НЕТ 6192по словам той же **********....
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01.09.2021 07:01 Відповісти
Якщо б не ЗЕ й його партія , про Порошенка вже б давно усі забули .

Порошенко повинен подякувати чий четі , що він залишився в політиці , хоч й з нульовими шансами повернуться на Банкову .

Але не було б ЗЕ й команди , була б Юля , або Гриценко , а на їх фоні Пєтям взагалом би виглядав би повним телепнєм .
Бо такі ж прозахідні , такі ж досвітченні (Юля йще й економіст , з яким по цій тематиці щось ніхто з мілованових не важиться вступати в дискусію) , еле без реноме Кондитера й реноме провала курсу Євроінтеграції через корупцію .
А Толя в військових справах , державоутворенні фахівць в рази крайщий за Пєтю . Але ж ніколи не був а ні прем"єром , а ні презідентом .
Гриценко єдиний кандидат, в якого й проти ЗЕ в другому турі були непогані шанси на виграш . Але ж завдяки Фофці ЗЕ як раз були поцупані голоси й Толіка , а особливо Юлі й саме тому Пєтя продерся в другий тур .
До того , як Лєна ЗЕ не погодилася на чоловіка кандидата й Фофа це не задекларував Пєтя в рейтинга вже рока 2-3 не був лідером (з березня 2016) , а з червня 2018 жодного опитування не було , де б він й другим був . Кілька раз шостим . А по другому туру там відрив в парі з Пє був як мінімум в 8% . Крім Бойка . Але ж така пара була меньш верогітною , ніж Гриценко з Пєтєю . Але якщо б була Гриценко - Порошенко , то там 20% міг би бути відрив в другому турі на користь Толіка !
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01.09.2021 20:35 Відповісти
Що у цеї леді з руками?
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01.09.2021 07:06 Відповісти
А что не так? Как научили- так и держит. Во, тётя в светлом тоже так держит руки.
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01.09.2021 07:09 Відповісти
Масоны! фощизъм! всех сдали! всех убили! зрада!!111
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01.09.2021 07:57 Відповісти
К концу каденции Зеля стане политиком...ось побачите Чета Зеленских представила украиноязычный гид в Музее Джорджа Вашингтона - Цензор.НЕТ 2881 Чета Зеленских представила украиноязычный гид в Музее Джорджа Вашингтона - Цензор.НЕТ 2881буде давати по мордяці й плєшивому фюреру РАБссіі...,першу пику Чета Зеленских представила украиноязычный гид в Музее Джорджа Вашингтона - Цензор.НЕТ 1553 вже дав на Кримскій плятформі...на РАБсіі шокова терапія... Чета Зеленских представила украиноязычный гид в Музее Джорджа Вашингтона - Цензор.НЕТ 8700
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01.09.2021 07:12 Відповісти
Фєєрично, але нереально. Хіба що на колінах , як перед кадиркою
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01.09.2021 07:37 Відповісти
Джордж кстати воевал настолько бездарно шо раб Короля или самки Короля - снайпер английский даже пожалел заряд истратить на этого де Генерала. это как не трогали снайпера во Вьетнаме - зачем? - постреливает себе и всегда мажет, а если его нейтрализовать то пришлют кого то с прямым взглядом Подружжя Зеленських представило україномовний гід у Музеї Джорджа Вашингтона - Цензор.НЕТ 1657
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01.09.2021 07:59 Відповісти
цензор, оп вимагає щоб прям так і прєпаднасіть цю криворізьку шльондру "пєрвай лєдью"?
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01.09.2021 09:16 Відповісти
Ця категорія людей ніколи не буде дорослими, будуть дітьми і на пенсії
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01.09.2021 23:40 Відповісти
 
 