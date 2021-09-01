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Країна 404, путінський сталінізм, ріг достатку. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж
Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"
Країна 404
Усе просто...
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Ситуація в країні
Масштаби ростуть
Путінський сталінізм
Ріг достатку
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Топ коментарі
+28 andriy shevchenko 35d270e5
показати весь коментар01.09.2021 08:43
+19 cimbitep
показати весь коментар01.09.2021 08:21
+16 umnik
показати весь коментар01.09.2021 11:28
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Двох президенських термінів Порошенко + монобільшість ЄС висатачить щоб наздогнати Польшу,Швейцарію можно зробити з Криму,замінивши 90% населеня. Як Ізраель на прикордоних територіях.
Зе × 0 майже 90% досягнень Пороха.
За обезьянок и египетскую пирамиду - ЗАЧЕТ!