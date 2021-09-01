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Країна 404, путінський сталінізм, ріг достатку. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Країна 404, путінський сталінізм, ріг достатку. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Країна 404

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Країна 404, путінський сталінізм, ріг достатку. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Усе просто...

Дивіться на "Цензор.НЕТ": Понад 30 медіа спочатку опублікували, а потім видалили матеріали про ДТП за участю "слуги народу" Трухіна, - журналістка Романюк. ВIДЕО

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Країна 404, путінський сталінізм, ріг достатку. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Якої свободи слова вам ще потрібно?

Також читайте: За видалення новини про ДТП з Трухіним виданням пропонували мінімум 200 доларів, залежно від "авторитетності", - "Детектор медіа"

Країна 404, путінський сталінізм, ріг достатку. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Ситуація в країні

Країна 404, путінський сталінізм, ріг достатку. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Масштаби ростуть

Країна 404, путінський сталінізм, ріг достатку. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Путінський сталінізм

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нападки на Сталіна - це частина атаки на минуле Росії, - Лавров

Країна 404, путінський сталінізм, ріг достатку. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Ріг достатку

Більше фотошопів дивіться тут

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+28
про стаю павианов за рулем машины - ОЧЕНЬ АКТУАЛЬНО
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01.09.2021 08:43
+19
"рог изобилия" - большой герб Украины.
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01.09.2021 08:21
+16
Країна 404, путінський сталінізм, ріг достатку. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2239
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01.09.2021 11:28
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"рог изобилия" - большой герб Украины.
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01.09.2021 08:21 Відповісти
про стаю павианов за рулем машины - ОЧЕНЬ АКТУАЛЬНО
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01.09.2021 08:43 Відповісти
а до того самі величні керманичі були і залишили у спадок другу Швейцарію чи принаймні Польщу?
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01.09.2021 09:06 Відповісти
Таких тупых воров и моральных уродов-наркоманов,как эти,точно не было...но те ,кто пытается этот беспредел защищать ,видимо,сами или педофилы,или воры,или наркоманы,а может и все вместе
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01.09.2021 10:24 Відповісти
Соучастники/подельники Зеленского!
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01.09.2021 10:28 Відповісти
Країна 404, путінський сталінізм, ріг достатку. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5276
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01.09.2021 11:27 Відповісти
Так и написал - ПОДЕЛЬНИКИ.
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02.09.2021 10:53 Відповісти
Ніхто не сперечається, що так звані зелені - дебіли, але судячи зі стану країни, попередники були не краще.
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01.09.2021 11:28 Відповісти
Порошенко не вистачило 2 речай. Часу і монобільшості.
Двох президенських термінів Порошенко + монобільшість ЄС висатачить щоб наздогнати Польшу,Швейцарію можно зробити з Криму,замінивши 90% населеня. Як Ізраель на прикордоних територіях.
Зе × 0 майже 90% досягнень Пороха.
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01.09.2021 10:37 Відповісти
Країна 404, путінський сталінізм, ріг достатку. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2239
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01.09.2021 11:28 Відповісти
Избиратели соевого, которые надеялись, что гецьман пересажает рыгалов, разрывавших страну на куски до Майдана и убивавших людей во время него, до сих пор надеются на "второе пришествие" и открывают молча ротик как рыбки, только попросишь назвать их хоть одну фамилию присевшего рыгала.
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03.09.2021 14:35 Відповісти
Йому не вистачило елементарної порядності та бажання якісних, а не показово-космітичних змін.
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01.09.2021 11:30 Відповісти
Вау.
За обезьянок и египетскую пирамиду - ЗАЧЕТ!
Країна 404, путінський сталінізм, ріг достатку. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1235
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01.09.2021 08:49 Відповісти
Так на фотожабі з мавпами видно, що залишили автомобіль, який нинішні мавпи можуть розкурочити на частини.
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01.09.2021 09:41 Відповісти
Зе&К95 і влада - це зграя мавп і ******* авто!
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01.09.2021 10:30 Відповісти
Начинаем новый учебный год! В країні 404...

Країна 404, путінський сталінізм, ріг достатку. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3157
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01.09.2021 09:49 Відповісти
Мені тільки не зрозуміло, хто,згідно напису за цими клоунами "гласный", а хто "согласный"?
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01.09.2021 09:52 Відповісти
Вони там від пальми зовсім опухли.
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01.09.2021 10:42 Відповісти
Комиссара не хватает красного!...фото без него не аутентично!
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01.09.2021 10:46 Відповісти
Під рясою пагони - всє на мєстє.
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01.09.2021 11:18 Відповісти
Зачётная фотка.Три столпа Рашки.Учитель мифической истории.Поп мифического мракобесия и казачий талиб на страже мифов.Не хватает Шойгу с мифическим победобесием.Жирика с мифическими семейными ценностями.И все трое собрались духовно калечить первоклашек,делая из них раболепное,мракобесное мясо для войн за вяличие дедов Країна 404, путінський сталінізм, ріг достатку. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3958
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01.09.2021 13:17 Відповісти
Соучастники/подельники Зеленского!
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01.09.2021 10:29 Відповісти
Країна 404, путінський сталінізм, ріг достатку. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4093
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01.09.2021 11:46 Відповісти
Країна 404, путінський сталінізм, ріг достатку. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4547
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01.09.2021 12:48 Відповісти
Кто из встречающих Байден? В красном платье который?
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01.09.2021 14:41 Відповісти
********* уже захлебнулась желчью от первого фото
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01.09.2021 13:05 Відповісти
 
 