Країна 404, путінський сталінізм, ріг достатку. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Країна 404

Також дивіться: Український легкоатлет Цвєтов відмовився фотографуватися з представниками ПКР на церемонії нагородження Паралімпіади. ФОТО

Усе просто...

Дивіться на "Цензор.НЕТ": Понад 30 медіа спочатку опублікували, а потім видалили матеріали про ДТП за участю "слуги народу" Трухіна, - журналістка Романюк. ВIДЕО

Читайте на "Цензор.НЕТ": Журналіст Ткач про Трухіна і ДТП: Він дружить із Тищенком, а це значить, що на нас чекає ще одна блискавична історія порятунку ще одного "слуги народу"

Якої свободи слова вам ще потрібно?

Також читайте: За видалення новини про ДТП з Трухіним виданням пропонували мінімум 200 доларів, залежно від "авторитетності", - "Детектор медіа"

Ситуація в країні

Масштаби ростуть

Путінський сталінізм

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нападки на Сталіна - це частина атаки на минуле Росії, - Лавров

Ріг достатку

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