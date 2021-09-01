Рух під новим шляхопроводом відкрили на об'їзній дорозі Дніпра, - "Укравтодор". ФОТОрепортаж

У Дніпрі відкрили рух під новопобудованим шляхопроводом, який входить до складу Південного обходу міста.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у Facebook пресслужба "Укравтодору".

У межах президентської програми "Велике будівництво" шляхопровід будували 2 місяці. У ході робіт рух ділянкою траси Н-08 Бориспіль - Дніпро - Запоріжжя - Маріуполь (під'їзд до аеропорту м. Дніпро) було перекрито. Зараз усі обмеження знято. Роботи тривали цілодобово.

На самому шляхопроводі роботи перебувають на фінішному етапі.

"Нагадаємо, що Південний обхід м. Дніпро – ще один український довгобуд. Будівельні роботи тут розпочали ще у 2012 році, планували завершити їх у 2014 році. Через брак фінансування роботи припинили. Протяжність обходу 7,1 км. За попередні 7 років влаштовано 3,5 км дороги, однак лише у нижньому шарі", - зазначили в "Укравтодорі".

Нагадаємо, Володимир Зеленський напередодні особисто відвідав деякі дороги Дніпропетровщини, які оновлюються за програмою "Велике будівництво". Загалом у межах програми цього року в області планують відремонтувати 387 км доріг.

Також дивіться: Новий 64-метровий міст побудували на Тернопільщині, - ОДА. ФОТОрепортаж





