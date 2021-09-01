Рух під новим шляхопроводом відкрили на об'їзній дорозі Дніпра, - "Укравтодор". ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж
У Дніпрі відкрили рух під новопобудованим шляхопроводом, який входить до складу Південного обходу міста.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у Facebook пресслужба "Укравтодору".
У межах президентської програми "Велике будівництво" шляхопровід будували 2 місяці. У ході робіт рух ділянкою траси Н-08 Бориспіль - Дніпро - Запоріжжя - Маріуполь (під'їзд до аеропорту м. Дніпро) було перекрито. Зараз усі обмеження знято. Роботи тривали цілодобово.
На самому шляхопроводі роботи перебувають на фінішному етапі.
"Нагадаємо, що Південний обхід м. Дніпро – ще один український довгобуд. Будівельні роботи тут розпочали ще у 2012 році, планували завершити їх у 2014 році. Через брак фінансування роботи припинили. Протяжність обходу 7,1 км. За попередні 7 років влаштовано 3,5 км дороги, однак лише у нижньому шарі", - зазначили в "Укравтодорі".
Нагадаємо, Володимир Зеленський напередодні особисто відвідав деякі дороги Дніпропетровщини, які оновлюються за програмою "Велике будівництво". Загалом у межах програми цього року в області планують відремонтувати 387 км доріг.
Будь ласка, зачекайте...
Нет в вашем зеленщиком ничего особенного
Жить в долг - не трудно. Трудно потом выходить из долгов.
Раз уже Порошенко выходил из долгов за Яныком, может и за Зе прийдется
Вы
Хорошо когда деньги есть, плохо когда денег нет - вот примерный смысл вашего поста
но не надо всю славу приписывать умелому манипулятору преЗЕ и его большому крадивныцтву
у нас есть детсад который пышно открыли - а там из готового красивый фасад... а денег на большее уже не дают ибо уже его посчитали как сданый...
В апреле-июле 2010 года президент (януковощ))) одобрил выделение средств на постройку первой очереди дороги. В сентябре 2011 года уже был сдан первый участок дороги, и строители приступили ко второму. Были построены съезды с Кайдацкого моста и проложена техническая дорога, соединяющая их с другим шоссе. К началу 2013 ударными темпами была завершена вторую часть эстакады.
Работы на остальных участках дороги продолжались с 2013 года. С 2014 работы то продолжались то останавливались на полгода - год...
В 2017 году было продолжено строительство дороги с выходом на Южный мост (отрезок сдан в 2018 г) В 2018 году в план заложены финансы на строительство участка объездной дороги вокруг Днепра - семикилометрового пути от Запорожского шоссе до Южного моста. Основная часть средств поступит из Государственного бюджета, часть из местного (закончить планируют в 2019 г)
это тот участок на котором теперь стоит большой баннер "велике будівництво"
я не сравнивал качество я указал что это долгострой и начинался он при царе горохе..
а проектировался вообще до войны...
и я против того, чтоб только тому, кто уложит последний кирпич вешали лавровый венок ( и все! вся моя неглубокая мысль))))
спасибо надо говорить всем (но не тем кто нажился на крадивныцтве, естественно)
Вирастюк бы спросил - А что тебе *****, по ямам лень ходить7 - бери гантели и педаляй отсюдова, видишь табличку что идет Будуваництво, вот и беги, глупец