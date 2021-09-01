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Дніпро місто (2163) дороги (1505) Укравтодор (489) Велике будівництво (718)

Рух під новим шляхопроводом відкрили на об'їзній дорозі Дніпра, - "Укравтодор". ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж

У Дніпрі відкрили рух під новопобудованим шляхопроводом, який входить до складу Південного обходу міста.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у Facebook пресслужба "Укравтодору".

У межах президентської програми "Велике будівництво" шляхопровід будували 2 місяці. У ході робіт рух ділянкою траси Н-08 Бориспіль - Дніпро - Запоріжжя - Маріуполь (під'їзд до аеропорту м. Дніпро) було перекрито. Зараз усі обмеження знято. Роботи тривали цілодобово.

На самому шляхопроводі роботи перебувають на фінішному етапі.

"Нагадаємо, що Південний обхід м. Дніпро – ще один український довгобуд. Будівельні роботи тут розпочали ще у 2012 році, планували завершити їх у 2014 році. Через брак фінансування роботи припинили. Протяжність обходу 7,1 км. За попередні 7 років влаштовано 3,5 км дороги, однак лише у нижньому шарі", - зазначили в "Укравтодорі".

Нагадаємо, Володимир Зеленський напередодні особисто відвідав деякі дороги Дніпропетровщини, які оновлюються за програмою "Велике будівництво". Загалом у межах програми цього року в області планують відремонтувати 387 км доріг.

Також дивіться: Новий 64-метровий міст побудували на Тернопільщині, - ОДА. ФОТОрепортаж

Рух під новим шляхопроводом відкрили на обїзній дорозі Дніпра, - Укравтодор 01
Рух під новим шляхопроводом відкрили на обїзній дорозі Дніпра, - Укравтодор 02
Рух під новим шляхопроводом відкрили на обїзній дорозі Дніпра, - Укравтодор 03

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+5
к тому что достроить долгострой (80% готовности) - это важно!
но не надо всю славу приписывать умелому манипулятору преЗЕ и его большому крадивныцтву
у нас есть детсад который пышно открыли - а там из готового красивый фасад... а денег на большее уже не дают ибо уже его посчитали как сданый...
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01.09.2021 11:04
+4
причем строят в долг. А значит потом вместо дорог будем отдавать долги и все снова покроется ямами.
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01.09.2021 11:00
+3
слушайте, ничего ведь не меняется. те 2.5 км строили при Порошенко, пиарился на этом некий Голик, который теперь пиарит Зеленского. Ничего не изменилось. При Порошенко было бы то же самое.
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01.09.2021 10:59
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Сейчас порохоботы набегут, начнут "Велике крадівництво" вспоминать
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01.09.2021 10:15 Відповісти
Напомним, что Южный обход г. Днепр - еще один украинский долгострой. Строительные работы здесь начались еще в 2012 году, Источник: https://censor.net/ru/p3285681
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01.09.2021 10:27 Відповісти
и закончились в том же. Как и мост в моем Запорожье стоял 15 лет долгостроем до прошлого года. Так что, пусть лучше стоят дальше? К чему этот комментарий?
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01.09.2021 10:45 Відповісти
слушайте, ничего ведь не меняется. те 2.5 км строили при Порошенко, пиарился на этом некий Голик, который теперь пиарит Зеленского. Ничего не изменилось. При Порошенко было бы то же самое.
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01.09.2021 10:59 Відповісти
Что было? Какие 2.5 км? Это о чем?
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01.09.2021 11:55 Відповісти
Статью перечитайте еще раз

Нет в вашем зеленщиком ничего особенного

Жить в долг - не трудно. Трудно потом выходить из долгов.

Раз уже Порошенко выходил из долгов за Яныком, может и за Зе прийдется
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01.09.2021 12:01 Відповісти
причем строят в долг. А значит потом вместо дорог будем отдавать долги и все снова покроется ямами.
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01.09.2021 11:00 Відповісти
Якраз торік Зе перерізав лєнточку на тому мосту. І що, класно по ньому їздити?))
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01.09.2021 11:01 Відповісти
Отлично, приезжайте и сами попробуете. Там около 18 сооружений, это не мост через маленькую речку, это огромный комплекс сооружений, включая тоннель под существующей железной дорогой. Строительство ведется каждый день, при яныке деньги просто разбазарили, при порохе разворовали то, что оствалось от стройматериалов. Я лично Зе как президента не приветствую, и это не его парафия строить дороги, но результат этой программы на лицо: мост строится, новая дорога на Мариуполь, на Кирилловку, даже в днепропетровской области до томаковки что-то делается, в Марганце!, где никогда её не было, машины ямы "переступали", я с прошлого года еду на 60 как по стеклу. Пункты автоматического взвешивания должны заработать, сама программа болшинству здешних более чем по душе
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01.09.2021 11:53 Відповісти
А при чем тут Зеленский? Кто разворовывал материалы?

Вы

Хорошо когда деньги есть, плохо когда денег нет - вот примерный смысл вашего поста
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01.09.2021 12:04 Відповісти
к тому что достроить долгострой (80% готовности) - это важно!
но не надо всю славу приписывать умелому манипулятору преЗЕ и его большому крадивныцтву
у нас есть детсад который пышно открыли - а там из готового красивый фасад... а денег на большее уже не дают ибо уже его посчитали как сданый...
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01.09.2021 11:04 Відповісти
что было готово на 80%? Конкретно?
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01.09.2021 11:53 Відповісти
В 2009 году был одобрен проекта дороги в Днепропетровске, единственном мегаполисе не имеющей объездной...
В апреле-июле 2010 года президент (януковощ))) одобрил выделение средств на постройку первой очереди дороги. В сентябре 2011 года уже был сдан первый участок дороги, и строители приступили ко второму. Были построены съезды с Кайдацкого моста и проложена техническая дорога, соединяющая их с другим шоссе. К началу 2013 ударными темпами была завершена вторую часть эстакады.
Работы на остальных участках дороги продолжались с 2013 года. С 2014 работы то продолжались то останавливались на полгода - год...
В 2017 году было продолжено строительство дороги с выходом на Южный мост (отрезок сдан в 2018 г) В 2018 году в план заложены финансы на строительство участка объездной дороги вокруг Днепра - семикилометрового пути от Запорожского шоссе до Южного моста. Основная часть средств поступит из Государственного бюджета, часть из местного (закончить планируют в 2019 г)
это тот участок на котором теперь стоит большой баннер "велике будівництво"
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01.09.2021 12:21 Відповісти
я из Днепра...
я не сравнивал качество я указал что это долгострой и начинался он при царе горохе..
а проектировался вообще до войны...
и я против того, чтоб только тому, кто уложит последний кирпич вешали лавровый венок ( и все! вся моя неглубокая мысль))))
спасибо надо говорить всем (но не тем кто нажился на крадивныцтве, естественно)
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01.09.2021 13:16 Відповісти
Странно шо никто с попередников не додумался закосплеить рузвельта или Гитлера - настолько упорно строят шо я уже не езжу по ямам, которые еще сразу после совка появились(брехня - не езжу, но хожу пешком)
Вирастюк бы спросил - А что тебе *****, по ямам лень ходить7 - бери гантели и педаляй отсюдова, видишь табличку что идет Будуваництво, вот и беги, глупец Движение под новым путепроводом открыли на объездной дороге Днепра, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 1998
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01.09.2021 10:15 Відповісти
Проверка нового дорожного покрытия
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01.09.2021 11:07 Відповісти
 
 