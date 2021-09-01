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Наслідки російського обстрілу Красногорівки зі 120-мм мінометів і протитанкової гармати. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Учора, 31 серпня 2021 року, з 14:35 до 15:25 російсько-окупаційні війська із західного напрямку окупованої Старомихайлівки здійснили обстріл із застосуванням міномета калібру 120 мм (7 мін) і протитанкової гармати МТ-12 (2 снаряди) населеного пункту Красногорівка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на українську сторону СЦКК.

Українська сторона СЦКК акцентує увагу, що використання цього озброєння заборонено Мінськими угодами.

"В результаті обстрілу були зафіксовані характерні розриви в полі в безпосередній близькості від житлових будинків. Зазначені дії збройних формувань Російської Федерації свідчать про небажання дотримуватися режиму припинення вогню та наражають місцеве населення на небезпеку", - наголошується в повідомленні.

Про всі порушення режиму припинення вогню Українська сторона СЦКК поінформувала СММ ОБСЄ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ за добу 8 разів зривали режим "тиші" на Донбасі, застосовуючи 120-мм міномети і протитанкові гармати МТ-12. Бойових втрат немає, - штаб ООС

Наслідки російського обстрілу Красногорівки зі 120-мм мінометів і протитанкової гармати 01
Наслідки російського обстрілу Красногорівки зі 120-мм мінометів і протитанкової гармати 02
Наслідки російського обстрілу Красногорівки зі 120-мм мінометів і протитанкової гармати 03
Наслідки російського обстрілу Красногорівки зі 120-мм мінометів і протитанкової гармати 04
Наслідки російського обстрілу Красногорівки зі 120-мм мінометів і протитанкової гармати 05
Наслідки російського обстрілу Красногорівки зі 120-мм мінометів і протитанкової гармати 06

Автор: Наталя Джума
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последствия очевидны....а реакция? главнокакбыкомандующего? штаба? ОБСЕ? ООН?
(про спортлото не буду - те молодцы...всегда первыми реагируют! т.е. тоже никак)
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01.09.2021 11:36 Відповісти
час обстрела а наши так и не ответили????????
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01.09.2021 11:39 Відповісти
Вы или крестик снимите или трусы оденьте. Обстрел ето всего лишь последствия. Вы пишите правильно заголовки для начала. В результате перемирия.... В результате переговоров... В результате мирного плана.... Давайте дальше заглядывайте в ж***пу кремлевским террористам.
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01.09.2021 11:43 Відповісти
Так иди воюй. Сидеть в в Киеве в офисе на 25 этаже и рассказывать как в танках танки грыз зубами, могут все!!!!
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01.09.2021 12:02 Відповісти
Стабилизаторы что-то не похожи на минные. Это что-то из танковых кумулятивных вроде бы
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01.09.2021 13:14 Відповісти
"і протитанкової гармати МТ-12 (2 снаряди) " https://censor.net/ua/p3285703
Наслідки російського обстрілу Красногорівки зі 120-мм мінометів і протитанкової гармати - Цензор.НЕТ 4324
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02.09.2021 14:39 Відповісти
"И на старуху бывает проруха"
Ях почему-то считал, что Рапира нарезная.
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07.09.2021 16:39 Відповісти
 
 