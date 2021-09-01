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затримання (4145) Закарпаття (1581) наркотики (1350) Правоохоронні органи (2660) військовослужбовці (3947)

Старшина однієї з військових частин на Закарпатті збував метамфетамін і розпродавав військове майно, - ДБР. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

ДБР докладає максимум зусиль задля недопущення розповсюдження наркотичних засобів серед військовослужбовців ЗСУ. Адже саме у такий спосіб ворог підриває бойовий дух бійців та дисципліну в армії, спонукає розвиток інших негативних явищ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДБР.

На Закарпатті працівники ДБР затримали старшину військової частини, який продавав наркотичні речовини військовослужбовцям, а також збував військове майно.

За даними слідства, старшина отримував наркотичні речовини від офіцера, який перебуває в зоні проведення ООС, а також через "закладки" від інших постачальників.

Старшина однієї з військових частин на Закарпатті збував метамфетамін і розпродавав військове майно, - ДБР 01

Після цього він розповсюджував наркотики серед військовослужбовців.

Так, 4 серпня працівники ДБР задокументували, як військовий продав 52 грами метамфетаміну за 75 тис. гривень.

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Вже 30 серпня 2021 року старшину затримали "на гарячому" – під час збуту приблизно 300 грамів метамфетаміну за 405 тис. гривень. Наступного дня йому повідомили про підозру.

Старшина однієї з військових частин на Закарпатті збував метамфетамін і розпродавав військове майно, - ДБР 02

Крім того, він привласнив та продав майно військової частини:

• прилад нічного бачення за 1700 доларів США;
• 20 багнет-ножів із серійними номерами за 10 тис. гривень.

Кримінальне провадження розпочато за фактом незаконного придбання та збуту наркотичних речовин, а також викрадення військового майна (ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 410 КК України).

Старшина однієї з військових частин на Закарпатті збував метамфетамін і розпродавав військове майно, - ДБР 03

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 9 до 12 років з конфіскацією майна.

Працівники ДБР також встановлюють причетність до протиправних дій інших військовослужбовців.

Процесуальне керівництво здійснює Закарпатська спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Західного регіону, оперативний супровід – ТУ ДБР Львова.

Старшина однієї з військових частин на Закарпатті збував метамфетамін і розпродавав військове майно, - ДБР 04
Старшина однієї з військових частин на Закарпатті збував метамфетамін і розпродавав військове майно, - ДБР 05
Фото: сайт ДБР

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+2
везде
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01.09.2021 12:02
+1
Убить суку мало.
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01.09.2021 11:40
+1
Heisenberg? Старшина одной из воинских частей на Закарпатье сбывал метамфетамин и распродавал военное имущество, - ГБР - Цензор.НЕТ 1680
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01.09.2021 11:40
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01.09.2021 11:39 Відповісти
Heisenberg? Старшина одной из воинских частей на Закарпатье сбывал метамфетамин и распродавал военное имущество, - ГБР - Цензор.НЕТ 1680
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01.09.2021 11:40 Відповісти
you goddamned right!
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01.09.2021 11:43 Відповісти
Убить суку мало.
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01.09.2021 11:40 Відповісти
за метамфетамин (таблетки бодрости) или за имущество?
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01.09.2021 11:44 Відповісти
за имущество конечно . ***** просто .ну а за таблетки тоже можно если активных действий нет
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01.09.2021 11:50 Відповісти
без этого армии не жить....
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01.09.2021 11:51 Відповісти
продавал наркотические вещества военнослужащим

Так а чо им ведь там заняться нечем, кацапов нету под боком, одна цыганва венгерская, скука скучная... Вообще не пойму зачем там воинские части нужны, типа йовбаки нападут?
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01.09.2021 11:43 Відповісти
128 горно-штурмовая . сейчас под Мариуполем
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01.09.2021 11:52 Відповісти
Употребляют наркотики где: на Закарпатье или под Мариуполем? Старшина однієї з військових частин на Закарпатті збував метамфетамін і розпродавав військове майно, - ДБР - Цензор.НЕТ 8924
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01.09.2021 11:55 Відповісти
везде
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01.09.2021 12:02 Відповісти
в ППД и употреблять некому а насчёт - зачем там воинские части нужны - прям мысли как у пана полковника с суперобразованием Гриценко будучи министром - зачем нам ПВО на ростовском направлении там братушки прикрывают и нам ни чего не угрожает . разогнать на хрен . зачем бригада на приднестровском направлении там тоже братушки от румын спасут и вообще слишком много всего ненужного в армии лежит без дела . продать
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01.09.2021 13:15 Відповісти
И что сынку помогли тебе в крысму воинские части? Старшина однієї з військових частин на Закарпатті збував метамфетамін і розпродавав військове майно, - ДБР - Цензор.НЕТ 9544
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01.09.2021 13:19 Відповісти
"На Закарпатье работники ГБР задержали старшину воинской части, который продавал наркотические вещества военнослужащим, а также сбывал военное имущество."
Так "куски" всегда были такими...Наш продавал бушлаты,сапоги и даже подметки(были такие),а наркоты в 68-70г еще не было(массово).Азиаты курили,как они его называли,ПЛАН.
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01.09.2021 11:55 Відповісти
Ну нічого не міняється в української армії!
Черговий "макаронник" попався.І що? Та то ж
в нашій традиції "Побільше вкрасти,подалі втікти,
поглибше закопати!" Таки після відсидкі кричать:
" Я там воював, я там за вас кров проливав а ви
до мене так відноситеся!" Нагородити героя! Старшина однієї з військових частин на Закарпатті збував метамфетамін і розпродавав військове майно, - ДБР - Цензор.НЕТ 1489
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01.09.2021 12:45 Відповісти
дисциплины нету
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01.09.2021 12:03 Відповісти
Зачислить почетным членом партии "Слуга народа"
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01.09.2021 12:11 Відповісти
На Десну заедьте, там таких дельцов очень много.
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01.09.2021 12:21 Відповісти
достойный продолжатель лучших традиций прапорщиков
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01.09.2021 12:54 Відповісти
Мій брат служив в АТО півтора року біля смт.Бахмут, з його слів, він з хлопцями курив анашу кожен день, при чому наркотичне зілля поставляють люди як сепарам, так і ВСУ...... На спиртні напої була сувора заборона,вплоть до негайного виключення з бойової частини і позбавлення усіх преміальних виплат........ Хлопців на передовій можна зрозуміти, якщо цілими днями сидиш в окопі під ворожими кулями, без допоміжних речовин такий жах морально витримати неможливо........ В тилу ситуація інша - цю потвору старшину треба отдавати під суд однозначно.....
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01.09.2021 15:00 Відповісти
Судить гниду прилюдно и даже в онлайне, чтобы все видели!
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01.09.2021 16:35 Відповісти
 
 