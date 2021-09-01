Старшина однієї з військових частин на Закарпатті збував метамфетамін і розпродавав військове майно, - ДБР. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж
ДБР докладає максимум зусиль задля недопущення розповсюдження наркотичних засобів серед військовослужбовців ЗСУ. Адже саме у такий спосіб ворог підриває бойовий дух бійців та дисципліну в армії, спонукає розвиток інших негативних явищ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДБР.
На Закарпатті працівники ДБР затримали старшину військової частини, який продавав наркотичні речовини військовослужбовцям, а також збував військове майно.
За даними слідства, старшина отримував наркотичні речовини від офіцера, який перебуває в зоні проведення ООС, а також через "закладки" від інших постачальників.
Після цього він розповсюджував наркотики серед військовослужбовців.
Так, 4 серпня працівники ДБР задокументували, як військовий продав 52 грами метамфетаміну за 75 тис. гривень.
Вже 30 серпня 2021 року старшину затримали "на гарячому" – під час збуту приблизно 300 грамів метамфетаміну за 405 тис. гривень. Наступного дня йому повідомили про підозру.
Крім того, він привласнив та продав майно військової частини:
• прилад нічного бачення за 1700 доларів США;
• 20 багнет-ножів із серійними номерами за 10 тис. гривень.
Кримінальне провадження розпочато за фактом незаконного придбання та збуту наркотичних речовин, а також викрадення військового майна (ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 410 КК України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 9 до 12 років з конфіскацією майна.
Працівники ДБР також встановлюють причетність до протиправних дій інших військовослужбовців.
Процесуальне керівництво здійснює Закарпатська спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Західного регіону, оперативний супровід – ТУ ДБР Львова.
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Так а чо им ведь там заняться нечем, кацапов нету под боком, одна цыганва венгерская, скука скучная... Вообще не пойму зачем там воинские части нужны, типа йовбаки нападут?
Так "куски" всегда были такими...Наш продавал бушлаты,сапоги и даже подметки(были такие),а наркоты в 68-70г еще не было(массово).Азиаты курили,как они его называли,ПЛАН.
Черговий "макаронник" попався.І що? Та то ж
в нашій традиції "Побільше вкрасти,подалі втікти,
поглибше закопати!" Таки після відсидкі кричать:
" Я там воював, я там за вас кров проливав а ви
до мене так відноситеся!" Нагородити героя!