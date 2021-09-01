Гранати, гранатометні постріли і 3 тис. патронів: СБУ виявила поблизу лінії розмежування схованку бойовика "ДНР" П'ятнашки. ФОТОрепортаж

СБУ виявила нову схованку зброї поблизу лінії розмежування: серед вилученого - майже 3000 набоїв різного калібру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

"СБУ продовжує системну роботу із блокування незаконного обігу зброї та боєприпасів. Цього разу схрон із військовими засобами ураження викрито у Донецькій області", - йдеться в повідомленні

За інформацією слідства, облаштував його один з учасників незаконного збройного формування "ДНР" П'ятнашка. Бойовик сховав зброю у власному будинку в селі Мар'їнка Покровського району, поблизу лінії розмежування.

Власник схованки воював на стороні терористів під час захоплення свого села окупантами. Наразі він переховується на окупованій території Донеччини.

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У ході обшуку схрону, розміщеного на території покинутої житлової будівлі, вилучено:

майже 3 тисячі набоїв різного калібру;

5 гранат РГД 5;

9 гранат Ф1;

2 гранати РГН;

запал УДЗ до гранати РГН;

8 гранатометних пострілів ВОГ-17;

2 гранатометних постріли ВОГ-25;

2 постріли до ручного протитанкового гранатомета РПГ-7;

3 хвостовики до пострілів РПГ 7;

3 снаряди калібру 23×152 мм;

2 детонатори для артилерійського боєприпасу.

Вилучені засоби ураження передано на експертизу.



Фото: сайт СБУ