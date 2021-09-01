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Гранати, гранатометні постріли і 3 тис. патронів: СБУ виявила поблизу лінії розмежування схованку бойовика "ДНР" П'ятнашки. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

СБУ виявила нову схованку зброї поблизу лінії розмежування: серед вилученого - майже 3000 набоїв різного калібру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

"СБУ продовжує системну роботу із блокування незаконного обігу зброї та боєприпасів. Цього разу схрон із військовими засобами ураження викрито у Донецькій області", - йдеться в повідомленні

За інформацією слідства, облаштував його один з учасників незаконного збройного формування "ДНР" П'ятнашка. Бойовик сховав зброю у власному будинку в селі Мар'їнка Покровського району, поблизу лінії розмежування.

Власник схованки воював на стороні терористів під час захоплення свого села окупантами. Наразі він переховується на окупованій території Донеччини.

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Гранати, гранатометні постріли і 3 тис. патронів: СБУ виявила поблизу лінії розмежування схованку бойовика ДНР Пятнашки 01

У ході обшуку схрону, розміщеного на території покинутої житлової будівлі, вилучено:

  • майже 3 тисячі набоїв різного калібру;
  • 5 гранат РГД 5;
  • 9 гранат Ф1;
  • 2 гранати РГН;
  • запал УДЗ до гранати РГН;
  • 8 гранатометних пострілів ВОГ-17;
  • 2 гранатометних постріли ВОГ-25;
  • 2 постріли до ручного протитанкового гранатомета РПГ-7;
  • 3 хвостовики до пострілів РПГ 7;
  • 3 снаряди калібру 23×152 мм;
  • 2 детонатори для артилерійського боєприпасу.

Вилучені засоби ураження передано на експертизу.

Гранати, гранатометні постріли і 3 тис. патронів: СБУ виявила поблизу лінії розмежування схованку бойовика ДНР Пятнашки 02
Фото: сайт СБУ

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+3
Походу в схованках сепаров оружия больше, чем ЗЕ-режим в ВСУ поставил за 2 года.
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01.09.2021 12:23
+2
Токо не боевика Пятнашки, а батальона Пятнашки.
Был у дырявых такой, из чучмеков каких-то набирался.
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01.09.2021 12:32
+1
напишіть зрозуміло, схованка піторів
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01.09.2021 12:02
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напишіть зрозуміло, схованка піторів
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01.09.2021 12:02 Відповісти
питоры сами спрятали....и сами нашли ...для медальки
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01.09.2021 12:27 Відповісти
Походу в схованках сепаров оружия больше, чем ЗЕ-режим в ВСУ поставил за 2 года.
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01.09.2021 12:23 Відповісти
Токо не боевика Пятнашки, а батальона Пятнашки.
Был у дырявых такой, из чучмеков каких-то набирался.
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01.09.2021 12:32 Відповісти
Информацию подают, а потом копируют весьма не далекие люди. Испорченному телефону сложно удивляться в такой ситуации.
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01.09.2021 16:02 Відповісти
Корректно именовать их бандой (бандформированием/НВФ), а не батальоном.
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01.09.2021 19:24 Відповісти
С каких пор Марьинка это село? Это райцентр, город с населением тысяч в 7-8.
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01.09.2021 16:01 Відповісти
 
 