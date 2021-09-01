УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16749 відвідувачів онлайн
Новини Фото СуспільствоФоторепортаж
2 136 12
Херсонщина (4279) ЦНАП (21) Велике будівництво (718)

Центр надання адмінпослуг побудували в Новій Каховці: Щодня він зможе приймати до 150 відвідувачів. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж

На Херсонщині в Новій Каховці завершили будівництво нового центру надання адміністративних послуг.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Херсонська ОДА.

Після будівництва в рамках президентської програми "Велике будівництво" ЦНАП буде обслуговувати понад 70 тис. жителів Новокаховської громади та інших прилеглих населених пунктів. Щодня центр надання адмінпослуг зможе приймати до 140-150 відвідувачів.

"Якісні та комфортні послуги мають бути доступними для всіх. У ЦНАПі можна оформити необхідні документи не відвідуючи десятки установ, а прийти й отримати необхідну довідку швидко та на місці. Це буде установа перш за все для людей, де кожен відчуватиме повагу до себе й отримуватиме якісне обслуговування", - підкреслив глава Херсонської ОДА Сергій Козир.

Після отримання та встановлення необхідного обладнання установа почне приймати відвідувачів.

Новокаховський ЦНАП має приміщення фронтофісу та бекофісу. В установі влаштували відкритий простір у зоні обслуговування і комфортні місця для очікування та обслуговування, в тому числі для людей з обмеженими фізичними можливостями. ЦНАП надає універсальне обслуговування фахівцями високого рівня з можливістю онлайн-запису на відвідування центру.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що програма "Велике будівництво" допомагає модернізувати інфраструктуру в країні і створює додаткові робочі місця, що особливо важливо під час пандемії коронавірусу.

Також дивіться: Новий 64-метровий міст побудували на Тернопільщині, - ОДА. ФОТОрепортаж

Центр надання адмінпослуг побудували в Новій Каховці: Щодня він зможе приймати до 150 відвідувачів 01
Центр надання адмінпослуг побудували в Новій Каховці: Щодня він зможе приймати до 150 відвідувачів 02
Центр надання адмінпослуг побудували в Новій Каховці: Щодня він зможе приймати до 150 відвідувачів 03
Центр надання адмінпослуг побудували в Новій Каховці: Щодня він зможе приймати до 150 відвідувачів 04

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
файно, курва, файно ! Центр предоставления админуслуг построили в Новой Каховке: Ежедневно он сможет принимать до 150 посетителей - Цензор.НЕТ 5017
показати весь коментар
01.09.2021 12:38 Відповісти
Только вот оно построено на 1000% на средства местной громады. И "велике брехівництво" не имеет к этому никакого отношения.
показати весь коментар
01.09.2021 14:13 Відповісти
"Только вот оно построено на 1000% на средства местной громады."
Докладываю:этот долгострой начат еще при порохе. Подрядчик,лет пять назад начал и...сбежал с приличной суммой- концов(крайних) не нашли.Завезенные стройматериалы,что по легче стащили.Два,три дня назад мэр Н-Каховки докладывал Козырю.Это есть в свободном доступе. А в этом году быстренько закончили этот объект. Плохо,что открытие-ПО СОВКОВСКИ, сделают к празднику, в конце сентября....
показати весь коментар
01.09.2021 15:28 Відповісти
У меня есть друзья в этом городке. И даже имеют отношение к власти. Я эту историю знаю. И даже знаю что мэр всех посадил на голодный паек лишь бы денег наскрести. И даже знаю что асфальт около центра клали под небольшим дождем и после ночного дождя. Поэтому и говорю -- там на 1000% средства местных бюджетов. Как и ранее в случае со стадионом -- средства местного и областного советов.
показати весь коментар
01.09.2021 15:36 Відповісти
судячи із бІлборду, віднині кожен замєс бєтону - то є виключно Велике ЗЕлівництво Центр надання адмінпослуг побудували в Новій Каховці: Щодня він зможе приймати до 150 відвідувачів - Цензор.НЕТ 649
показати весь коментар
01.09.2021 19:26 Відповісти
Каждый вымытой пол -- "велике прибирання". каждая покрашенная лавочка -- "велике покращення" Центр надання адмінпослуг побудували в Новій Каховці: Щодня він зможе приймати до 150 відвідувачів - Цензор.НЕТ 1094 Как же мы раньше жили без этого?
показати весь коментар
01.09.2021 19:54 Відповісти
Нова Каховка? І туди зараз попруть усі крисчани..
показати весь коментар
01.09.2021 12:46 Відповісти
там буде злапано чимало апалченцев Центр надання адмінпослуг побудували в Новій Каховці: Щодня він зможе приймати до 150 відвідувачів - Цензор.НЕТ 8325
показати весь коментар
01.09.2021 19:28 Відповісти
Чиновникам мона і у відпустку до Туреччини не їздити, курорт прямо в центрі!
показати весь коментар
01.09.2021 12:49 Відповісти
Когда уже начнут что-то делать для патриотически настроенных регионов? Пытаетесь произвести впечатление на крымчан?.. Не будет эффекта...
показати весь коментар
01.09.2021 13:11 Відповісти
"Когда уже начнут что-то делать для патриотически настроенных регионов?"
Чем Н-КАХОВКА так провинилась,например перед Львовской обл. Придите посмотрите на нашем кладбище аллею с АТОшниками.Вечная им СЛАВА!.
показати весь коментар
01.09.2021 15:34 Відповісти
Был когда заезжали с ребятами. Что есть, то есть. Ухоженная и с хорошими монументами. Видно что местные следят. Героям СЛАВА!
И городок мне понравился. Ухоженный и аккуратненький такой.
показати весь коментар
01.09.2021 19:20 Відповісти
 
 