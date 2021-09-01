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вибух (3757) граната (741) Калуш (28) Нацполіція (13937) Івано-Франківська область (724) Ян Осока (1495)

Чоловік загинув унаслідок вибуху гранати в квартирі житлової п'ятиповерхівки в Калуші, - Нацполіція. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Чоловік загинув у квартирі багатоповерхового будинку в м.Калуш Івано-Франківської області внаслідок вибуху гранати напередодні ввечері.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції Івано-Франківської області.

"Вчора о 20:15 до поліції надійшло повідомлення від чоловіка про те, що у квартирі він виявив свого сина із тілесними ушкодженнями… Попередньо встановлено, що мешканці будинку близько 16:00 почули звук, схожий на вибух, але не зорієнтувалися, де він пролунав. У квартирі, де стався вибух, поліцейські виявили 51-річного чоловіка, який помер від травм, імовірно – зазнаних унаслідок вибуху гранати", - йдеться в повідомленні.

На місці події криміналісти вилучили залишки вибухового пристрою, їх направлять на проведення експертизи. Слідчі розпочали кримінальне провадження за попередньою кваліфікацією - ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство із додатковою кваліфікацією - нещасний випадок) і ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України, розпочато слідство.

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Чоловік загинув унаслідок вибуху гранати в квартирі житлової пятиповерхівки в Калуші, - Нацполіція 01


Чоловік загинув унаслідок вибуху гранати в квартирі житлової пятиповерхівки в Калуші, - Нацполіція 02

Як пізніше уточнили в ГО "Об'єднання учасників бойових дій АТО КалушчиЧоловік загинув унаслідок вибуху гранати в квартирі житлової пятиповерхівки в Калуші, - Нацполіція 03ни" в соцмережі "Фейсбук", в результаті вибуху загинув учасник АТО Анатолій Новічонок (24 ОМБр).

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+2
и этот видимо "прихватил",
но - одну...
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01.09.2021 12:45
+2
Или купил у того кто прихватил.
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01.09.2021 12:47
+2
Дядька не дилетант, таки ветеран АТО. Самоубийство. Сам себе под живот гранату положил. Отец едва из комнаты успел выбежать. Возможно что-то со здоровьем неладное было. Ему всего 51, а выглядит значительно старше. Жена, дети остались.

Чоловік загинув унаслідок вибуху гранати в квартирі житлової п'ятиповерхівки в Калуші, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7428
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01.09.2021 13:14
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ще один приклад в статистику Дарвіна?
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01.09.2021 12:42 Відповісти
Чувак думал, что она ручная, а фиг...
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01.09.2021 12:43 Відповісти
Я когда в АТО служил в 2015-16гг там по боеприпасам вообще никого учета не было.. ящик с гранатами конечно стибрить проблематично для рядового бойца но пару штук прихватить оттуда очень легко было.
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01.09.2021 12:43 Відповісти
и этот видимо "прихватил",
но - одну...
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01.09.2021 12:45 Відповісти
Или купил у того кто прихватил.
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01.09.2021 12:47 Відповісти
Гранаты уходили на сувениры как горячие пирожки.
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01.09.2021 12:48 Відповісти
Чоловік загинув унаслідок вибуху гранати в квартирі житлової п'ятиповерхівки в Калуші, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6562
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01.09.2021 13:23 Відповісти
Через тебя пропустили молнию?
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01.09.2021 13:39 Відповісти
туда ему и дорога...
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01.09.2021 13:00 Відповісти
Дядька не дилетант, таки ветеран АТО. Самоубийство. Сам себе под живот гранату положил. Отец едва из комнаты успел выбежать. Возможно что-то со здоровьем неладное было. Ему всего 51, а выглядит значительно старше. Жена, дети остались.

Чоловік загинув унаслідок вибуху гранати в квартирі житлової п'ятиповерхівки в Калуші, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7428
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01.09.2021 13:14 Відповісти
І нащо так робити вдома? Схоже так жили не багато, а тепер найближчим робити ремонт, а потім ще й жити там.
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01.09.2021 14:38 Відповісти
вот как еще кричать о необходимой и доступной послевоенной, психологической реабилитации ветеранов АТО / ООС ???
пока они один на один - вот это им кажется наилучшим выходом из тупика...
(алкоголь перестает снимать напряжение после 2 недельного непросыхания... а дальше?)
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01.09.2021 15:07 Відповісти
Як це може бути одночасно - навмисне вбивство та нещасний випадок?
Це якась юридична невідповідність здоровому глузду
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01.09.2021 21:17 Відповісти
 
 