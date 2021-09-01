Чоловік загинув унаслідок вибуху гранати в квартирі житлової п'ятиповерхівки в Калуші, - Нацполіція. ФОТО

Чоловік загинув у квартирі багатоповерхового будинку в м.Калуш Івано-Франківської області внаслідок вибуху гранати напередодні ввечері.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції Івано-Франківської області.

"Вчора о 20:15 до поліції надійшло повідомлення від чоловіка про те, що у квартирі він виявив свого сина із тілесними ушкодженнями… Попередньо встановлено, що мешканці будинку близько 16:00 почули звук, схожий на вибух, але не зорієнтувалися, де він пролунав. У квартирі, де стався вибух, поліцейські виявили 51-річного чоловіка, який помер від травм, імовірно – зазнаних унаслідок вибуху гранати", - йдеться в повідомленні.

На місці події криміналісти вилучили залишки вибухового пристрою, їх направлять на проведення експертизи. Слідчі розпочали кримінальне провадження за попередньою кваліфікацією - ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство із додатковою кваліфікацією - нещасний випадок) і ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України, розпочато слідство.

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Як пізніше уточнили в ГО "Об'єднання учасників бойових дій АТО Калушчи ни" в соцмережі "Фейсбук", в результаті вибуху загинув учасник АТО Анатолій Новічонок (24 ОМБр).