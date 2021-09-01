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Житель Здолбунова вкрав частину мідної труби, по якій поставлявся кисень у реанімацію COVID-лікарні, - поліція. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Поліцейські оперативно викрили жителя Здолбунова на крадіжці мідної труби, по якій поставлявся кисень у реанімацію. 32-річному зловмиснику повідомили про підозру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Рівненської області.

Повідомлення про крадіжку мідної труби, яка поставляла кисень у реанімаційне відділення надійшло по спецлінії 102 від працівників Здолбунівської міської лікарні 26 серпня, близько 12:40.

У результаті проведених розшукових заходів поліцейські вийшли на слід зловмисника та встановили його особу. Ним виявився 32-річний здолбунівчанин, який неодноразово потрапляв в поле зору поліцейських за вчинення крадіжок та злочинів, пов’язаних із незаконним обігом наркотиків. Близько четвертої ранку, перебуваючи на території лікарні, зловмисник металевими кусачками перерізав та викрав 19 метрів труби, здавши її через декілька годин за 1200 гривень у пункті прийому металобрухту. Виручені кошти потратив на власні потреби.

Житель Здолбунова вкрав частину мідної труби, по якій поставлявся кисень у реанімацію COVID-лікарні, - поліція 01

У рамках кримінального провадження, відкритого за частиною 2 статті 185 Кримінального кодексу України (крадіжка, вчинена повторно), слідчі зібрали достатньо доказів і за погодженням із Здолбунівською окружною прокуратурою повідомили зловмиснику про підозру. Викрадене майно поліцейські вилучили.

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Відповідно до санкції статті підозрюваному загрожує до п’яти років позбавлення волі.

На щастя, ніхто із хворих не перебував на той час штучній вентиляції легень, адже медзаклад визначений для госпіталізації пацієнтів з COVID-19.

Житель Здолбунова вкрав частину мідної труби, по якій поставлявся кисень у реанімацію COVID-лікарні, - поліція 02
Фото: сайт поліції

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+27
"Каждый из нас президент", "какая разница".... И действительно, какая разница, что там с теми пациентами будет
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01.09.2021 13:46
+25
Последствия Кварталов....
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01.09.2021 13:44
+14
Это как "змея кусающая хвост" - "кварталы" это последствия обыдлевания населения, а обыдлевание населения последствия кварталов. Получилась самодостаточная система, на основе советского быдла, которое чуть было не исчезло, но спасибо "кварталу" давшего ему второе дыхание
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01.09.2021 14:03
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дарвин уже выписывает ему премию
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01.09.2021 13:43 Відповісти
Последствия Кварталов....
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01.09.2021 13:44 Відповісти
"Каждый из нас президент", "какая разница".... И действительно, какая разница, что там с теми пациентами будет
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01.09.2021 13:46 Відповісти
Это как "змея кусающая хвост" - "кварталы" это последствия обыдлевания населения, а обыдлевание населения последствия кварталов. Получилась самодостаточная система, на основе советского быдла, которое чуть было не исчезло, но спасибо "кварталу" давшего ему второе дыхание
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01.09.2021 14:03 Відповісти
у наркош зачастую в доме шаром покати, в основном вся обстановка и бытовая техника если она была у них от ихних родителей быстро уходит для оплаты очередных доз, а вы говорите про долгосрочное обыдлячивание "кварталом" через ТВ, обыдлячивание к сожалению происходило на протяжении многих лет и еще до появления "квартала"
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01.09.2021 15:03 Відповісти
Я сказал, что быдло досталось им от совка - они на нем, как на благодатной почве поднялись, раскрутились. И уже много лет, штампуют продукт для быдла, тем самым взращивая новое быдло, которое их так же смотрит и ходит на их "концерты" и дает возможность выпускать новый "продукт"
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01.09.2021 15:08 Відповісти
ну хоть не игрался с гранатой...
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01.09.2021 13:45 Відповісти
та лучше б игрался...чем реанимация без кислорода...
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01.09.2021 13:55 Відповісти
а може було б краще, якби таки грався?
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01.09.2021 14:14 Відповісти
за это действительно судить по всей строгости
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01.09.2021 13:46 Відповісти
в лікарні під час пандемії вкрасти кисневу трубу ! це ж якою нелюддю треба бути!
Якби моя воля-то вже зараз скотина висіла б розіп'ятою на головній площі міста.
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01.09.2021 13:47 Відповісти
этой трубой и придушить, она нормально гнется. один вопрос, смотря на фото оставшегося куска - дебил, а правее не логичнее срез делать, не больше профит?
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01.09.2021 13:54 Відповісти
и второй вопрос - чего ж медная труба жизненноважного назначения так доступна для долбодятлов?
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01.09.2021 13:56 Відповісти
Потому что долбодятлы воруют даже медь с трансформаторов под напряжением 110 киловольт.
Вот тут можно посмотеть:
https://www.youtube.com/watch?v=RMIX6L1zbnU
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01.09.2021 14:10 Відповісти
Он просто хотел намайнить немного меди, немножко обгорел, до свадьбы заживет)
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01.09.2021 14:22 Відповісти
Он откинул копыта в больнице на следующий день.
Это были самые яркие часы в его жизни.
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01.09.2021 14:39 Відповісти
Лауреат Премії Дарвіна.
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02.09.2021 11:42 Відповісти
По правилам кислородная труба должна быть только открытого монтажа. Там даже сквозь стену просто пройти - целая проблема.
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01.09.2021 14:38 Відповісти
а ьтнельзя как то эти трубы более скрытно прокладывать?и более защищенно.
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01.09.2021 13:56 Відповісти
(см. вверх))))
если одна мысль одновременно приходит двоим - то это таки стоящая мысль )))))
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01.09.2021 13:57 Відповісти
Так! Але у місті з назвою Здолбунів адекватні думки не генеруються...
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02.09.2021 06:31 Відповісти
хотів на це теж звернути увагу )))
а тоді подумав - ну вони ж не винуваті що їм так з назвою повезло ))))
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02.09.2021 13:36 Відповісти
Кислород по правилам нельзя, только открытый монтаж.
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01.09.2021 14:37 Відповісти
а повыше,шоб нарколыга не допрыгнул?
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01.09.2021 15:05 Відповісти
Вот повыше - было бы логично. Я так понимаю, труба шла по наружной стене здания, судя по красивой фотографии облупленных кирпичей. С другой стороны, я подозреваю, что в Здолбунове больница одноэтажная и это сильно ограничивает возможности монтировать "повыше".
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01.09.2021 16:43 Відповісти
А 24.08 наверняка ходил по городу в вышиванке и косил под патриота-ветерана-волонтера-активиста! Вот же черти рогатые! Все Полесье перекопали под янтарь - мало. Контрабанда на границе - мало. Нет слов)))
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01.09.2021 13:59 Відповісти
лучше бы в косоворотке ходил, легче потом определить, что ворует...
да и подготовиться могли бы
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01.09.2021 14:38 Відповісти
Как же задолбали эти тупые воровитые зебилы...
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01.09.2021 13:59 Відповісти
значит к опэзэжоповцам у вас никаких претензий ?
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01.09.2021 15:06 Відповісти
Послати добувати мідну руду років на п"ять. Житель Здолбунова украл часть медной трубы, по которой поставлялся кислород в реанимацию COVID-больницы, - полиция - Цензор.НЕТ 7435
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01.09.2021 14:00 Відповісти
Житель Здолбунова вкрав частину мідної труби, по якій поставлявся кисень у реанімацію COVID-лікарні, - поліція - Цензор.НЕТ 457Житель Здолбунова вкрав частину мідної труби, по якій поставлявся кисень у реанімацію COVID-лікарні, - поліція - Цензор.НЕТ 7251Житель Здолбунова вкрав частину мідної труби, по якій поставлявся кисень у реанімацію COVID-лікарні, - поліція - Цензор.НЕТ 7251
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01.09.2021 14:04 Відповісти
любиш медь, уезжай в норильск
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01.09.2021 14:06 Відповісти
Похоже, что сбежал он совсем из другой больницы.
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01.09.2021 14:08 Відповісти
нужно показывать морду этого дебила, страна (соседи-друзья) должна знать своих зероев
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01.09.2021 14:32 Відповісти
Варвары уничтожили Римскую империю.
Зебилы уничтожат Украину.
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01.09.2021 14:47 Відповісти
Чому це не кваліфікувати як диверсію?
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01.09.2021 14:55 Відповісти
Стаття 113. Диверсія
Вчинення з метою ослаблення держави ... або інших дій, спрямованих на масове знищення людей, заподіяння тілесних ушкоджень чи іншої шкоди їхньому здоров'ю...., -

карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.
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01.09.2021 15:09 Відповісти
Як Чеховський мужик гайки з залізничної колії викручував ,усі довбо..оби братья .
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01.09.2021 15:10 Відповісти
И ведь принял "приёмный пункт" !? Приёмщик видел кто сдает и догадывался откуда ,но принял... Этому же "сдатчику" надо полежать на койке в реанимации как раз в момент промысла!
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01.09.2021 15:43 Відповісти
1. завести в палату к особо тяжко больным с тяжелой формой. Оставить на 3 часа чтоб хорошенько заразился.
2. поместить в ту палату откуда он отрезал трубу подвода
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01.09.2021 16:21 Відповісти
3. профит
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01.09.2021 20:15 Відповісти
За правилами lurkmore канонічно буде так:

- завести в палату к особо тяжко больным с тяжелой формой. Оставить на 3 часа, чтоб хорошенько заразился;
- поместить в ту палату, откуда он отрезал трубу подвода;
- ??????????
- PROFIT!
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02.09.2021 06:35 Відповісти
 
 