Житель Здолбунова вкрав частину мідної труби, по якій поставлявся кисень у реанімацію COVID-лікарні, - поліція. ФОТОрепортаж

Поліцейські оперативно викрили жителя Здолбунова на крадіжці мідної труби, по якій поставлявся кисень у реанімацію. 32-річному зловмиснику повідомили про підозру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Рівненської області.

Повідомлення про крадіжку мідної труби, яка поставляла кисень у реанімаційне відділення надійшло по спецлінії 102 від працівників Здолбунівської міської лікарні 26 серпня, близько 12:40.

У результаті проведених розшукових заходів поліцейські вийшли на слід зловмисника та встановили його особу. Ним виявився 32-річний здолбунівчанин, який неодноразово потрапляв в поле зору поліцейських за вчинення крадіжок та злочинів, пов’язаних із незаконним обігом наркотиків. Близько четвертої ранку, перебуваючи на території лікарні, зловмисник металевими кусачками перерізав та викрав 19 метрів труби, здавши її через декілька годин за 1200 гривень у пункті прийому металобрухту. Виручені кошти потратив на власні потреби.

У рамках кримінального провадження, відкритого за частиною 2 статті 185 Кримінального кодексу України (крадіжка, вчинена повторно), слідчі зібрали достатньо доказів і за погодженням із Здолбунівською окружною прокуратурою повідомили зловмиснику про підозру. Викрадене майно поліцейські вилучили.

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Відповідно до санкції статті підозрюваному загрожує до п’яти років позбавлення волі.



На щастя, ніхто із хворих не перебував на той час штучній вентиляції легень, адже медзаклад визначений для госпіталізації пацієнтів з COVID-19.



Фото: сайт поліції