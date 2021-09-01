Нацполіцію Харківщини очолив начальник обласного експертно-криміналістичного центру МВС Перлін. ФОТО

Глава Національної поліції України Ігор Клименко представив у середу особовому складу нового начальника Головного управління Національної поліції в Харківській області Станіслава Перліна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

"Сьогодення перед поліцією ставить багато серйозних викликів, на які потрібно миттєво реагувати. У вирішенні складних ситуацій важлива підтримка органів місцевого самоврядування та взаємодія з усіма гілками влади. Я впевнений, що новий керівник сформує надійну команду і впорається з усіма поставленими завданнями", - сказав Клименко.





За його словами, новий начальник Харківського главку обіймав керівні посади в районних відділах органів внутрішніх справ і понад 17 років очолював Науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС.

Клименко також зазначив, що колишній начальник облуправління поліції Андрій Рубель продовжить службу в Департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції України.

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Перлін своєю чергою подякував міністру внутрішніх справ та керівництву Національної поліції України за довіру: "Я буду робити все для створення надійного безпекового простору на Харківщині. Наше головне завдання - це забезпечення правопорядку", - сказав він.