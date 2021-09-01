УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13426 відвідувачів онлайн
Новини Фото Політика України
3 168 13
Нацполіція (13937) Харківщина (4286) Клименко Ігор (351)

Нацполіцію Харківщини очолив начальник обласного експертно-криміналістичного центру МВС Перлін. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Політика України

Глава Національної поліції України Ігор Клименко представив у середу особовому складу нового начальника Головного управління Національної поліції в Харківській області Станіслава Перліна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

"Сьогодення перед поліцією ставить багато серйозних викликів, на які потрібно миттєво реагувати. У вирішенні складних ситуацій важлива підтримка органів місцевого самоврядування та взаємодія з усіма гілками влади. Я впевнений, що новий керівник сформує надійну команду і впорається з усіма поставленими завданнями", - сказав Клименко.

Нацполіцію Харківщини очолив начальник обласного експертно-криміналістичного центру МВС Перлін 01
Нацполіцію Харківщини очолив начальник обласного експертно-криміналістичного центру МВС Перлін 02

За його словами, новий начальник Харківського главку обіймав керівні посади в районних відділах органів внутрішніх справ і понад 17 років очолював Науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС.

Клименко також зазначив, що колишній начальник облуправління поліції Андрій Рубель продовжить службу в Департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Також читайте: Глава Нацполіції Харківщини Рубель йде у відставку

Нацполіцію Харківщини очолив начальник обласного експертно-криміналістичного центру МВС Перлін 03

Перлін своєю чергою подякував міністру внутрішніх справ та керівництву Національної поліції України за довіру: "Я буду робити все для створення надійного безпекового простору на Харківщині. Наше головне завдання - це забезпечення правопорядку", - сказав він.

Нацполіцію Харківщини очолив начальник обласного експертно-криміналістичного центру МВС Перлін 04

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+1
какие одухатварённые литса !
показати весь коментар
01.09.2021 15:49
+1
17 років людина чесала пузо в сінекурі. який вже з неї керівник? що в МВС взагалі кадри скінчилися!
показати весь коментар
01.09.2021 15:51
+1
А ВЫ ОЖИДАЛИ ТАМ УВИДЕТЬ ИНТЕЛЕКТУОЛВ?...
показати весь коментар
01.09.2021 19:16
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нацполицию Харьковщины возглавил начальник областного экспертно-криминалистического центра МВД Перлин - Цензор.НЕТ 4416
показати весь коментар
01.09.2021 15:45 Відповісти
Нацполицию Харьковщины возглавил начальник областного экспертно-криминалистического центра МВД Перлин - Цензор.НЕТ 5757
показати весь коментар
01.09.2021 15:47 Відповісти
какие одухатварённые литса !
показати весь коментар
01.09.2021 15:49 Відповісти
балбес, трус и бывалый... Нацполіцію Харківщини очолив начальник обласного експертно-криміналістичного центру МВС Перлін - Цензор.НЕТ 6961
показати весь коментар
01.09.2021 15:52 Відповісти
Матерый ментяра значит...
показати весь коментар
01.09.2021 15:49 Відповісти
17 років людина чесала пузо в сінекурі. який вже з неї керівник? що в МВС взагалі кадри скінчилися!
показати весь коментар
01.09.2021 15:51 Відповісти
Це якийсь каганат.
показати весь коментар
01.09.2021 15:58 Відповісти
А цей із чьїх буде?
показати весь коментар
01.09.2021 16:32 Відповісти
Дорогие мои детишечки.Сегодня мы будем учиться чистить Маузер
Нацполіцію Харківщини очолив начальник обласного експертно-криміналістичного центру МВС Перлін - Цензор.НЕТ 8866 Нацполіцію Харківщини очолив начальник обласного експертно-криміналістичного центру МВС Перлін - Цензор.НЕТ 4876
показати весь коментар
01.09.2021 16:36 Відповісти
А ВЫ ОЖИДАЛИ ТАМ УВИДЕТЬ ИНТЕЛЕКТУОЛВ?...
показати весь коментар
01.09.2021 19:16 Відповісти
не мелите уйни, в системе национальной полиции эксперты единственные у кого есть настоящее высшее образование. Вам понятней будет так: Аваков не соглашался уходить, пока Зеленский не назначит Перлина главой УНП в ХаО, а Герыча не вернёт на пост советника
показати весь коментар
01.09.2021 23:29 Відповісти
 
 