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Чоловік провіз поліцейського 5 км на капоті в Запорізькій області: у правоохоронця переломи обох ніг. ВІДЕО+ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

У Запорізькій області поліцейський отримав перелом обох ніг у результаті наїзду нетверезого водія. Травми отримала 13-річна пасажирка автомобіля.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

31 серпня близько 11 години ранку у середмісті селища міського типу Михайлівка співробітники сектору реагування патрульної поліції відділу № 3 Василівського районного управління поліції зупинили автомобіль "Мазда" за порушення правил дорожнього руху.

При перевірці документів, працівники сектору реагування патрульної поліції встановили, що за кермом перебуває місцевий житель 1950 року народження з явними ознаками алкогольного сп’яніння. В салоні автівки також знаходилась 13-річна пасажирка.

Співробітники поліції запропонували водієві пройти освідування в медичному закладі, проте він категорично відмовився, зачинився в салоні, завів двигун та скерував транспортний засіб на поліцейського. Внаслідок старший сержант поліції опинився на капоті іномарки. Однак це не зупинило водія і він продовжував набирати швидкість. "Мазда" проїхала майже 5 км на великій швидкості і зупинилася, коли скоїла зіткнення з деревом.

В результаті співробітник поліції отримав тяжкі тілесні ушкодження у вигляді переламу обох ніг. Крім того, у неповнолітньої пасажирки діагностовано струс головного мозку середнього ступеню тяжкості. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Трухін: Свою присутність на місці ДТП приховувати не намагався, максимально сприяв поліції

За результатами дій порушника затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) та ч. 2 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України. Найсуворіша санкція за цими статтями передбачає до дванадцяти років позбавлення волі.

Крім цього, відкрито кримінальне провадження за ст. 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу України. За скоєння цього особливо тяжкого злочину передбачене позбавлення волі на строк від дев'яти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

Також читайте: Нацполіцію Харківщини очолив начальник обласного експертно-криміналістичного центру МВС Перлін. ФОТО

Чоловік провіз поліцейського 5 км на капоті в Запорізькій області: у правоохоронця переломи обох ніг 01
Чоловік провіз поліцейського 5 км на капоті в Запорізькій області: у правоохоронця переломи обох ніг 02
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Топ коментарі
+47
Пьяных водил нужно сажать. Однозначно.
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01.09.2021 16:39
+43
А на что он рассчитывал? Что он Трухин?)
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01.09.2021 16:39
+19
Ну и какие это Порошенковские СМИ сняли эту новость? На Прямом было две новости об этой аварии. Одну сняли, другую дополнили.
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01.09.2021 16:53
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Пьяных водил нужно сажать. Однозначно.
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01.09.2021 16:39 Відповісти
ну ага, просто вот в Финляндии штраф за прев. скр. - выдали чет 160000 долл.
вот и тут бы так же
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01.09.2021 16:46 Відповісти
Або за п"янку -штраф-з/п за півроку і пожиттєве позбавлення прав !!!))))
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01.09.2021 17:34 Відповісти
В багатьох країнах штраф береться у відсотках від річного доходу громадянина))!! Тому одного мільйонера в одній з скандінавських країн оштрафували за перевищення швидкості на 300тис. доларів))!! А за П"янку там однозначно тюрьма))!! Мінімум півроку!! Чоловік провіз поліцейського 5 км на капоті в Запорізькій області: у правоохоронця переломи обох ніг - Цензор.НЕТ 5747
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01.09.2021 18:32 Відповісти
Головне карати всіх, включаючи тРухіна. Інакше клоунада.
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01.09.2021 17:21 Відповісти
И ... это еще и такси. Отличный таксист.
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02.09.2021 06:29 Відповісти
А на что он рассчитывал? Что он Трухин?)
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01.09.2021 16:39 Відповісти
Список СМИ, снявших материалы о пьяном ДТП «слуги» Трухина.

Друзья! Вашему вниманию список СМИ, которые под давлением Офиса президента или за деньги убрали новости о том что Слуга-нардеп Трухин в состоянии опьянения устроил тяжелое ДТП:

УНІАН, Сегодня, ТСН, Антикор, Главком, УНН - Українські Національні Новини, Аргументы и Факты, Comments.ua, Depo, Вести, Факты, Обозреватель, Телеграф, ГОРДОН, Фраза, NewsWeek, Вести-UA, Bigmir, Аргумент, Українські новини, Комсомольская правда в Украине, Голос.UA, Главк, Резонанс, Судебно-юридическая газета, Футбол 24, UA-Football, Isport, Meta-Ratings, 1927.kiev.ua, Динамо Киев от Шурика (убрали имя депутата), Sport.ua (убрали имя депутата), Football.ua

Делайте выводы… ПОЗОР!!
Обратите внимание, что владельцы СМИ, снявшие новости о тяжелом ДТП слуги-нардепа Трухина - Коломойский, Пинчук, Ахметов, Суркис, Порошенко и Гордон.

Какая замечательная компания сгорела… Вот так они привели к власти ЗЕ и его слуг!
https://www.economics-prorok.com/2021/09/%d1%81%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%ba-%d1%81%d0%bc%d0%b8-%d1%81%d0%bd%d1%8f%d0%b2%d1%88%d0%b8%d1%85-%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8b-%d0%be-%d0%bf%d1%8c%d1%8f%d0%bd%d0%be%d0%bc.html#more-140583
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01.09.2021 16:43 Відповісти
Ну и какие это Порошенковские СМИ сняли эту новость? На Прямом было две новости об этой аварии. Одну сняли, другую дополнили.
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01.09.2021 16:53 Відповісти
Головне обмазати лайном. А там хай відмиваються.
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01.09.2021 17:23 Відповісти
на Прямом открывалась ссылка не просто на новость, а на дополненную, где и про трухина, и подкуп сми тож)) плохо работаешь
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01.09.2021 17:58 Відповісти
Потому что мало платят Чоловік провіз поліцейського 5 км на капоті в Запорізькій області: у правоохоронця переломи обох ніг - Цензор.НЕТ 4703
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01.09.2021 18:58 Відповісти
КРУЧЕ ЧЕМ КАТАНИЕ НА БАНАНЕ...
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01.09.2021 16:42 Відповісти
1. 5 км?
2. стрелять можно?
3. когда свалил от "копов" и селл за руль?
4. - смеяться когда? ибо отсмеялись по ходу ролика.
5. "копы" это не мямлить и н сюсюкать, а кое-что делать.
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01.09.2021 16:44 Відповісти
и вообще нужно быть не копом а терминатором!..
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01.09.2021 17:06 Відповісти
а кстати, мент вполне мог бы достать ствол и наложить..... или в штаны, или свинца Чоловік провіз поліцейського 5 км на капоті в Запорізькій області: у правоохоронця переломи обох ніг - Цензор.НЕТ 3274
хотя они запуганные после Олейника.
но блин - чмо тупо мусора возит на скорости с капотом - можно бы и застрелить.... правда хз как потом останавливать корыто?
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02.09.2021 09:49 Відповісти
на швидкості перший варіант більш вірогідний! Чоловік провіз поліцейського 5 км на капоті в Запорізькій області: у правоохоронця переломи обох ніг - Цензор.НЕТ 7183
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02.09.2021 12:04 Відповісти
та шо там спорить - в ролике раптом 50м. провез мента, но блин не 5км. мент мог сто раз достать и разрядить сначала 5 пуль в лобовуху, и алкаш бы остановил тачку. так шо кто там, Монастырский - тупо продвигает закон, ибо я не понимаю иначе - мусор не мог остановить дурака - и был бы прав... наверное.
я бы застрелил. может мент атеист просто вот и терпел покатушки.
Огненный Рай блин, песня вспомнилась надо послушать
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02.09.2021 12:12 Відповісти
70 ЛЕТ.....ЖЖЕТ ВОДЯТЕЛ...
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01.09.2021 16:45 Відповісти
Озорной дедушка...
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01.09.2021 17:29 Відповісти
На фото не похож он на 70 летнего.
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01.09.2021 18:10 Відповісти
Таксисты - самые ватные и при этом довольно тупые.Одна сепарня там работает.Чего удивляться?
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01.09.2021 16:46 Відповісти
Зачем прыгать на капот? Выстрел или порез передней шины при попытке бегства и никуда он не уедет. Один должен стоять возле машины и не пускать за руль, если видно что пьяный.
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01.09.2021 16:48 Відповісти
Или просто забрать ключи. Тогда и стрелять не нужно.
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01.09.2021 16:49 Відповісти
Они так далеко не думают...
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01.09.2021 17:52 Відповісти
Взагалі то, при зупинці ТЗ, водій повинен сидіти в авто і руки на кермі тримати.
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01.09.2021 17:56 Відповісти
Так вышел и начал торговаться типа давайте договоримся. А потом кто его отпустил за руль уже после оценки состояния?
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02.09.2021 03:50 Відповісти
в статье сказано шо таксюра даже из авто не выходил.
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01.09.2021 20:09 Відповісти
Не в защиту алкаша, ну как же задолбали эти дешманские наезды "Сколько употреблял? А вчера пил?"... А когда говоришь давайте драгер, то почему то его с собой нету, говоришь вызавите экипаж у которого есть, сразу отпускают
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01.09.2021 16:48 Відповісти
Непрофессиональные действия полиции привели к травме самого полицейского и к сроку пьяному долбодятлу. Все справедливо и заслуженно, как по мне.
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01.09.2021 16:53 Відповісти
Ни хрена себе! На Книгу Рекордов Гиннеса не тянет? Пять Километров На Капоте! С Большой Скоростью!(с)... Честно говоря, я Такое- слышу впервые.
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01.09.2021 16:55 Відповісти
Надо там справа фото того полицая дорисовать
Чоловік провіз поліцейського 5 км на капоті в Запорізькій області: у правоохоронця переломи обох ніг - Цензор.НЕТ 4634
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01.09.2021 18:20 Відповісти
Убежать от лишения прав до лишения свободы на срок от 9 до 15... Шансон творит такие чудеса при прослушивании его сутки напролет.
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01.09.2021 16:56 Відповісти
это в как в фильме - за капот обнявшись ехал кто то... Чоловік провіз поліцейського 5 км на капоті в Запорізькій області: у правоохоронця переломи обох ніг - Цензор.НЕТ 1043 Чоловік провіз поліцейського 5 км на капоті в Запорізькій області: у правоохоронця переломи обох ніг - Цензор.НЕТ 286
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01.09.2021 16:59 Відповісти
Вова-твой?😂
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01.09.2021 17:02 Відповісти
Оба кина насмотрелись Чоловік провіз поліцейського 5 км на капоті в Запорізькій області: у правоохоронця переломи обох ніг - Цензор.НЕТ 170
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01.09.2021 17:04 Відповісти
Мені семидесятилітнього водія шкода куди більше,ніж поліцая з переламаними ногами,який при "перевірці документів обнаружив признакі алкогольного опянєнія"...Але нічого...Коп отримав незабутні враження протягом якихось п"яти кілометрів,а водій ці враження ще отримає на зоні...
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01.09.2021 17:04 Відповісти
да уж, водятел уже может и не выйти из зоны с таким сроком... Чоловік провіз поліцейського 5 км на капоті в Запорізькій області: у правоохоронця переломи обох ніг - Цензор.НЕТ 8095
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01.09.2021 17:09 Відповісти
на зоне деда не обидят!
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01.09.2021 17:27 Відповісти
На зоне в бараке будет в почете. А вертухаи задаром против него даже пальцем не пошевелят. Чет так кажется...
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01.09.2021 17:30 Відповісти
Интересно, коп заплатил за проезд? Чоловік провіз поліцейського 5 км на капоті в Запорізькій області: у правоохоронця переломи обох ніг - Цензор.НЕТ 9112
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01.09.2021 17:09 Відповісти
Запрыгнул на капот с особым цинизмом и прокатился зайцем. Чоловік провіз поліцейського 5 км на капоті в Запорізькій області: у правоохоронця переломи обох ніг - Цензор.НЕТ 9420
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01.09.2021 17:22 Відповісти
Передбачено довічне позбавлення волі,а якби був терористом -окупантом то отримав би
1.09.21 10:45
Гражданин Украины, вступивший в НВФ "Народное ополчение Донбасса", осужден на 8 лет тюрьмы, - контрразведка СБУ От така ху..я панове. Тож краще в окупанти.
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01.09.2021 17:09 Відповісти
Історія з розділу "50 років прожив а ума не нажив - ідіотом залишився" .
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01.09.2021 17:15 Відповісти
70 лет прожил, поумнел и понял шо бояться кого-то вредно и глупо.
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01.09.2021 17:32 Відповісти
Твій родичь?
Тепер у в'язниці подумає над тим що "глупо" а що розумно.
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02.09.2021 03:18 Відповісти
Ужас. Надо отстреливать на месте таких. Оказал сопротивление задержанию с угрозой жизни правоохранителя
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01.09.2021 17:31 Відповісти
Сначала нужно на гильотину тех кто уже отстреливал в 2014 году. Потом тех, кто их крышевал. Потом всех, у кого швейцарские часы на руках...
А до деда и очередь не дойдет, если по-нормальному порядок наводить...
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01.09.2021 17:42 Відповісти
Пусть этот дед замочит кого то из твоих близких. Потом побеседуем, дядя
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01.09.2021 18:28 Відповісти
Я сам такой дед! Лучше меня не трогай!
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01.09.2021 18:38 Відповісти
там бьі еще проверить в каких отношениях старая мразь с несовершенолетней пассажиркой
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01.09.2021 17:32 Відповісти
От ******* мусора на халяву кататись.
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01.09.2021 17:40 Відповісти
В Канаді чи Америці з нього скоріш за все зробили б решето.
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01.09.2021 17:41 Відповісти
Там бы наверное коп раньше сел за коррупцию на пожизненное!
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01.09.2021 17:44 Відповісти
Capitan Nemo 512f0824 Точно твій родич чи собутильник.
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02.09.2021 03:20 Відповісти
Почему он не стрелял? Оружие что для красоты выдали?
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01.09.2021 17:51 Відповісти
Наверное сидя на капоте неудобно целиться.
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01.09.2021 18:18 Відповісти
Разбить лобовое держась за капот можно запросто.
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02.09.2021 03:53 Відповісти
І на швидкості влетіти в кювет?
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01.09.2021 20:57 Відповісти
За горами, за лесами
Тонет бобик с мусорами.
Мусора кричат "Спасите!"
А братва им- "Х... сосите!©
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01.09.2021 18:04 Відповісти
ой, дурааак....
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01.09.2021 18:16 Відповісти
Миссия невыполнима блджад...

З.Ы. И ещё, почему гейклюб в Хмельницком открывать нельзя, а носить такую ********* футболку - можно? Нацжоны, ау! Недорабатываете!
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01.09.2021 18:18 Відповісти
Идиот Чоловік провіз поліцейського 5 км на капоті в Запорізькій області: у правоохоронця переломи обох ніг - Цензор.НЕТ 5517
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01.09.2021 18:35 Відповісти
ПРОЖИВ ЖИЗНЬ,НЕ НАЖИЛ УМА-ПРОСТО СТАРЫЙ ДУРАК...
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01.09.2021 19:13 Відповісти
так насколько я помню есть указ про то что при остановке авто водитель обязан положить свои клешни на капот и замереть! и исполнять указания полицейского, выходить из машины при его разрешении .предьявлять салон и багажник для осмотра! шаг в право шаг влево растрел.... ну это так я... а тут быкуют быдло всякое за ноздри и вытягивать **** за уши с салона или в окно. так даже в рашке делают давно ... ключи нужно вынимать с зажигания машину глушить. ну что сложно животных на место ставить?
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01.09.2021 19:44 Відповісти
Если выпиваю банку пива - в тот день за руль никогда не сяду.....
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01.09.2021 20:33 Відповісти
водила алко-дегенерат-псих.
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01.09.2021 20:35 Відповісти
В адекватних суспільствах, не вражених бацилою толерастії, таким просто голову відрубують...
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01.09.2021 20:55 Відповісти
70 лет, а такое чудит! Как он дожил до 70?
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01.09.2021 21:02 Відповісти
Не понял, шмаркля свой электорат спасать думает? Срочно по 200$ всем за удаление видосика.
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01.09.2021 22:01 Відповісти
71 год...еще и внучку чуть не убил
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01.09.2021 22:07 Відповісти
 
 