На під'їзній дорозі до Миколаєва стартував капітальний ремонт. ФОТО

Біля Миколаєва стартували роботи з капітального ремонту під'їзної дороги до обласного центру.

Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Миколаївській області, інформує Цензор.НЕТ.

"Відрізок траси I категорії має протяжність трохи більше 3 кілометрів. Ділянка капітального ремонту простягається від повороту на об'їзну міста Миколаєва до Тернівської кільцевої розв'язки", - йдеться в повідомленні.

Зараз шляховики в рамках президентської програми "Велике будівництво" займаються підготовчими роботами - фрезерують зношене асфальтобетонне покриття та розбирають прикрайкові плити в напрямку міста.

Рух транспорту здійснюється по одній смузі.

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Після ремонту нове покриття буде здатне витримувати значні навантаження, яких щодня зазнає ця ділянка дороги через інтенсивний трафік фур.

Нагадаємо, метою програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" є комфортний проїзд по Україні різними шляхами.



