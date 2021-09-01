На під'їзній дорозі до Миколаєва стартував капітальний ремонт. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Суспільство
Біля Миколаєва стартували роботи з капітального ремонту під'їзної дороги до обласного центру.
Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Миколаївській області, інформує Цензор.НЕТ.
"Відрізок траси I категорії має протяжність трохи більше 3 кілометрів. Ділянка капітального ремонту простягається від повороту на об'їзну міста Миколаєва до Тернівської кільцевої розв'язки", - йдеться в повідомленні.
Зараз шляховики в рамках президентської програми "Велике будівництво" займаються підготовчими роботами - фрезерують зношене асфальтобетонне покриття та розбирають прикрайкові плити в напрямку міста.
Рух транспорту здійснюється по одній смузі.
Після ремонту нове покриття буде здатне витримувати значні навантаження, яких щодня зазнає ця ділянка дороги через інтенсивний трафік фур.
Нагадаємо, метою програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" є комфортний проїзд по Україні різними шляхами.
Будь ласка, зачекайте...
А што там слышно нащщёт этой же дороги в 20кеме от этого самого поворота на кольцевую но в другую сторону - до Новой Одессы? Так и будем вприпрыжку ездить?
Зате, бажаю учіл проїхати дорогою від цієї траси через Докучаєве до Долинського. 6, ***** ШІСТЬ км десь всередині траси зробили і те не закінчили, наставили з обох кінців бордів - ВЕЛИКЕ КРАДІВНИЦТВО і усьо, ніде, нікого. А з траси до Докучаєво їхати можна тільки степом і ще й треба знати як. Бо основну трасу в 10 км їхати можна години три і то, можна не доїхати, ні на чому.