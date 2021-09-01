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Одеський прикордонник брав із торговців по $300 за безперешкодний проїзд машини з товаром, - СБУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

СБУ в Одеській області затримала військовослужбовця Подільського прикордонного загону ДПСУ, який налагодив корупційну схему.

Прикордонник систематично отримував "плату" від місцевих підприємців за "дозвіл" на проїзд прикордонною територією в одному з районів Одеської області автомобілів із товарами народного споживання, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Такса зловмисника була фіксованою і становила по 300 американських доларів за проїзд одного автомобіля з товаром. Таким чином прикордонник організував собі додаткове щомісячне "збільшення" в кілька десятків тисяч гривень до офіційної заробітної плати, а його начальники не звернули уваги або не хотіли звертати на те, як підвищився рівень добробуту підлеглого", - йдеться в повідомленні.

Зазначають, що 1 вересня співробітники СБУ і військової прокуратури затримали військовослужбовця під час одержання від одного з підприємців $900 за три автомобілі, "пропущені" за минулий місяць. За даними джерела з правоохоронних органів, трохи раніше прикордонник отримав ще $300 від цього ж підприємця як завдаток.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Затримано члена правління "Укрпрофоздоровниці", який вимагав 1 млн грн за відчуження санаторію профспілок, - прокуратура. ФОТО

Одеський прикордонник брав із торговців по $300 за безперешкодний проїзд машини з товаром, - СБУ 01
Одеський прикордонник брав із торговців по $300 за безперешкодний проїзд машини з товаром, - СБУ 02
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Топ коментарі
+13
канєшна, канєшна!
він діяв сам, а начальство просто не помітило зростання його добробуту!
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01.09.2021 20:02
+5
Ойц!!
Заложили свои же "коллеги"...
За демпинг...
Так мало исчо никто нэ брраал!!
🤑
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01.09.2021 20:08
+3
никогдатакогонебылоивотопять.
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01.09.2021 20:11
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канєшна, канєшна!
він діяв сам, а начальство просто не помітило зростання його добробуту!
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01.09.2021 20:02 Відповісти
никогдатакогонебылоивотопять.
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01.09.2021 20:11 Відповісти
а на Зеленского-то как похож
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01.09.2021 23:53 Відповісти
А чё, много ?
Надо ж ещё слугам раздать, чтоб не померли с голоду..
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01.09.2021 20:03 Відповісти
Звучит как детская задача по математике.
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01.09.2021 20:05 Відповісти
А помните пропавшего Начштаба этого отряда. Где-то в начале лета или в конце весны. Не может быть чтобы ему- не заносили подчиненные... там и два суицида было странных, этой весной... Плохи дела в этом отряде, похоже. Не так?
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01.09.2021 20:07 Відповісти
Пропал нач.штаба одесского погранотряда. А этот орёл из Подольского. Тот в казино резвился регулярно и долгов набрал, как собака блох, а этот на дорогах шакалил. Добробут повышал. Одеський прикордонник брав із торговців по $300 за безперешкодний проїзд машини з товаром, - СБУ - Цензор.НЕТ 209
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01.09.2021 20:16 Відповісти
Ага! А я полагал что подольский подчиняется одесскому. Оказывается нет. Ладно. Всё ещё хуже- у погранцов везде тотальная коррупция и бардак.
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01.09.2021 20:23 Відповісти
Нет. Они братья по бардаку. Одеський прикордонник брав із торговців по $300 за безперешкодний проїзд машини з товаром, - СБУ - Цензор.НЕТ 2161
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01.09.2021 22:18 Відповісти
та погадите, Аваков (то есть Манастырский сейчас отвечает за погранцов). Это что получается, они там все подряд получаются коррупционеры?
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01.09.2021 23:55 Відповісти
Ойц!!
Заложили свои же "коллеги"...
За демпинг...
Так мало исчо никто нэ брраал!!
🤑
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01.09.2021 20:08 Відповісти
нет на границе замка нихера -
денежку дал и в границе - "дыра" !
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01.09.2021 20:08 Відповісти
Пов'язалі погранца
За долЯри,
Ламца-дріца-гоп-ца-ца,
Тари-бари...
Одеський прикордонник брав із торговців по $300 за безперешкодний проїзд машини з товаром, - СБУ - Цензор.НЕТ 9364
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01.09.2021 20:31 Відповісти
Таможня добро не даёт ,она его берет !!!)))
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01.09.2021 20:15 Відповісти
Та таку дрібноту в Україні мають сотню за добу пакувати на нари !!)))
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01.09.2021 20:16 Відповісти
Не надо делать из народа дурныка. За ним стоит его начальство... и так далее до главного генерала в Киеве
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01.09.2021 20:17 Відповісти
но царь нипричьом, правда? бояре плохие)
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01.09.2021 23:56 Відповісти
Вобще то погранцы не имеют никакого отношения к грузам. Это дело таможни.
И только если он в договорняках с таможней то он мог решать вопросы провоза товара.
Так шо обогащался он в меру. Основное обогащение шло на таможню.
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01.09.2021 20:27 Відповісти
Теж мені дивина...
На кордоні всі єврики платять.
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01.09.2021 20:29 Відповісти
халтурил.. старыми брал)))
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01.09.2021 20:51 Відповісти
Якщо достатньо назбирав - виправдають ще й підвищення отримає. Не вперше і не в останнє.
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01.09.2021 20:51 Відповісти
1. На фото не 300 долларов.
2. Нет фото машины с товаром(как там в капитане Врунгеле? - "А-нука, покажите товар.").
3. Кого и зачем дурит Цензор такой подачей новостей?
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01.09.2021 21:13 Відповісти
А скільки тоді митники беруть?
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01.09.2021 21:19 Відповісти
Одеський прикордонник брав із торговців по $300 за безперешкодний проїзд машини з товаром, - СБУ - Цензор.НЕТ 8325
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01.09.2021 21:21 Відповісти
А скільки тоді митники беруть?
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01.09.2021 21:22 Відповісти
не в свое корито рило всунув от ї отримав... це якби участковий ,брав би хабар за перевищення швидкостей. або не правильну парковку...типу я тебе не бачив......
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01.09.2021 21:31 Відповісти
прикордонник не мае до вантажу справи... їого документи громадян справа а то митники... а воно свое рило всунуло... от так ...
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01.09.2021 21:35 Відповісти
Таможня на пунктах пропуска работает. А вне п/п там десятки дорог местных, по которым шастают все кому не лень. Фура не проедет, а бусики и уазики (от которых ВСУ отказываются, а контрабандисты не спешат) - аж бегом. И это кормушка погранцов и ментов местячковых. Ну и наверх до Киева, конечно. А где-то там уже, выше по течению, в эту речушку и полноводный таможенный приток впадает, не спорю.
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02.09.2021 01:18 Відповісти
 
 