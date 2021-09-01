Одеський прикордонник брав із торговців по $300 за безперешкодний проїзд машини з товаром, - СБУ. ФОТО

СБУ в Одеській області затримала військовослужбовця Подільського прикордонного загону ДПСУ, який налагодив корупційну схему.

Прикордонник систематично отримував "плату" від місцевих підприємців за "дозвіл" на проїзд прикордонною територією в одному з районів Одеської області автомобілів із товарами народного споживання, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Такса зловмисника була фіксованою і становила по 300 американських доларів за проїзд одного автомобіля з товаром. Таким чином прикордонник організував собі додаткове щомісячне "збільшення" в кілька десятків тисяч гривень до офіційної заробітної плати, а його начальники не звернули уваги або не хотіли звертати на те, як підвищився рівень добробуту підлеглого", - йдеться в повідомленні.

Зазначають, що 1 вересня співробітники СБУ і військової прокуратури затримали військовослужбовця під час одержання від одного з підприємців $900 за три автомобілі, "пропущені" за минулий місяць. За даними джерела з правоохоронних органів, трохи раніше прикордонник отримав ще $300 від цього ж підприємця як завдаток.

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