Одеський прикордонник брав із торговців по $300 за безперешкодний проїзд машини з товаром, - СБУ. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події
СБУ в Одеській області затримала військовослужбовця Подільського прикордонного загону ДПСУ, який налагодив корупційну схему.
Прикордонник систематично отримував "плату" від місцевих підприємців за "дозвіл" на проїзд прикордонною територією в одному з районів Одеської області автомобілів із товарами народного споживання, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
"Такса зловмисника була фіксованою і становила по 300 американських доларів за проїзд одного автомобіля з товаром. Таким чином прикордонник організував собі додаткове щомісячне "збільшення" в кілька десятків тисяч гривень до офіційної заробітної плати, а його начальники не звернули уваги або не хотіли звертати на те, як підвищився рівень добробуту підлеглого", - йдеться в повідомленні.
Зазначають, що 1 вересня співробітники СБУ і військової прокуратури затримали військовослужбовця під час одержання від одного з підприємців $900 за три автомобілі, "пропущені" за минулий місяць. За даними джерела з правоохоронних органів, трохи раніше прикордонник отримав ще $300 від цього ж підприємця як завдаток.
Будь ласка, зачекайте...
він діяв сам, а начальство просто не помітило зростання його добробуту!
Надо ж ещё слугам раздать, чтоб не померли с голоду..
Заложили свои же "коллеги"...
За демпинг...
Так мало исчо никто нэ брраал!!
🤑
денежку дал и в границе - "дыра" !
За долЯри,
Ламца-дріца-гоп-ца-ца,
Тари-бари...
И только если он в договорняках с таможней то он мог решать вопросы провоза товара.
Так шо обогащался он в меру. Основное обогащение шло на таможню.
На кордоні всі єврики платять.
2. Нет фото машины с товаром(как там в капитане Врунгеле? - "А-нука, покажите товар.").
3. Кого и зачем дурит Цензор такой подачей новостей?