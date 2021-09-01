Трьох громадян України, які входять до банди автовикрадачів, затримали в Польщі. ФОТОрепортаж

Поліція польського Катовіце разом з антитерористичним підрозділом і прикордонниками затримали шістьох членів польсько-української злочинної групи, яка займалася викраденням автомобілів і мотоциклів, скупкою викрадених автомобілів і наркозлочинністю.

Затримані - троє українців і троє поляків, уточнює Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.

Правоохоронці вилучили в них чотири мотоцикли та автомобіль, автозапчастини, 1,5 кг амфетаміну, марихуани і готівку.

Справою банди, учасники якої з 2020 року по всій країні гнали транспортні засоби та скуповували викрадені автомобілі та запчастини до них, з квітня займалися співробітники карного відділу головного штабу поліції Сілезького воєводства. Розслідування контролювала районна прокуратура в Мишкуві.

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"Слідчі відпрацювали злочинну групу і зібрали докази, а потім приступили до арешту. Їм допомагали поліцейські з Незалежного підрозділу з боротьби з тероризмом у Катовіце, а також офіцери прикордонної служби з Гребенного і Руди-Шльонської. В результаті скоординованої акції в декількох містах Сілезії і Малій Польщі всього заарештовано шість осіб - троє громадян України і троє громадян Польщі", - повідомили в поліції Сілезії.

Під час обшуків правоохоронці вилучили, зокрема, чотири мотоцикли і легковий автомобіль, а також автозапчастини вартістю приблизно 500 000 злотих. Вони також виявили електронні пристрої, що використовуються для крадіжки транспортних засобів, і 56 000 злотих готівкою. Крім того, силовики виявили 1,5 кг амфетаміну та 300 грамів марихуани, а також обладнання, що використовується для професійного вирощування конопель.

Усім затриманим пред'явлені звинувачення. Двоє громадян України взяті під тимчасовий арешт. Решта затриманих потрапили під нагляд поліції.

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