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Висунув язика: прессекретаря президента Никифорова розкритикували за пустотливе фото з Вашингтона. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Політика України

Прессекретар президента Володимира Зеленського Сергій Никифоров опублікував в соцмережах грайливе фото з американської столиці.

Фото опубліковано в Instagram прессекретаря, повідомляє Цензор.НЕТ.

Никифоров запостив дві фотографії: на одній він задумливо дивиться у далечінь, на інший з висунутим язиком вдає, що "тримає" Монумент Вашингтона. "1 чи 2?" - запропонував він підписникам вибрати.

 
 
 
 
 
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Допис, поширений Sergii Nykyforov (@sergii.nykyforov)

Коментарі виявилися переважно негативними.

"Дядя, ты дурак? Это смешно?", "Ляяяяяя, ты клоунидзе", "Я думала, это, может, фотошоп какой-то. Но нит. Какой позор сейчас представляет Украину на высшем уровне", "Испанский стыд", - пишуть коментатори.

Знайшлися й ті, хто підтримав веселий настрій Никифорова: вони ставлять усміхнені смайлики і пропонують залишити другу фотографію.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+79
хорошо что только язык . мог бы высунуть кое-что другое .
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02.09.2021 01:22
+72
Это официальное лицо в составе делегации, неадекват полнейший! Завтра русопропаганда напишет что Вашингтон посетели украинские юродивые попрошайки во главе с клоуном и будут правы, к сожалению, не говоря уже о том какое мнение сложится у американской стороны о делегации.
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02.09.2021 01:32
+70
Дегенерат.
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02.09.2021 01:27
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Придурок.
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03.09.2021 00:19 Відповісти
От замітье....Як тільки це стадо випустить із стойла десь поміж люди, так воно обізательно покаже своє іпануте нутро.
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03.09.2021 08:43 Відповісти
долб*** - он и в ОП-е - долб***......
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03.09.2021 20:35 Відповісти
Сходіть напишіть йому щось на Інстаграм)) Мавпочка ж хотіла стати зіркою, то розкажіть йому про те, що про нього, мавпу, думають нормальні українці. Правда він банить там швидко))
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04.09.2021 09:43 Відповісти
Висунув язика: прессекретаря президента Никифорова розкритикували за пустотливе фото з Вашингтона - Цензор.НЕТ 9124
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04.09.2021 14:46 Відповісти
*****, ну ******** какие-то, честное слово
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07.09.2021 15:58 Відповісти
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