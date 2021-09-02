Вандали розкопали масове поховання жертв Голокосту в Рівному. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події
Зловмисник викопав на місці поховання яму глибиною близько 1,5 метра.
Про це повідомляє Об'єднана єврейська громада України, інформує Цензор.НЕТ.
Акт вандалізму здійснили в урочищі "Сосонки", де поховано близько 17,5 тис. жертв Голокосту.
"Вчора була виявлена яма глибиною понад 1,5 метра, видно численні кістки. Копач злякався перехожих і покинув місце злочину, залишивши після себе всі робочі інструменти", - сказано в повідомленні організації.
"Побачили яму, зверху прямо кістки, в ямі кістки людські. Того, хто копав, хтось налякав, і він кинув там все, не маскуючи яму. Там відро, кістки, кістки зверху, рукавички. Була слідчо-оперативна група, знімали відбитки пальців з кирки, яку він залишив", - прокоментував керівник організації "Рівненська єврейська громада" Геннадій Фраєрман.
У поліції відкрили справу про наругу і розшукують того, хто вирив яму.
"В ямі була лопата, а поблизу - людські останки. За частиною 1 статті 297 Кримінального кодексу України (наруга над могилою) відкрито кримінальне провадження та проводяться оперативно-розшукові заходи щодо встановлення осіб, причетних до скоєного злочину", - пояснила прессекретар обласної поліції Світлана Карачун.
Санкція цієї статті передбачає штраф до 3400 гривень, арешт на строк до пів року, або обмеження чи позбавлення волі на строк до трьох років.
1 вересня, працівники спецкомбінату закопали яму.
Цього року незаконні розкопки в урочищі "Сосонки" здійснювалися не вперше - навесні, коли зійшов сніг, теж знаходили розкопані місця.
Будь ласка, зачекайте...
Машина - жигуль синий, номера не помню
Чувак - лысый, на ленина похож
Шо дальше?
Днк ?)))
Перепуганых гастриков так и садят на кичу
Можливо там будут ще декілька персон, але методом пошуку алібі, все стане на свої місця.
Можливо, це зробив профі, що не бере телефон на справу, але факти говорять, що це був не профі.
А так - левая улика
С кирки снять пальци - какворобья в поле поймать
Насмотрятся кино и боятся)))
На языке лягавых - висяк
А форумняе пинкертоны сейчас все найдут)))
Нет жывых свидетелей - нет дела
Разве шо сам статью с пола подымет
Відразу ж пішла гуляти чутка, що то рештки євреїв, постріляних німцями у війну.
І лише через кілька років, уже за Незалежності, у приватній бесіді з директором нашого краєзнавчого музею я дізнався, що ті рештки насправді належали жертвам більшовицьких катів 1920-1930-х років. Чекісти, щоб не заморочуватись, закопували вбитих українців прямо у себе в дворі. А чутки про євреїв пустили кагебісти, щоб приховати свої злочини. Рештки, до речі, тоді тихцем вивезли у невідомому напрямку. Десь прикопали. Ось така от історія про "жертв Голокосту".
Я о том, что на еврейском захоронении невозможно найти лежак зольдатиков Вермахта. По определению.
Скорее всего, рыли яму под какой то фундамент, и нашли захоронение.
Очередной гамновброс, про антисемитизм в Украине.
Расходимся, нас *******. )))))
Но там бывают такие скульптуры
Мабуть бурштин вже закінчується
похоже местные власти пора привлечь к ответу тоже,
это чимстый антисемитизм ...