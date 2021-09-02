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Вандали розкопали масове поховання жертв Голокосту в Рівному. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Зловмисник викопав на місці поховання яму глибиною близько 1,5 метра.

Про це повідомляє Об'єднана єврейська громада України, інформує Цензор.НЕТ.

Акт вандалізму здійснили в урочищі "Сосонки", де поховано близько 17,5 тис. жертв Голокосту.

"Вчора була виявлена ​​яма глибиною понад 1,5 метра, видно численні кістки. Копач злякався перехожих і покинув місце злочину, залишивши після себе всі робочі інструменти", - сказано в повідомленні організації.

Вандали розкопали масове поховання жертв Голокосту в Рівному 01Вандали розкопали масове поховання жертв Голокосту в Рівному 02

"Побачили яму, зверху прямо кістки, в ямі кістки людські. Того, хто копав, хтось налякав, і він кинув там все, не маскуючи яму. Там відро, кістки, кістки зверху, рукавички. Була слідчо-оперативна група, знімали відбитки пальців з кирки, яку він залишив", - прокоментував керівник організації "Рівненська єврейська громада" Геннадій Фраєрман.

Вандали розкопали масове поховання жертв Голокосту в Рівному 03

У поліції відкрили справу про наругу і розшукують того, хто вирив яму.

"В ямі була лопата, а поблизу - людські останки. За частиною 1 статті 297 Кримінального кодексу України (наруга над могилою) відкрито кримінальне провадження та проводяться оперативно-розшукові заходи щодо встановлення осіб, причетних до скоєного злочину", - пояснила прессекретар обласної поліції Світлана Карачун.

Санкція цієї статті передбачає штраф до 3400 гривень, арешт на строк до пів року, або обмеження чи позбавлення волі на строк до трьох років.

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1 вересня, працівники спецкомбінату закопали яму.

Вандали розкопали масове поховання жертв Голокосту в Рівному 04

Цього року незаконні розкопки в урочищі "Сосонки" здійснювалися не вперше - навесні, коли зійшов сніг, теж знаходили розкопані місця.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+11
По телефону можна відстежити дуже легко. Якщо поліція забажає, то знайде його дуже легко.
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02.09.2021 02:17
+9
Щось це лайно копало дуже вчасно - коли Україна запевняє США у відсутності антисемітизму. Знайти і на допит в СБУ.
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02.09.2021 02:35
+8
Все вандалы из раши, там нет ничего святого, только путин.
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02.09.2021 02:54
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По телефону можна відстежити дуже легко. Якщо поліція забажає, то знайде його дуже легко.
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02.09.2021 02:17 Відповісти
Так он отпечатки пальцев оставил, которые сняли с кирки. Так и найдут. Причём здесь телефон?
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02.09.2021 02:37 Відповісти
Не пишіть хэрні. Щоб знайшли по відбитках, має бути в базах. В базах, як правило ті, хто раніше притягався. Чи всіх підряд ловити по вулицях і відкатувати пальці на дактилоскопічну експертизу?
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02.09.2021 02:42 Відповісти
Элементарно. Он мог сдать их перед армейкой, на биометрический паспорт на эл. носителе требуется, на самой границе. Да где угодно...
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02.09.2021 02:53 Відповісти
Элементарно - помогал лысому грузить инструмент на днях в машину
Машина - жигуль синий, номера не помню
Чувак - лысый, на ленина похож
Шо дальше?
Днк ?)))
Перепуганых гастриков так и садят на кичу
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02.09.2021 04:38 Відповісти
може 4лєнін діда шукав мойшу бланка
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02.09.2021 06:49 Відповісти
Вандалы раскопали массовое захоронение жертв Холокоста в Ривном - Цензор.НЕТ 3832
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02.09.2021 07:56 Відповісти
штирлиц жеж переносил х/з чей чимидан...и праканала..но сомнительный осадок всё же остался...даже у зрителя
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02.09.2021 08:39 Відповісти
В Беларусі усатий зібрав з усього чоловічого населення базу відбитків та ДНК.
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02.09.2021 04:02 Відповісти
Телефон з'єднується з базою (т.н. сотою). Хто від'єднався від соти умовно в 6:00 (коли спугнули перехожі), а приєднався за 3 години до цього, той є підозрюваним.
Можливо там будут ще декілька персон, але методом пошуку алібі, все стане на свої місця.
Можливо, це зробив профі, що не бере телефон на справу, але факти говорять, що це був не профі.
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02.09.2021 04:00 Відповісти
Это если гастрабайтер немецкий раньше с работы ушол проканает))
А так - левая улика
С кирки снять пальци - какворобья в поле поймать
Насмотрятся кино и боятся)))
На языке лягавых - висяк
А форумняе пинкертоны сейчас все найдут)))
Нет жывых свидетелей - нет дела
Разве шо сам статью с пола подымет
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02.09.2021 04:33 Відповісти
а тєлєхвон був разовий а дядько бомж
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02.09.2021 06:52 Відповісти
так всі зараз в рукавицях копають
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02.09.2021 06:50 Відповісти
Щось це лайно копало дуже вчасно - коли Україна запевняє США у відсутності антисемітизму. Знайти і на допит в СБУ.
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02.09.2021 02:35 Відповісти
що там дядько шукав от в чому питання =зараз в умані біля 30 000 хасідів їх треба опитати
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02.09.2021 06:54 Відповісти
Так і знав, що богоізбранні обов*язково приплетуть антисемітизм.
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02.09.2021 07:43 Відповісти
У моєму райцентрі (Черкащина) у 80-х роках під час ремонту прибудинкових комунікацій робітники відкопали масове поховання. В самому центрі міста, поряд з райвідділом міліції.
Відразу ж пішла гуляти чутка, що то рештки євреїв, постріляних німцями у війну.
І лише через кілька років, уже за Незалежності, у приватній бесіді з директором нашого краєзнавчого музею я дізнався, що ті рештки насправді належали жертвам більшовицьких катів 1920-1930-х років. Чекісти, щоб не заморочуватись, закопували вбитих українців прямо у себе в дворі. А чутки про євреїв пустили кагебісти, щоб приховати свої злочини. Рештки, до речі, тоді тихцем вивезли у невідомому напрямку. Десь прикопали. Ось така от історія про "жертв Голокосту".
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02.09.2021 11:28 Відповісти
Все вандалы из раши, там нет ничего святого, только путин.
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02.09.2021 02:54 Відповісти
у нас своих дегенератов хватает. Например, греческую Ольвию (с. Парутино) не кацапы грабят, а свои местные селяне. Даже великий "патриот" Украины Ющенко приложил к этому свои "чистые" руки
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02.09.2021 06:02 Відповісти
а не представитель ли этот копатель коренной нации, уничтожавшей украинцев в период с 1917 по 1991 год?
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02.09.2021 03:10 Відповісти
він він ''ізвращєнєц''
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02.09.2021 06:55 Відповісти
Хрена там будут пальчики на кирке. Чудик в перчатках работал. Вон, в тексте:"Там ведро, кости, кости сверху, перчатки"(с). Коп в полуметре от асфальта(верхняя фотка). Стремное местечко, надо сказать, однако- рискнул! Видать сигнал МД был очень заманчив! Да и МД не простой, если на 1,5 метра взял- это очень качественный "глубинник". И- не дешевый. Дискретность сигнала имелась и показала- рыжьё! И вовсе не факт, что его кто-то напугал, вполне мог до "цели" нарыть и выполнив миссию- свалить. Тока не один он был, как минимум- трое. Двое рыли, а один, сверху- отвал грунта обычным МД прозванивал. Иначе- никак!
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02.09.2021 05:13 Відповісти
Шо там искать-то можно ценного металлодетектором? Рояль с которым Рабинович шел на расстрел?
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02.09.2021 05:54 Відповісти
Я сам удивлен, но, полагаю что что мог кто-то из жертв прихватить с собой какое -нибудь количество рыжья. Я не знаю какая там процедура была расстрела. Могли и не раздевая жертв- сразу расстреливать. Иначе я не вижу смысла этого копа, который отчетливо криминальный, нижняя фотка- мемориал- вот он!
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02.09.2021 05:58 Відповісти
...а, коронки из жёлтого металла? Чать не фашисты ведь: коронки на строительство Фау-2 не вырывали...
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02.09.2021 06:55 Відповісти
Зубы на такой глубине никакой детектор не найдет.
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02.09.2021 07:07 Відповісти
коли холокостили мабуть ''зуби'' забули
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02.09.2021 06:57 Відповісти
черный копатель. Скорее всего искал военное погребение. Такие придурки роют где попало и что попало. Потому что склепы на старых кладбищах давно все разграблены и не один раз
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02.09.2021 05:47 Відповісти
Не соглашусь. Всё тут правильно, даже брезент подстелили, на нем удобней финальный поиск. Вызвонить на 1,5 м золотой зуб, а потом копать на мемориале- это невозможно, риск неоправдан, а мемориал- вот он- на нижней фотке, рядышком, не отмазаться никак. Значит вызвонили что-то покрупнее, заранее... подготовились... рыть ночью- невозможно, нужен свет, который выдаст копарей моментально, потому- копали с раннего утра, и торопились, понятно.
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02.09.2021 05:54 Відповісти
Спорить можно долго. Давно, в моем городе интернациональное кладбище уничтожали. Так был у нас во дворе любитель туда на промысел ходить. То каску притащит, то крест немецкий. Может чего и круче находил, не знаю. Только очень может быть искали именно награды и прочие военные цацки Элементарная спичечница в хорошем состооянии может сотку баксов стоить
Вандалы раскопали массовое захоронение жертв Холокоста в Ривном - Цензор.НЕТ 5041
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02.09.2021 06:11 Відповісти
Ух, ты!!! Вот это хабар знатный! Я впервые вижу, честно говоря, в таком изумительном состоянии.

Я о том, что на еврейском захоронении невозможно найти лежак зольдатиков Вермахта. По определению.
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02.09.2021 06:16 Відповісти
так дурачье историю не учит.
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02.09.2021 06:27 Відповісти
потому и сотка, что хрен найдешь)
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02.09.2021 09:26 Відповісти
А ты хотел чтобы рыцарские кресты и ордена Красного знамени в лесу как грибы росли Вандали розкопали масове поховання жертв Голокосту в Рівному - Цензор.НЕТ 5850? Сейчас черных копателей с МИ в разы больше чем археологов с лопаами
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03.09.2021 03:35 Відповісти
нет, конечно. констатирую)
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03.09.2021 09:17 Відповісти
...рыли под видом водоканальцев, поди.
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02.09.2021 06:57 Відповісти
чи кабельників
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02.09.2021 08:43 Відповісти
Как говорил Станиславский ( не верю) .

Скорее всего, рыли яму под какой то фундамент, и нашли захоронение.

Очередной гамновброс, про антисемитизм в Украине.

Расходимся, нас *******. )))))
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02.09.2021 07:29 Відповісти
Бред. Это, если коротко.
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02.09.2021 07:32 Відповісти
Бред ? У нас сентябрь, желтые листья, а на фото одуванчики цветут ))) Когда была сделано фото ? Подсказать когда цветут одуванчики, или сами найдете ? Яма имеет четкую геометрию, это говорит о том что у тех кто попал, было тех.задание. Никаким вандализмом там и не пахнет. Тема для лохов. ))))
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02.09.2021 11:17 Відповісти
Очень похоже, что собирались устаеовить бигморду слуги урода, или про велыке крадивныцтво.
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02.09.2021 08:08 Відповісти
який фундамент в парку?
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02.09.2021 08:27 Відповісти
Я понимаю, что ты дремучий и небыл никогда в парке.
Но там бывают такие скульптуры
Вандалы раскопали массовое захоронение жертв Холокоста в Ривном - Цензор.НЕТ 2312

Вандалы раскопали массовое захоронение жертв Холокоста в Ривном - Цензор.НЕТ 9799
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02.09.2021 08:47 Відповісти
значить ти ніколи не був в Рівному Вандали розкопали масове поховання жертв Голокосту в Рівному - Цензор.НЕТ 3890
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02.09.2021 10:58 Відповісти
Шукачі бурштину переключились на пошуки золотих зубів з могил.
Мабуть бурштин вже закінчується Вандалы раскопали массовое захоронение жертв Холокоста в Ривном - Цензор.НЕТ 2185
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02.09.2021 08:23 Відповісти
та вы задрали каком ривном-ровно
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02.09.2021 08:36 Відповісти
незвично, канєшно, но такії новації...
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02.09.2021 08:45 Відповісти
а де буква i,,??
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02.09.2021 14:21 Відповісти
і?
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02.09.2021 14:29 Відповісти
ну да
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02.09.2021 18:34 Відповісти
біндєри клятиє, єщьо і на малорасійскам пішут
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02.09.2021 10:09 Відповісти
асфальт не над могилой положен ?
похоже местные власти пора привлечь к ответу тоже,
это чимстый антисемитизм ...
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02.09.2021 09:07 Відповісти
Во многих городах сейчас на месте старых (до 30-х годов) кладбищ- парки и стадионы. В основном это Харьков, Киев, Днепр.
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02.09.2021 09:21 Відповісти
То комунальник лайтбокс збиралися ставити, а відкопали кістки і пішли виясняти.
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02.09.2021 10:07 Відповісти
Зразу після війни всякі порпалися в таких могилах "золото" шукали. Бо вважалося, що євреї завжди золото накопичують.
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02.09.2021 10:12 Відповісти
Що можна взяти з могили померлого з голодовки? Таки придурки.
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02.09.2021 10:37 Відповісти
 
 