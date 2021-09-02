Вандали розкопали масове поховання жертв Голокосту в Рівному. ФОТО

Зловмисник викопав на місці поховання яму глибиною близько 1,5 метра.

Про це повідомляє Об'єднана єврейська громада України, інформує Цензор.НЕТ.

Акт вандалізму здійснили в урочищі "Сосонки", де поховано близько 17,5 тис. жертв Голокосту.

"Вчора була виявлена ​​яма глибиною понад 1,5 метра, видно численні кістки. Копач злякався перехожих і покинув місце злочину, залишивши після себе всі робочі інструменти", - сказано в повідомленні організації.

"Побачили яму, зверху прямо кістки, в ямі кістки людські. Того, хто копав, хтось налякав, і він кинув там все, не маскуючи яму. Там відро, кістки, кістки зверху, рукавички. Була слідчо-оперативна група, знімали відбитки пальців з кирки, яку він залишив", - прокоментував керівник організації "Рівненська єврейська громада" Геннадій Фраєрман.

У поліції відкрили справу про наругу і розшукують того, хто вирив яму.

"В ямі була лопата, а поблизу - людські останки. За частиною 1 статті 297 Кримінального кодексу України (наруга над могилою) відкрито кримінальне провадження та проводяться оперативно-розшукові заходи щодо встановлення осіб, причетних до скоєного злочину", - пояснила прессекретар обласної поліції Світлана Карачун.

Санкція цієї статті передбачає штраф до 3400 гривень, арешт на строк до пів року, або обмеження чи позбавлення волі на строк до трьох років.

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1 вересня, працівники спецкомбінату закопали яму.

Цього року незаконні розкопки в урочищі "Сосонки" здійснювалися не вперше - навесні, коли зійшов сніг, теж знаходили розкопані місця.