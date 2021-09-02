Зеленський прибув до Каліфорнії. Мерію Сан-Франциско підсвітили кольорами українського прапора, - ОПУ. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Політика України Суспільство
В рамках робочого візиту до США президент України Володимир Зеленський прибув до Каліфорнії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
На честь приїзду глави Української держави будівля мерії міста Сан-Франциско з ініціативи влади штату підсвітили кольорами українського прапора. Це перший візит президента України до Каліфорнії за всю історію незалежності нашої держави.
Топ коментарі
+10 Підлога Маккартні
показати весь коментар02.09.2021 09:22
+8 violator
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+7 Andy Tiger
показати весь коментар02.09.2021 09:24
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аля поехало оно баксы зарабатывать кормилец и спаситель украинского народа.учись студент- вчера он по рублевкам и конча заспам ездил.а сейчас развлекает амеровскую публику
Ты не перепутал может тебе не на Цензоре,
а в ОдноВатниках - надо свои сопли по монитору размазывать?
Почитай, валенок!
А цей ще і в казино заїде, спустить кілька мульйонів з казни.
Чого він полетів дивитись на акторів за наш рахунок ?
Чи ти вважаєш, що президенти мають домовлятись з акторами та продюсерами про кінозйомки ? Де таке в Конституції написано ?
Тим часом, просто порахуй скільки нам обійшовся зелін вояж, адже штати велика країна.
А таких - просто не буває
Слава Богу , хоч змінність влади працює , а не як у деяких ...
Багато з тих , що критикував Порошенка при владі - зараз - за нього
Ней Зе закінчить президенство - тоді будемо оцінювати та говорити