УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13129 відвідувачів онлайн
Новини Фото Політика УкраїниСуспільство
3 924 56
Зеленський (17467) Каліфорнія (19) США (14495) прапор (435)

Зеленський прибув до Каліфорнії. Мерію Сан-Франциско підсвітили кольорами українського прапора, - ОПУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

В рамках робочого візиту до США президент України Володимир Зеленський прибув до Каліфорнії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

На честь приїзду глави Української держави будівля мерії міста Сан-Франциско з ініціативи влади штату підсвітили кольорами українського прапора. Це перший візит президента України до Каліфорнії за всю історію незалежності нашої держави.

Зеленський прибув до Каліфорнії. Мерію Сан-Франциско підсвітили кольорами українського прапора, - ОПУ 01
Зеленський прибув до Каліфорнії. Мерію Сан-Франциско підсвітили кольорами українського прапора, - ОПУ 02
Зеленський прибув до Каліфорнії. Мерію Сан-Франциско підсвітили кольорами українського прапора, - ОПУ 03

Читайте: Кулеба: Зеленський і Байден вивели відносини України і США на новий рівень

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+10
Дурне поїхало в турне? Зеленский прибыл в Калифорнию. Мэрию Сан-Франциско подсветили цветами украинского флага, - ОПУ - Цензор.НЕТ 3104
показати весь коментар
02.09.2021 09:22
+8
умным и честным Зелю считают только его недалекие избиратели . насекомые и иные низшие формы жизни . совпадение господа зебобики ? Зеленский прибыл в Калифорнию. Мэрию Сан-Франциско подсветили цветами украинского флага, - ОПУ - Цензор.НЕТ 163
показати весь коментар
02.09.2021 09:29
+7
там ближче до Мексики, ціни на кокс нижчі
показати весь коментар
02.09.2021 09:24
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дурне поїхало в турне? Зеленский прибыл в Калифорнию. Мэрию Сан-Франциско подсветили цветами украинского флага, - ОПУ - Цензор.НЕТ 3104
показати весь коментар
02.09.2021 09:22 Відповісти
промо тур комик трупы дибильный квартал.....
аля поехало оно баксы зарабатывать кормилец и спаситель украинского народа.учись студент- вчера он по рублевкам и конча заспам ездил.а сейчас развлекает амеровскую публику
показати весь коментар
02.09.2021 09:52 Відповісти
там ближче до Мексики, ціни на кокс нижчі
показати весь коментар
02.09.2021 09:24 Відповісти
І легалайз на траву...
показати весь коментар
02.09.2021 09:37 Відповісти
крыза....затариться надо.да и своим корешам-наркоманам подгон сделать...боюсь что после его приезда будет еще больше ()() в стране
показати весь коментар
02.09.2021 09:54 Відповісти
интересно,чего ожидать Калифорнии от визита скомороха?
показати весь коментар
02.09.2021 09:24 Відповісти
Разлом сан андреас Зеленский прибыл в Калифорнию. Мэрию Сан-Франциско подсветили цветами украинского флага, - ОПУ - Цензор.НЕТ 5895 Зеленский прибыл в Калифорнию. Мэрию Сан-Франциско подсветили цветами украинского флага, - ОПУ - Цензор.НЕТ 6676
показати весь коментар
02.09.2021 09:26 Відповісти
Зеленский прибыл в Калифорнию. Мэрию Сан-Франциско подсветили цветами украинского флага, - ОПУ - Цензор.НЕТ 5699
показати весь коментар
02.09.2021 09:26 Відповісти
Трясця твоїй тещі. Це ж володимир зеленський, тікаєм звідси Зеленский прибыл в Калифорнию. Мэрию Сан-Франциско подсветили цветами украинского флага, - ОПУ - Цензор.НЕТ 6701Зеленский прибыл в Калифорнию. Мэрию Сан-Франциско подсветили цветами украинского флага, - ОПУ - Цензор.НЕТ 4268Зеленский прибыл в Калифорнию. Мэрию Сан-Франциско подсветили цветами украинского флага, - ОПУ - Цензор.НЕТ 4268
Зеленский прибыл в Калифорнию. Мэрию Сан-Франциско подсветили цветами украинского флага, - ОПУ - Цензор.НЕТ 2510
показати весь коментар
02.09.2021 09:29 Відповісти
Велике Руйнівництво Зеленский прибыл в Калифорнию. Мэрию Сан-Франциско подсветили цветами украинского флага, - ОПУ - Цензор.НЕТ 6054
показати весь коментар
02.09.2021 09:31 Відповісти
У тебя тут какой то козломордый скулеж...
Ты не перепутал может тебе не на Цензоре,
а в ОдноВатниках - надо свои сопли по монитору размазывать?
показати весь коментар
02.09.2021 09:35 Відповісти
Якусь катаклізьму.
показати весь коментар
02.09.2021 09:26 Відповісти
Лесные пожары, землетрясение, ураган?
показати весь коментар
02.09.2021 09:41 Відповісти
я раша тв переглядаю там де Скабєєва ..Так от там вчора тоже рвались пукани особено у Пригожіна ..Всі кацапи гонять на Зеленського і кажуть шо він клоун і поїхав у турне по США ...Совпадєніє товасчі порохоботи ?чи може ви не товарісчі , а господа порохоботи ?
показати весь коментар
02.09.2021 09:26 Відповісти
они просто Цензор почитуют Зеленский прибыл в Калифорнию. Мэрию Сан-Франциско подсветили цветами украинского флага, - ОПУ - Цензор.НЕТ 2492
показати весь коментар
02.09.2021 09:27 Відповісти
Зебобіки отримують обратку того що запустили в 19 році і нехай не кажуть що мало.
показати весь коментар
02.09.2021 09:28 Відповісти
умным и честным Зелю считают только его недалекие избиратели . насекомые и иные низшие формы жизни . совпадение господа зебобики ? Зеленский прибыл в Калифорнию. Мэрию Сан-Франциско подсветили цветами украинского флага, - ОПУ - Цензор.НЕТ 163
показати весь коментар
02.09.2021 09:29 Відповісти
Я знаю многих людей в реале, которые не разочаровались и поддерживают зелупу. И это очень печально Зеленский прибыл в Калифорнию. Мэрию Сан-Франциско подсветили цветами украинского флага, - ОПУ - Цензор.НЕТ 6034
показати весь коментар
02.09.2021 09:33 Відповісти
мудрий нарід
показати весь коментар
02.09.2021 09:35 Відповісти
скажу больше . я знаю людей которые разочаровались в Зельке но все равно его поддерживают Зеленский прибыл в Калифорнию. Мэрию Сан-Франциско подсветили цветами украинского флага, - ОПУ - Цензор.НЕТ 5421 в общем поле не паханное для психиатров Зеленский прибыл в Калифорнию. Мэрию Сан-Франциско подсветили цветами украинского флага, - ОПУ - Цензор.НЕТ 9597
показати весь коментар
02.09.2021 09:36 Відповісти
Дело в том, что других годных просто нет.
показати весь коментар
02.09.2021 09:38 Відповісти
Если бы во втором туре презедентских был путин и порошенко, проголосовали бы за *****. лишь бы не Барыга Зеленський прибув до Каліфорнії. Мерію Сан-Франциско підсвітили кольорами українського прапора, - ОПУ - Цензор.НЕТ 604
показати весь коментар
02.09.2021 09:39 Відповісти
а исходя из каких критериев ты пришел к выводу что Зеля годен ? Зеленський прибув до Каліфорнії. Мерію Сан-Франциско підсвітили кольорами українського прапора, - ОПУ - Цензор.НЕТ 6861
показати весь коментар
02.09.2021 09:40 Відповісти
По установке от главного бото-фермера.
показати весь коментар
02.09.2021 09:48 Відповісти
Как догадался?
показати весь коментар
02.09.2021 09:55 Відповісти
Я тебе про других, а не про этого.
показати весь коментар
02.09.2021 09:55 Відповісти
нет уж мил человек . ты написал . цитирую " других годных просто нет" . из этого я делаю вывод что годен только этот . остальные до такого высокого уровня просто не доросли . по этому дублирую вопрос - исходя из каких критериев ты пришел к выводу что Зеля годен ?
показати весь коментар
02.09.2021 10:03 Відповісти
Для тупых повторяю: "Я тебе про других, а не про этого."
показати весь коментар
02.09.2021 10:38 Відповісти
для особо тупых которые считают себя особо умными разъясняю . этот тоже не годен Зеленський прибув до Каліфорнії. Мерію Сан-Франциско підсвітили кольорами українського прапора, - ОПУ - Цензор.НЕТ 84
показати весь коментар
02.09.2021 10:43 Відповісти
Зеленський прибув до Каліфорнії. Мерію Сан-Франциско підсвітили кольорами українського прапора, - ОПУ - Цензор.НЕТ 9763

Почитай, валенок! Зеленський прибув до Каліфорнії. Мерію Сан-Франциско підсвітили кольорами українського прапора, - ОПУ - Цензор.НЕТ 506
показати весь коментар
02.09.2021 10:57 Відповісти
и тебе бы не мешало тупорылый Зеленський прибув до Каліфорнії. Мерію Сан-Франциско підсвітили кольорами українського прапора, - ОПУ - Цензор.НЕТ 4304
показати весь коментар
02.09.2021 10:58 Відповісти
Опять... См. выше. Зеленський прибув до Каліфорнії. Мерію Сан-Франциско підсвітили кольорами українського прапора, - ОПУ - Цензор.НЕТ 3208
показати весь коментар
02.09.2021 11:11 Відповісти
Насекомые это тебе сами сказали?
показати весь коментар
02.09.2021 09:37 Відповісти
обратил внимание что мухам нравятся экскременты . они просто должны обожать такое говно как Зелька
показати весь коментар
02.09.2021 09:38 Відповісти
********* колись і яника критикувала - за Межигір'я, як не дивно... То по твоїй логіці, кожен, хто критикував яника за Межигір'я, - кацапський шпійон???
показати весь коментар
02.09.2021 09:38 Відповісти
Ти таке тупе, що не розумієш? Точно зебіл. Вам ідіотам в 19-му підсунули того клоуна, щоб сьогодні мати з чого сміятись. І з нього, і з вас, придурків. Бачили очі, що купували, тепер жеріть. А вас, дебілів, попереджали ж!
показати весь коментар
02.09.2021 09:50 Відповісти
Зеленський прибув до Каліфорнії. Мерію Сан-Франциско підсвітили кольорами українського прапора, - ОПУ - Цензор.НЕТ 9096
показати весь коментар
02.09.2021 09:41 Відповісти
Президент Зеленский Молодец. У врагов Украины просто истерика 😀
показати весь коментар
02.09.2021 09:45 Відповісти
В тебе язик ще не болить дупичі вилизувати ?
показати весь коментар
02.09.2021 09:47 Відповісти
У нього язик з підвищеною шершавістю.
показати весь коментар
02.09.2021 15:53 Відповісти
Позитивных результатов очень много.Если ты научился пользоватся поисковиком в интернете ,то найдёшь позитные результаты .
показати весь коментар
02.09.2021 17:29 Відповісти
Щось я не пригадую, щоб Порошенко катався штатами. Він зробив офіційну справу і додому.
А цей ще і в казино заїде, спустить кілька мульйонів з казни.
показати весь коментар
02.09.2021 09:46 Відповісти
Откуда инфа?
показати весь коментар
02.09.2021 09:51 Відповісти
А в ЗЕ-дебіла сумніви? Лише одна екскурсія в НАСА в скільки нам обійшлась? А тепер Каліфорнія? Якого хрону воно туди поперлось? Лєнка захотіла? Там кожна година його перебування то сотні тисяч зелених американських президентів з наших кишень. Ти, дебіли їх багато маєш?
показати весь коментар
02.09.2021 09:58 Відповісти
А скільки коштує подорож Америкою ? Порахуєш ?
Чого він полетів дивитись на акторів за наш рахунок ?
Чи ти вважаєш, що президенти мають домовлятись з акторами та продюсерами про кінозйомки ? Де таке в Конституції написано ?
Тим часом, просто порахуй скільки нам обійшовся зелін вояж, адже штати велика країна.
показати весь коментар
02.09.2021 10:01 Відповісти
Порахувати, скільки пального спалить аеробус за політ з Вашингтона до Лос-Анджелеса і назад, інтелект не дозволяє? Плюс готелі і тд...
показати весь коментар
02.09.2021 10:56 Відповісти
В Порошенка крім офіційних зустрічей було - зустріч з діаспорою, зустріч з впливовим конгресменом, економічний форум... В Шмарклі - НАСА, музей, сонячна Каліфорнія, селфі на фоні Білого дому, селфі на фоні Конгресу, селфі з хот-догом... Ну, в принципі, як завжди. Жаль, у Вашингтоні на вулицях шаурми не продають і тротуарних фонтанів нема...
показати весь коментар
02.09.2021 09:55 Відповісти
Так , в Україні живе мрія про ідеального президента !

А таких - просто не буває Зеленський прибув до Каліфорнії. Мерію Сан-Франциско підсвітили кольорами українського прапора, - ОПУ - Цензор.НЕТ 7400
Слава Богу , хоч змінність влади працює , а не як у деяких ...
Багато з тих , що критикував Порошенка при владі - зараз - за нього Зеленський прибув до Каліфорнії. Мерію Сан-Франциско підсвітили кольорами українського прапора, - ОПУ - Цензор.НЕТ 5341
Ней Зе закінчить президенство - тоді будемо оцінювати та говорити Зеленський прибув до Каліфорнії. Мерію Сан-Франциско підсвітили кольорами українського прапора, - ОПУ - Цензор.НЕТ 6170
показати весь коментар
02.09.2021 11:03 Відповісти
Самое страшное позади.Теперь можно расслабиться,и попутешествовать.)
показати весь коментар
02.09.2021 12:42 Відповісти
Калифорния это Украина..сало американске и ********** пожрет..потрескает за обе щоки а я жрати хочу Зеленський прибув до Каліфорнії. Мерію Сан-Франциско підсвітили кольорами українського прапора, - ОПУ - Цензор.НЕТ 4338
показати весь коментар
02.09.2021 13:31 Відповісти
синий вижу а жолтый где..
показати весь коментар
02.09.2021 13:33 Відповісти
 
 