Зеленський прибув до Каліфорнії. Мерію Сан-Франциско підсвітили кольорами українського прапора, - ОПУ. ФОТОрепортаж

В рамках робочого візиту до США президент України Володимир Зеленський прибув до Каліфорнії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

На честь приїзду глави Української держави будівля мерії міста Сан-Франциско з ініціативи влади штату підсвітили кольорами українського прапора. Це перший візит президента України до Каліфорнії за всю історію незалежності нашої держави.







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