П'ятикілометрову ділянку дороги повністю відремонтували на Рівненщині, - ОДА. ФОТОрепортаж

Між селом Данчиміст і містом Костопіль повністю відремонтували 5-км ділянку дороги, яка є частиною траси державного значення Н-25 Городище - Рівне - Старокостянтинів.

Про це повідомляє в Facebook глава Рівненської ОДА Віталій Коваль, інформує Цензор.НЕТ.

"Це зовсім інший, новий підхід до робіт. Якщо у 2017-2018 роках в області робилися ремонти шляхом заміни лише верхнього шару, то сьогодні ми реконструюємо основу. Вона зроблена з органо-мінеральної суміші. Далі йде нижній шар – крупнозернистий асфальт та верхній – щебенево-мастичний асфальтобетон", - підкреслив голова ОДА.

За словами Коваля, така технологія робить дорожнє полотно більш стійким.

Дорожники, за даними Рівненської ОДА, облаштували також пішохідні доріжки і тротуари, автобусні зупинки, дорожні знаки, поручневе і бар'єрне огородження, світлові опори, освітлення, розмітку та капітально відремонтували міст (км 112 + 623).

Вартість ремонту ділянки становить понад 120 млн гривень.

Нагадаємо, метою програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" є комфортний проїзд по Україні різними шляхами.





