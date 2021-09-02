П'ятикілометрову ділянку дороги повністю відремонтували на Рівненщині, - ОДА. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж
Між селом Данчиміст і містом Костопіль повністю відремонтували 5-км ділянку дороги, яка є частиною траси державного значення Н-25 Городище - Рівне - Старокостянтинів.
Про це повідомляє в Facebook глава Рівненської ОДА Віталій Коваль, інформує Цензор.НЕТ.
"Це зовсім інший, новий підхід до робіт. Якщо у 2017-2018 роках в області робилися ремонти шляхом заміни лише верхнього шару, то сьогодні ми реконструюємо основу. Вона зроблена з органо-мінеральної суміші. Далі йде нижній шар – крупнозернистий асфальт та верхній – щебенево-мастичний асфальтобетон", - підкреслив голова ОДА.
За словами Коваля, така технологія робить дорожнє полотно більш стійким.
Дорожники, за даними Рівненської ОДА, облаштували також пішохідні доріжки і тротуари, автобусні зупинки, дорожні знаки, поручневе і бар'єрне огородження, світлові опори, освітлення, розмітку та капітально відремонтували міст (км 112 + 623).
Вартість ремонту ділянки становить понад 120 млн гривень.
Нагадаємо, метою програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" є комфортний проїзд по Україні різними шляхами.
Будь ласка, зачекайте...
Пиарицца стали на дорогах дохрена - это факт, да.
в прежние времена бумаги не хватило бы...
а щаз всё не так
Ця реклама теж входить в кошторис ремонту ?
Й нагадаю,метою програми Зєльонкіна "Велике будівництво",-передвиборчий піар ,розкрадання через відкати,й величезний борговий тягар на бюджет(щорічно мільярди доларів).
Якісно,ага.
ура, это достойно новости тут - не ну а чо - совершенно такая же новость - строитель построил дом, или служитель отслужил месяц или поп отпел покойника, или продавец продал Васе бытылку.
и вот это дороже получилось чем на Байденщине строят бетонные шоссе.
(мммм, этот хруст свежих купюр в чемодане Главаря ОГА, ага))))
просто настільки замислувато висрала ця голова ОДА, шо видно вона не збоку стояла при буд-ві 5км. траси. ну смішно - мало ж не ракету з лайкою і юркою запустили, нє?
Да вы, господа, не ох у ели ли?!