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дороги (1505) Рівненщина (911) Велике будівництво (718)

П'ятикілометрову ділянку дороги повністю відремонтували на Рівненщині, - ОДА. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж

Між селом Данчиміст і містом Костопіль повністю відремонтували 5-км ділянку дороги, яка є частиною траси державного значення Н-25 Городище - Рівне - Старокостянтинів.

Про це повідомляє в Facebook глава Рівненської ОДА Віталій Коваль, інформує Цензор.НЕТ.

"Це зовсім інший, новий підхід до робіт. Якщо у 2017-2018 роках в області робилися ремонти шляхом заміни лише верхнього шару, то сьогодні ми реконструюємо основу. Вона зроблена з органо-мінеральної суміші. Далі йде нижній шар – крупнозернистий асфальт та верхній – щебенево-мастичний асфальтобетон", - підкреслив голова ОДА.

За словами Коваля, така технологія робить дорожнє полотно більш стійким.

Дорожники, за даними Рівненської ОДА, облаштували також пішохідні доріжки і тротуари, автобусні зупинки, дорожні знаки, поручневе і бар'єрне огородження, світлові опори, освітлення, розмітку та капітально відремонтували міст (км 112 + 623).

Вартість ремонту ділянки становить понад 120 млн гривень.

Нагадаємо, метою програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" є комфортний проїзд по Україні різними шляхами.

Пятикілометрову ділянку дороги повністю відремонтували на Рівненщині, - ОДА 01
Пятикілометрову ділянку дороги повністю відремонтували на Рівненщині, - ОДА 02
Пятикілометрову ділянку дороги повністю відремонтували на Рівненщині, - ОДА 03

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+4
Давычо, вот именно при зеприденте и начали? А мне вот напремер вспоминаецца, что ремонт под Броварами на котором терь гордо висят таблички "велике крадивництво" ещё при Гройсмане начат был. Годом ранее одесскую в районе Жашкова делать начали - и там терь тоже "вялике крадивництво" висит.

Пиарицца стали на дорогах дохрена - это факт, да.
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02.09.2021 09:56
+3
у меня у соседки теть Вали корова разродилась и вот тебе - БЫЧОК!
ура, это достойно новости тут - не ну а чо - совершенно такая же новость - строитель построил дом, или служитель отслужил месяц или поп отпел покойника, или продавец продал Васе бытылку.
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02.09.2021 09:52
+3
"Это совсем другой, новый подход к работам. Если в 2017-2018 годах в области делался ремонт путем замены только верхнего слоя, то сегодня мы реконструируем основу. Она сделана из органично-минеральной смеси. Далее идет нижний слой - крупнозернистый асфальт, и верхний - щебеночно-мастичный асфальтобетон", - подчеркнул глава ОГА. Источник: https://censor.net/ru/p3285896\\\\\\\\\\\\\\\\\\

и вот это дороже получилось чем на Байденщине строят бетонные шоссе.
(мммм, этот хруст свежих купюр в чемодане Главаря ОГА, ага))))
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02.09.2021 09:54
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При Президенте Зеленский начали строить дороги .Это хороший результат.
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02.09.2021 09:49 Відповісти
Давычо, вот именно при зеприденте и начали? А мне вот напремер вспоминаецца, что ремонт под Броварами на котором терь гордо висят таблички "велике крадивництво" ещё при Гройсмане начат был. Годом ранее одесскую в районе Жашкова делать начали - и там терь тоже "вялике крадивництво" висит.

Пиарицца стали на дорогах дохрена - это факт, да.
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02.09.2021 09:56 Відповісти
побольше их таких 5-километровых и о каждом писать с новой строки...
в прежние времена бумаги не хватило бы...
а щаз всё не так
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02.09.2021 10:04 Відповісти
Тепер про кожен відремонтований кілометр но відомлятимуть на Цензорі ?
Ця реклама теж входить в кошторис ремонту ?
Й нагадаю,метою програми Зєльонкіна "Велике будівництво",-передвиборчий піар ,розкрадання через відкати,й величезний борговий тягар на бюджет(щорічно мільярди доларів).
Якісно,ага.
П'ятикілометрову ділянку дороги повністю відремонтували на Рівненщині, - ОДА - Цензор.НЕТ 7223
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02.09.2021 10:07 Відповісти
у меня у соседки теть Вали корова разродилась и вот тебе - БЫЧОК!
ура, это достойно новости тут - не ну а чо - совершенно такая же новость - строитель построил дом, или служитель отслужил месяц или поп отпел покойника, или продавец продал Васе бытылку.
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02.09.2021 09:52 Відповісти
"Это совсем другой, новый подход к работам. Если в 2017-2018 годах в области делался ремонт путем замены только верхнего слоя, то сегодня мы реконструируем основу. Она сделана из органично-минеральной смеси. Далее идет нижний слой - крупнозернистый асфальт, и верхний - щебеночно-мастичный асфальтобетон", - подчеркнул глава ОГА. Источник: https://censor.net/ru/p3285896\\\\\\\\\\\\\\\\\\

и вот это дороже получилось чем на Байденщине строят бетонные шоссе.
(мммм, этот хруст свежих купюр в чемодане Главаря ОГА, ага))))
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02.09.2021 09:54 Відповісти
костопіль - це десь це в бік бурштину....бурштинники заслужили...ще й вони відстібнуть на чімідан
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02.09.2021 10:09 Відповісти
А, ок, ок.
просто настільки замислувато висрала ця голова ОДА, шо видно вона не збоку стояла при буд-ві 5км. траси. ну смішно - мало ж не ракету з лайкою і юркою запустили, нє?
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02.09.2021 10:17 Відповісти
Хорошо, но мало
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02.09.2021 10:01 Відповісти
мало но хорошо..мыло но пирожок ..так набор слов))
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02.09.2021 13:30 Відповісти
они строят дороги за наши деньги, это их обязанность, ка и не красть !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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02.09.2021 10:01 Відповісти
"Это совсем другой, новый подход к работам. Источник: https://censor.net/ru/p3285896
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02.09.2021 10:11 Відповісти
Ремонт дороги обходится в 1 миллион долларов за километр?!
Да вы, господа, не ох у ели ли?!
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02.09.2021 10:35 Відповісти
когда вам словарь подарят -=ривненщине -ахахахаха или ровно или ровенсая область что за колхоз..))))))))
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02.09.2021 13:29 Відповісти
 
 