Схованку зі зброєю, боєприпасами та вибухівкою виявлено на околиці Мар'їнки, - ООС. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події
Військовослужбовці Держприкордонслужби України зі складу Об'єднаних сил виявили схованку зі зброєю, боєприпасами та вибухівкою. Схрон з боєприпасами виявили оперативні підрозділи 11-го прикордонного загону.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ООС.
В рамках відкритого кримінального провадження, спільна міжвідомча група у складі прикордонників та співробітників Служби безпеки України зі складу Об’єднаних сил в закинутій будівлі на околиці Мар’їнки Донецької області виявила приховане місце зберігання військових засобів ураження.
"Зі сховку правоохоронці вилучили понад 1700 набоїв різних калібрів, в тому числі великокаліберних, понад 30 гранат різних типів, 3 снаряди до гармати калібру 30 мм, підривачі та запал до гранат", - випливає з повідомлення.
Наголошується також, що виявлені військові засоби ураження встановленим порядком вилучені представниками Служби безпеки України. Продовжуються заходи зі встановлення осіб причетних до облаштування небезпечного сховку.
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