Зеленський провів зустріч з представниками Українського кокусу в Конгресі США. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж
У Вашингтоні Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з членами Українського кокусу (групи підтримки) в Конгресі Сполучених Штатів Америки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
Зеленський відзначив дієву двопартійну й двопалатну підтримку в Конгресі США, яка є важливою основою стратегічного партнерства та базується на спільних цінностях і довгострокових інтересах.
"Ми продовжуємо відстоювати спільні зі Сполученими Штатами демократичні цінності та зацікавлені у виведенні стратегічного партнерства на якісно новий рівень", – сказав він.
Глава держави запропонував американській стороні долучитися до реалізації презентованого ним у Вашингтоні Плану трансформації української економіки.
Володимир Зеленський також ознайомив представників Конгресу з реформами, що впроваджуються в Україні.
"Ми робимо рішучі кроки для прискорення реальної трансформації України та маємо чіткий план втілення пріоритетів, включно з антикорупційною політикою та судовою реформою", – наголосив Глава держави.
Значну увагу співрозмовники приділили питанням безпекової ситуації навколо України та в регіоні, ситуації на Донбасі та в тимчасово окупованому Криму.
Окремою темою для діалогу стала безпекова проблематика, пов’язана з реалізацією Росією проекту "Північний потік – 2".
"Санкційний тиск на цей проект має бути збережений. Лише санкції США щодо "Північного потоку – 2" можуть стимулювати РФ до домовленостей та їх дотримання", – переконаний Володимир Зеленський.
Президент також висловив зацікавленість України у розширенні співпраці зі Сполученими Штатами в освітній сфері. Також він подякував американській стороні за лікування та реабілітацію українських військових і зауважив, що розраховує на підтримку США у створенні мережі лікувально-реабілітаційних центрів для військових в Україні.
Крім того, під час розмови сторони обговорили події в Афганістані й кроки, які здійснюють Україна та Сполучені Штати Америки для евакуації своїх громадян із цієї країни.
Будь ласка, зачекайте...
А Трухин где, стесняется фотографироваться?
А Подоляк мог бы вам и побольше платить. Вы же психическую травму получаете, когда пишете бредовые оды радости тупому наркоману ЗЕ.
"У мене є гроші": помічник "слуги народу" пропонував інтим-послуги копам у Києві (відео)
"Відомо, що відеоролик за участю Ростислава Дзундзи було знято ввечері 24 серпня. Помічник нардепа від "Слуги народу" Неллі Яковлєвої в спілкуванні з поліцейськими заявив, що хоче "відсм**ти х**" і заявив, що є "не останньою людиною в Україні".
"Я не остання людина в цій країні. Я заступник міністра економічного розвитку, я радник першої леді. У мене є і гроші. Я люблю чоловіків, красивих. Маю право", - продовжив Дзундза, спілкуючись з поліцейськими.
Співрозмовники поцікавилися, ким доводиться Дзундзі чоловік, який його супроводжує з пляшкою вина, на що помічник відповів: "Він мені дасть на рот, але це не мій хлопець. У мене є хлопець".
Мо', це він?