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Зеленський (17467) Конгрес США (851) США (14495)

Зеленський провів зустріч з представниками Українського кокусу в Конгресі США. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж

У Вашингтоні Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з членами Українського кокусу (групи підтримки) в Конгресі Сполучених Штатів Америки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Зеленський відзначив дієву двопартійну й двопалатну підтримку в Конгресі США, яка є важливою основою стратегічного партнерства та базується на спільних цінностях і довгострокових інтересах.

"Ми продовжуємо відстоювати спільні зі Сполученими Штатами демократичні цінності та зацікавлені у виведенні стратегічного партнерства на якісно новий рівень", – сказав він.

Глава держави запропонував американській стороні долучитися до реалізації презентованого ним у Вашингтоні Плану трансформації української економіки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба про переговори Зеленського і Байдена: "Це була дуже відверта розмова без "реверансів"... Я б навіть сказав, без дипломатії". ВIДЕО

Володимир Зеленський також ознайомив представників Конгресу з реформами, що впроваджуються в Україні.

"Ми робимо рішучі кроки для прискорення реальної трансформації України та маємо чіткий план втілення пріоритетів, включно з антикорупційною політикою та судовою реформою", – наголосив Глава держави.

Значну увагу співрозмовники приділили питанням безпекової ситуації навколо України та в регіоні, ситуації на Донбасі та в тимчасово окупованому Криму.

Окремою темою для діалогу стала безпекова проблематика, пов’язана з реалізацією Росією проекту "Північний потік – 2".

"Санкційний тиск на цей проект має бути збережений. Лише санкції США щодо "Північного потоку – 2" можуть стимулювати РФ до домовленостей та їх дотримання", – переконаний Володимир Зеленський.

Президент також висловив зацікавленість України у розширенні співпраці зі Сполученими Штатами в освітній сфері. Також він подякував американській стороні за лікування та реабілітацію українських військових і зауважив, що розраховує на підтримку США у створенні мережі лікувально-реабілітаційних центрів для військових в Україні.

Крім того, під час розмови сторони обговорили події в Афганістані й кроки, які здійснюють Україна та Сполучені Штати Америки для евакуації своїх громадян із цієї країни.

Також читайте: Подружжя Зеленських взяло участь у відкритті "Українського дому" у Вашингтоні, - ОП

Зеленський провів зустріч з представниками Українського кокусу в Конгресі США 01
Зеленський провів зустріч з представниками Українського кокусу в Конгресі США 02
Зеленський провів зустріч з представниками Українського кокусу в Конгресі США 03

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+9
Дерьмак в кадр попал.
А Трухин где, стесняется фотографироваться?
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02.09.2021 10:37
+8
Ты бредишь.

А Подоляк мог бы вам и побольше платить. Вы же психическую травму получаете, когда пишете бредовые оды радости тупому наркоману ЗЕ.
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02.09.2021 10:45
+6
Ну ващето власть в лице ЗЕ реально неадекватная.
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02.09.2021 10:40
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Єрмак)))
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02.09.2021 10:36 Відповісти
инвестиционная няня...
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02.09.2021 10:37 Відповісти
Мальчік должєн бьіть под прісмотром взрослого дяді.))
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02.09.2021 10:49 Відповісти
Цього кунделя треба прогулювати.
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02.09.2021 11:33 Відповісти
Дерьмак в кадр попал.
А Трухин где, стесняется фотографироваться?
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02.09.2021 10:37 Відповісти
сегодня Скабеева булет рвать и метать ..кацапня что ходит на передачу 60 минут считают Украину руцкой землей а власть Украины в лице Зеленского вообще неадекватной ..
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02.09.2021 10:38 Відповісти
Ну ващето власть в лице ЗЕ реально неадекватная.
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02.09.2021 10:40 Відповісти
Ты смотри как хорошо принимают Президента Зеленского в США. Молодцы команда Зеленского,всех порвали. Это хороший результат.
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02.09.2021 10:43 Відповісти
Ты бредишь.

А Подоляк мог бы вам и побольше платить. Вы же психическую травму получаете, когда пишете бредовые оды радости тупому наркоману ЗЕ.
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02.09.2021 10:45 Відповісти
Всєх порвалі - хорошьій результат. Доречі, а де результат?))
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02.09.2021 10:52 Відповісти
Буба не понял на какую встречу его зовут.Услышав слово кокус он подумал что дадут нюхнуть "кокса". Зеленский провел встречу с представителями Украинского кокуса в Конгрессе США - Цензор.НЕТ 6296
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02.09.2021 10:43 Відповісти
Пора бєдосіку додому, справи зроблено: Ураган «Ида» в США: 6 погибших, 1 миллион без электричества
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02.09.2021 10:53 Відповісти
https://www.gismeteo.ua/news/stihiynye-yavleniya/37732-uragan-ida-v-ssha-6-pogibshih-1-million-bez-yelektrichestva/
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02.09.2021 10:53 Відповісти
З мови зняли
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02.09.2021 11:51 Відповісти
Скоро ригати будемо від цієї поїздки.Півстрічки зайняли.Видавайте вже хіт.
"У мене є гроші": помічник "слуги народу" пропонував інтим-послуги копам у Києві (відео)

"Відомо, що відеоролик за участю Ростислава Дзундзи було знято ввечері 24 серпня. Помічник нардепа від "Слуги народу" Неллі Яковлєвої в спілкуванні з поліцейськими заявив, що хоче "відсм**ти х**" і заявив, що є "не останньою людиною в Україні".

"Я не остання людина в цій країні. Я заступник міністра економічного розвитку, я радник першої леді. У мене є і гроші. Я люблю чоловіків, красивих. Маю право", - продовжив Дзундза, спілкуючись з поліцейськими.
Співрозмовники поцікавилися, ким доводиться Дзундзі чоловік, який його супроводжує з пляшкою вина, на що помічник відповів: "Він мені дасть на рот, але це не мій хлопець. У мене є хлопець".
Зеленский провел встречу с представителями Украинского кокуса в Конгрессе США - Цензор.НЕТ 4678
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02.09.2021 10:51 Відповісти
Тут на Цензор періодично заходить якесь мурло, яке ненавидить усе українське, називає українців рагулями та відверто прославляє *****, але при цьому обожнює шмарклю і щоразу пише "я бы Зеленскому минчик сделал, он меня возбуждает".
Мо', це він?
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02.09.2021 11:58 Відповісти
Мавзолейные бараны придумали ответочку.... Зеленский провел встречу с представителями Украинского кокуса в Конгрессе США - Цензор.НЕТ 3805Путлер запланировал построить в Украине дяревни рюсские типа берлога избы на курьих и глиняных нагах,а Рогозин научил Зеленского Скочем заклеивать дырки в МКС...,так же РАБссия поможет Украине строить истрибитель нового 5-го поколения СУ-57,который отправилии на реконструкцию,типа авионика новая пришла из Китая,также Путлер предложил Зеле новый танк Срамата типа Т-14 переделать и принять на вооружение... Зеленский провел встречу с представителями Украинского кокуса в Конгрессе США - Цензор.НЕТ 3805карочи мышибраття...,а Северный Потоп-2 Путлер передаст Зеле на правах 50= на 50...мыши браццкие браття...
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02.09.2021 10:52 Відповісти
СкреПОНОСная РАБссия и Ольга ********* в частности приезжает работать в Украину пропагандоншей против Пентагона и Госдепа.... Зеленський провів зустріч з представниками Українського кокусу в Конгресі США - Цензор.НЕТ 4728
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02.09.2021 10:55 Відповісти
Зеленський провів зустріч з представниками Українського кокусу в Конгресі США - Цензор.НЕТ 7338
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02.09.2021 11:01 Відповісти
 
 