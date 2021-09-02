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Вантажівка пошкодила в центрі Києва новий фонтан, який Кличко відкрив тільки вчора. ВІДЕО+ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Київські новини
Вантажний автомобіль пошкодив новий фонтан на Арсенальній площі, який мер Києва Віталій Кличко відкрив 1 вересня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Українська правда".
Як видно з фото і відео, вантажівка, ймовірно, намагалася проїхати через фонтан, але пошкодила плитку і частково провалилася під землю.
За словами керівника пресслужби КМДА Катерини Баранової, в мерії знають про пошкодження фонтану і зараз перебувають на зв'язку з РДА. Докладні коментарі вона пообіцяла надати пізніше.
Прессекретар районної поліції Оксана Тищенко повідомила, що у них зафіксовано звернення про аварію на Арсенальній площі, на місце виїхали правоохоронці.
Правову кваліфікацію події нададуть пізніше.
Топ коментарі
+32 Гундяй Крестовоздвиженский
показати весь коментар02.09.2021 11:20
+22 Myko
показати весь коментар02.09.2021 11:33
+20 Ла-ла-ла-ла
показати весь коментар02.09.2021 11:41
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Будь ласка, зачекайте...
- Ідея встановлення такого пам'ятника Францу Ксаверу Моцарту на площі Євгена Маланюка у Львові - не просто негативне явище, а культурологічна катастрофа, насамперед - у головах тих, хто підтримує і голосує за цю пропозицію, а крім того - відверта зневага до історичного середовища старого міста. Я розумію сенс прислів'я «дарованому коневі в зуби не заглядають», але варто хоча би подивитися, чи «кінь» взагалі подібний до «коня». При спогляданні пам'ятника, затвердженого на виконавчому комітеті Львівської міської ради, виникає питання: що це - чи колективне невігластво в нас, чи в тих, хто приймає подібні рішення.
https://www.youtube.com/watch?v=j6nhjpp8LZ4
И только открыватель фонтана золосовал за Порошенко.
Столпы на шулявск оммосту опрокинулись от сквозняка.
Цього року бурі по усій Европі багато лиха натворили !
У нас у Львові високі багаторічні дерева повалило - так , що корні у влавших дерев на пару метрів вверх торчали
Украина. Территория бесстыдства и беззакония.
ибо разительно отличается комент от регулярных, ну, по русски написал и еще эта противная буква "ё"(((
не очень круто выглядит.
а так - типо власть боится ПАП-а шо аж надо хулиганить.
может у чувачка просто брат помер, вот он и решил плеснуть зеленкой
Тому легка вантажівка і провалилась.
А може вже й сьогодні.
Для цього недоумка 1,5 на кв. метр мало. Требо було робити, щоб вантажівку витримала.
Ну і звісно ж винуватець Клічко
Уроды.
Нужно лишать лицензий и прекращать деятельность контор, которые берут на работу таких ушлёпков...
Може треба людей виховувать? А виховувать можна не тільки умовлянням - багатотисячне відшкодування збитків винними дуже гарно виховує "законослухняність"! Але юридичні служби при міських адміністраціях лише "штани просиджують" за хороші зарплати! А це їх прямі обов"язки!
так мона прийти что вообще будем писать и говорить на пещерных звуках?
не ну а шо - если идти по такой логике - то до конца.