УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13130 відвідувачів онлайн
Новини Фото Події
4 069 17
Київ (13851) корупція (4072) прокуратура (3174)

Розтрата 5 млн гривень на розчищенні струмка: Прокуратура провела обшуки на КП "Плесо". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

У приміщеннях київського комунального підприємства "Плесо" пройшли низка обшуків за фактом розтрати 5 млн грн коштів місцевого бюджету його посадовими особами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

Встановлено, що за результатами проведення публічних торгів компанія-переможець взяла на себе обов’язок з виконання робіт по розчищенню струмка Вершинка в Солом’янському районі міста Києва. Роботи нібито проводилися з 02.12.2020 по 01.01.2021 та коштували місцевому бюджету майже 5 млн грн, які сплачені підрядній організації у повному обсязі. У березні 2021 рокі під час огляду струмка Вершинка та прилеглої території встановлено відсутність виконання будь-яких робіт.

У ході обшуку на комунальному підприємстві "Плесо" виявлені та вилучені копії актів приймання-передачі виконаних робіт по вказаному тендеру, підроблену ухвалу про проведення виїмки необхідних слідству документів, які приховувалися комунальним підприємством на момент виконання ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У рік на утримання НАНУ виділяється 5 млрд грн, але все, що ми бачимо, - це виступи шизанутого академіка Толочка на російському ТБ, - Казанський

Крім того, слідство зафіксувало відсутність підрядної організації за місцем реєстрації, що може свідчити про фіктивне характер взаємин суб'єкта підприємницької діяльності та комунального підприємства.

Зараз вирішується питання повідомлення про підозру особам, причетним до вчинення кримінального злочину, триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за ст.191 Кримінального кодексу України.

Розтрата 5 млн гривень на розчищенні струмка: Прокуратура провела обшуки на КП Плесо 01

Розтрата 5 млн гривень на розчищенні струмка: Прокуратура провела обшуки на КП Плесо 02

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+9
Лише реальні строки з конфіскацією можливо трохи вгамують цю корупційну вакханалію !!!)))
показати весь коментар
02.09.2021 12:22
+4
Кожна така справа в Україні збагачує прокурорів та судей. Тому і немає ні конфіскацій, ні посадок.
показати весь коментар
02.09.2021 12:38
+4
Завищують бо, треба прокурорам та суддям давати хабара за розвал справи.
показати весь коментар
02.09.2021 12:39
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Та такої корумпованої дрібноти в Україні сотні тисяч !!! ))))
показати весь коментар
02.09.2021 12:21 Відповісти
отморозки, привлеченные к общественным работам расчистили бы давно все ручьи Украины, практически за обед...
показати весь коментар
02.09.2021 12:21 Відповісти
Лише реальні строки з конфіскацією можливо трохи вгамують цю корупційну вакханалію !!!)))
показати весь коментар
02.09.2021 12:22 Відповісти
стануть обережніші
показати весь коментар
02.09.2021 12:37 Відповісти
Вот лохи, нормальные пацаны списывают бюджет на уборку снега.
показати весь коментар
02.09.2021 12:23 Відповісти
! снег расстаял,предъявить нечего
показати весь коментар
02.09.2021 14:00 Відповісти
За такі справи у нас реально дають строки. Я думаю, подібне зараз не можливе, адже, якщо задіяні державні кошти, повинен бути присутнім державний інспектор на протязі всіх робіт і постійно звітувати своїм начальникам. Це не так просто.
показати весь коментар
02.09.2021 12:32 Відповісти
Кожна така справа в Україні збагачує прокурорів та судей. Тому і немає ні конфіскацій, ні посадок.
показати весь коментар
02.09.2021 12:38 Відповісти
Какая-то гнида подписывает же такие сметы, а обыски проводят по невыполненным работам, а не по многократному завышению стоимости работ...Розтрата 5 млн гривень на розчищенні струмка: Прокуратура провела обшуки на КП "Плесо" - Цензор.НЕТ 964
показати весь коментар
02.09.2021 12:37 Відповісти
Завищують бо, треба прокурорам та суддям давати хабара за розвал справи.
показати весь коментар
02.09.2021 12:39 Відповісти
Мои, налогоплательщика, деньги в руках воров-взяточников... бесит наглость этих скотов.
показати весь коментар
02.09.2021 12:49 Відповісти
А мене дивує те що, за такої кількості незгодних та розлючених українці досі не спромоглися створити не те що власної реальної партії, а навіть профсоюзів. Ви десь чули про профсоюз роздрібних торгівців чи таксистів? Єдинні хто ще якось рипаються це, власники євроблях.
Звідки ви візьмете політиків, які будуть відстоювати реформи, якщо вся наявна пропозиція закінчується на політпроектах великого бізнесу та чиновників вищого рангу?
показати весь коментар
02.09.2021 12:57 Відповісти
Ви десь чули про профсоюз роздрібних торгівців чи таксистів?

У всех, стараниями ими же дважды выбранного кучмы, рыльце в пушку(как минимум, не платят налоги), да и теми же стараниями процент быдла зашкаливает...
показати весь коментар
02.09.2021 13:39 Відповісти
Увесь київський Гідропарк під Плесо.
показати весь коментар
02.09.2021 12:54 Відповісти
Головне що новиє літса,і хуже не будет!
показати весь коментар
02.09.2021 13:40 Відповісти
(НЕ)КОМФОРТНА (НЕ)ОКОЛИЦЯ ЧОКОЛІВКА
https://ua.boell.org › default › files › Chokolivka


PDF

Там само. Рис. 1. Річка Либідь і струмок Вершинка на карті малих річок Києва. Рис. 2. План Києва полковника Івана Ушакова 1695 ...

105 pages
показати весь коментар
02.09.2021 14:18 Відповісти
Вы только посмотрите ? подддельное решение о выемке документов. Видно "бывшие рулят"-ничего не сделали, деньги перечислили, документы "отправили" в РОВД на хранение. Ищут дядю Степу, который взял на хранение Все по Остапу Бендеру и его ".... копытах"
показати весь коментар
02.09.2021 14:26 Відповісти
 
 