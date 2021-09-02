УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13130 відвідувачів онлайн
Новини Фото ПодіїФоторепортаж
11 742 29
Крим (12757) реклама (156) СБУ (10052) тероризм (2786) Донбас (21733)

Рекламне агентство в Києві розробляло інформкампанії для "ЛДНР" і окупантів у Криму, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Рекламне агентство займалося розробкою інформаційних кампаній для терористичних організацій "ЛДНР" і окупаційної "влади" Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Розслідуванням встановлено, що фірма почала працювати над пропагандистськими матеріалами ще у 2014 році. Тоді рекламники розробляли макети антиукраїнських бігбордів, які розміщували в ОРДЛО, Криму та поширювали через місцеві ЗМІ.

У цих матеріалах були явні заклики до розколу та федералізації України.

Серед "архівів" агенції за попередні роки, які вдалося вилучити, є макети та готова продукція із надписами: "Харьковская республика", "Одесская республика", "Родина у нас у всех одна – Россия. Глава ДНР А.В. Захарченко" тощо.

Також дивіться: Дівчинка повісила на стовпі оголошення з рекламою свого YouTube-каналу. Тепер у неї більш ніж 7,5 тис. підписників. ВIДЕО

"Останнім часом підрядники підготували серію кампаній для сепаратистів із гаслами: "Сохранили мир! Обеспечим стабильность. Крым Единая Россия", "Весна победы нашей. Крым Единая Россия", "Год Крымской весны. Наш выбор-наша победа!", "Прорвем любые блокады. Сергей Аксёнов. Глава республики Крым. Крым новых возможностей".

За попередньою інформацією, агенція в Києві є дочірньою компанією московської фірми і повністю контролюється громадянами РФ.

Наразі СБУ розслідує кримінальне провадження за ч. 2 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці провели санкціоновані обшуки в офісних приміщеннях і за місцем проживання фігурантів справи.

Слідчі дії тривають.

Рекламне агентство в Києві розробляло інформкампанії для ЛДНР і окупантів у Криму, - СБУ 01
Рекламне агентство в Києві розробляло інформкампанії для ЛДНР і окупантів у Криму, - СБУ 02
Рекламне агентство в Києві розробляло інформкампанії для ЛДНР і окупантів у Криму, - СБУ 03
Рекламне агентство в Києві розробляло інформкампанії для ЛДНР і окупантів у Криму, - СБУ 04
Рекламне агентство в Києві розробляло інформкампанії для ЛДНР і окупантів у Криму, - СБУ 05
Рекламне агентство в Києві розробляло інформкампанії для ЛДНР і окупантів у Криму, - СБУ 06
Рекламне агентство в Києві розробляло інформкампанії для ЛДНР і окупантів у Криму, - СБУ 07
Рекламне агентство в Києві розробляло інформкампанії для ЛДНР і окупантів у Криму, - СБУ 08
Рекламне агентство в Києві розробляло інформкампанії для ЛДНР і окупантів у Криму, - СБУ 09

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+28
И 7(!) лет никто не видел, чем скоты занимаются?
показати весь коментар
02.09.2021 12:27
+27
сім років Рекламное агентство в Киеве разрабатывало информкампании для "ЛДНР" и оккупантов в Крыму, - СБУ - Цензор.НЕТ 3571

у Київі Рекламное агентство в Киеве разрабатывало информкампании для "ЛДНР" и оккупантов в Крыму, - СБУ - Цензор.НЕТ 3571
це ганьба- ганьбезна ! Рекламное агентство в Киеве разрабатывало информкампании для "ЛДНР" и оккупантов в Крыму, - СБУ - Цензор.НЕТ 4838
показати весь коментар
02.09.2021 12:27
+25
Так а название этой конторы можно?
показати весь коментар
02.09.2021 12:26
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так а название этой конторы можно?
показати весь коментар
02.09.2021 12:26 Відповісти
И 7(!) лет никто не видел, чем скоты занимаются?
показати весь коментар
02.09.2021 12:27 Відповісти
сім років Рекламное агентство в Киеве разрабатывало информкампании для "ЛДНР" и оккупантов в Крыму, - СБУ - Цензор.НЕТ 3571

у Київі Рекламное агентство в Киеве разрабатывало информкампании для "ЛДНР" и оккупантов в Крыму, - СБУ - Цензор.НЕТ 3571
це ганьба- ганьбезна ! Рекламное агентство в Киеве разрабатывало информкампании для "ЛДНР" и оккупантов в Крыму, - СБУ - Цензор.НЕТ 4838
показати весь коментар
02.09.2021 12:27 Відповісти
Наказати треба Рекламне агентство в Києві розробляло інформкампанії для "ЛДНР" і окупантів у Криму, - СБУ - Цензор.НЕТ 2638
Але можна і гордитися - навіть на таку гімняну роботу - у нас "спеціалісти" - ліпші !
Чи дешевші ...???
показати весь коментар
02.09.2021 12:46 Відповісти
на обмен пойдут
показати весь коментар
02.09.2021 12:29 Відповісти
лучше б на компост
показати весь коментар
03.09.2021 00:58 Відповісти
Всю контору на ту территорию !
показати весь коментар
02.09.2021 12:29 Відповісти
Це теж їхня робота?Рекламное агентство в Киеве разрабатывало информкампании для "ЛДНР" и оккупантов в Крыму, - СБУ - Цензор.НЕТ 1864
показати весь коментар
02.09.2021 12:35 Відповісти
Ну и чем это отличается от Папика и Сватов, которые бубасик в Киеве снимает для России?
показати весь коментар
02.09.2021 12:36 Відповісти
Переживаешь за психическое здоровье кацапов, хочешь запретить им смотреть Папика и Сватов? .... да пусть смотрят Рекламне агентство в Києві розробляло інформкампанії для "ЛДНР" і окупантів у Криму, - СБУ - Цензор.НЕТ 4917
показати весь коментар
02.09.2021 13:01 Відповісти
они пусть смотрят хоть в анус пукину... а эту мерзость с этим ярым мошканином добронравовым пусть писюньковый пианист смотрит а не по тв крутят
показати весь коментар
02.09.2021 13:42 Відповісти
Народ! Кто-нибудь вид из окна узнает?
показати весь коментар
02.09.2021 12:40 Відповісти
Підлягають розстрілу.
показати весь коментар
02.09.2021 12:45 Відповісти
якась маячня для дурників. Сім років в рашці не могли найти своїх пацанчиків десь Сєверодриснянське, щоб вони кльопали таку фігню, а слали гроші в Київ, бо де ж іще спєціалістів знайти?
показати весь коментар
02.09.2021 12:46 Відповісти
твари сраные! и ведь ходили туда киевляне/киевлянки на работу каждый день. и зарплаты/премии получали, в гривнах Украины, бл#дь!!!. и руки им не покрутило за это! название рекламной фирмы - в студию! страна должна знать своих анти-героев в-лицо!
показати весь коментар
02.09.2021 12:52 Відповісти
Вот как нормальный человек может придумывать такие тексты? Я только пар билбордов просмотрел и чуть не обрыгался
показати весь коментар
02.09.2021 13:10 Відповісти
А чого назви контори немає? Мабуть СБУ перелякане, що усі ниточки потягнуться до слугів народу.
показати весь коментар
02.09.2021 13:13 Відповісти
Пррдажні маркетологи обслуговують ворога, посіпаки окупантів брешуть зі своїх телеканалів в Україні, говноблогери поливають брудом державу, в якій живуть, в зоадника не можна стріляти першим... Може час показати ікла? Може треба, щоб державою керували справжні націоналісти?
показати весь коментар
02.09.2021 13:18 Відповісти
А хто працював у цій фірмі??? Це ж наше бидло! На 15 років за грати з конфіскацією!!
показати весь коментар
02.09.2021 13:20 Відповісти
И это после оккупации Крыма и войны на Донбассе!
А наши хлопцы семь лет отдают жизни за Украину!
Позорище!
показати весь коментар
02.09.2021 13:32 Відповісти
Яка чудова новина для міністра юстиції. Ціле рекламне агентство прямує на зону. Буде кого брати на роботу.
показати весь коментар
02.09.2021 13:40 Відповісти
вот это да?!.. походу на Лугандонии не осталось никого, кто хотя бы знаком хотя бы с Фотошопом.. рузге мир - чума, чОрная смерть
показати весь коментар
02.09.2021 17:19 Відповісти
У мотороли як завжди обличчя обєзображенноє інтелектом, цікаво скільки раз його ронялі
показати весь коментар
02.09.2021 19:12 Відповісти
сажать этих тварей
показати весь коментар
02.09.2021 20:18 Відповісти
неужели elvispelvis?
показати весь коментар
02.09.2021 20:32 Відповісти
Не знаю чем они там занимались,но вот почему я каждый день на Цензоре вижу рекламу поездок ДНР-Украина-ДНР,обсолютно не понятно.
показати весь коментар
03.09.2021 01:00 Відповісти
сбу... с добрым утром!!!!!!!!
показати весь коментар
03.09.2021 21:04 Відповісти
 
 